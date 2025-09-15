آبل تطلق تحديثي iOS 26 و iPadOS 26 لأجهزة آيفون وآيباد بتصميم جديد

أطلقت شركة آبل رسميًا تحديثي iOS 26 و iPadOS 26 لأجهزة آيفون وآيباد، إذ باتا متاحين مجانًا لكافة الأجهزة المتوافقة عبر ميزة التحديث الهوائي من خلال الإعدادات.

وتشير الشركة إلى أن وصول التحديث قد يستغرق وقتًا أطول من المعتاد نظرًا إلى الإقبال الكبير في يوم الإطلاق.

ويدعم تحديث iOS 26 هواتف آيفون 11 وما بعدها، إضافةً إلى الجيل الثاني من آيفون SE وما بعده، في حين لن تحصل هواتف آيفون XR و XS و XS ماكس على هذا الإصدار الجديد، إذ كان iOS 18 آخر تحديث لها.

وأما فيما يتعلق بأجهزة آيباد، فسوف يعمل نظام iPadOS 26 على كافة الأجهزة الداعمة لـ iPadOS 18، باستثناء الجيل السابع من جهاز آيباد الأساسي، كما أصدرت آبل تحديثات فرعية، وهي (iOS/iPadOS 18.7 – 16.7.12 – 15.8.5) للأجهزة غير القادرة على الترقية.

ويأتي التحديث بواجهة تصميم جديدة كليًا باسم الزجاج السائل Liquid Glass، التي تمنح النظام مظهرًا شفافًا يشبه الزجاج مع تأثيرات ضوئية واقعية تسمح بظهور أجزاء من الخلفية عبر الأيقونات والأزرار والقوائم.

وشملت التغييرات تحسينات واسعة في التطبيقات الأساسية، إذ حصل متصفح سفاري وتطبيق الصور والكاميرا على تجربة تنقل أبسط، إلى جانب إدماج خيارات جديدة في ميزة آبل الذكية Apple Intelligence.

وباتت تطبيقات الرسائل و FaceTime والهاتف ميزة الترجمة الفورية، وأضاف تطبيق الرسائل خلفيات جديدة وخيارات للمحادثات الجماعية، كذلك أصبح تطبيق الهاتف قادرًا على تصفية المكالمات والانتظار بالنيابة عن المستخدم.

وتتيح ميزة Visual Intelligence تفسير ما يظهر في الشاشة والإجابة عن الأسئلة المتعلقة به، في حين حصلت أدوات توليد الوجوه التعبيرية Genmoji وتوليد الصور Image Playground على تحديثات موسعة، وأصبح تطبيق Wallet أذكى مع دعم تتبع الطلبات.

وأما في أجهزة آيباد، فقد أعادت آبل تصميم أسلوب تعدد المهام وإدارة النوافذ ليصبح أقرب إلى تجربة macOS، مع إمكانية وضع التطبيقات في أي مكان وإضافة شريط قوائم، كما أُتيحت تطبيقات جديدة مثل الهاتف والألعاب، إضافة إلى معظم مزايا iOS 26.

وبالتوازي مع ذلك، أطلقت آبل تحديث macOS Tahoe لأجهزة ماك، وتحديث watchOS 26 لساعات آبل، وتحديث tvOS 26 لأجهزة التلفاز.

وبهذه الإصدارات، تسعى آبل إلى منح مستخدمي آيفون وآيباد تجربة أكثر سلاسة وذكاءً بفضل مزيج من التصميم الجديد والتحسينات المدعومة بالذكاء الاصطناعي.