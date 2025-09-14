نظام ذكاء اصطناعي جديد يمكّن الروبوتات من الرؤية واللمس مثل البشر

طوّر باحثون نظام ذكاء اصطناعي يُدعى (TactileAloha) يمكّن الروبوتات من الجمع بين حاستي البصر واللمس للتعامل مع الأشياء بدقة كبيرة كما يفعل البشر.

وقد سمح هذا النظام للروبوتات بالتعامل مع أشياء يتطلب استخدامها دقة وتركيز مثل: الفيلكرو (Velcro) والأربطة البلاستيكية (zip ties). ويُمثل هذا النظام خطوة مفصلية نحو تطوير الذكاء الاصطناعي الفيزيائي الذي يمكنه مساعدة الإنسان في مهام الحياة اليومية؛ مثل الطبخ، والتنظيف، والرعاية.

نظام TactileAloha

تسمح أنظمة الذكاء الاصطناعي للروبوتات بتقليد أنماط الحركة البشرية وتمكينها من تنفيذ المهام اليومية مثل الطبخ والتنظيف بنحو ذاتي. لكن أغلب هذه الأنظمة تعتمد فقط على المعلومات البصرية، وتفتقر إلى الإدراكات اللمسية التي يتمتع بها الإنسان مثل التمييز بين واجهة الفيلكرو وخلفيته باللمس بدلًا من الرؤية فقط.

وللتغلب على هذه القيود، ابتكر فريق دولي من الباحثين نظامًا جديدًا يدمج المعلومات البصرية واللمسية لتحريك أذرع روبوتية، مستجيبة بذكاء للبيئة المحيطة. ومقارنة بالطرق التقليدية التي تعتمد فقط على الرؤية، حقق هذا النظام معدلات نجاح أعلى، مما يشكّل تقدمًا كبيرًا في مجال “الذكاء الاصطناعي الفيزيائي المتعدد الحواس” (multimodal physical AI).

استند الفريق البحثي في تطوير النظام الجديد إلى نظام ALOHA (A Low-cost Open-source Hardware System for Bimanual Teleoperation) المفتوح المصدر الذي طورته جامعة ستانفورد خصوصًا لدعم الأبحاث الخاصة بمجال تطوير الروبوتات والتشغيل من بُعد (Teleoperation).

وأطلق الباحثون على النظام الجديد اسم “TactileAloha”، وقد أظهر أن الروبوت قادر على أداء مهام تتطلب تمييز الجهة الأمامية من الخلفية والالتصاق باستخدام كلتا اليدين، مثل: التعامل مع الفيلكرو والأربطة البلاستيكية. وقد مكّن هذا النظام الروبوتات من التعامل مع الأشياء المادية بدقة عبر دمج عدة مدخلات حسية لتكوين حركات تفاعلية ومتكيّفة مع طبيعة المادة.

نُشرت جميع التفاصيل المتعلقة بهذا النظام في مجلة IEEE Robotics and Automation Letters بتاريخ 2 يوليو 2025. وقال البروفيسور Mitsuhiro Hayashibe من كلية الهندسة في جامعة Tohoku: “طورنا نظامًا يمكّن الروبوت من اتخاذ قرارات حركية بناءً على نسيج الأجسام المستهدفة، وهي أمور يصعب الحكم عليها من المعلومات البصرية فقط”.

وأضاف: “هذا الإنجاز يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق ذكاء اصطناعي فيزيائي متعدد الحواس، يجمع بين الرؤية واللمس تمامًا كما نفعل نحن”.

الخلاصة

يُمثل نظام TactileAloha طفرة في مجال الروبوتات الحسّية، إذ يمكّن الروبوتات من رؤية الأشياء ولمسها والتفاعل معها بذكاء يشبه البشر. ويُعدّ خطوة أساسية نحو مستقبل تُساعد فيه الروبوتات الإنسان في المهام المنزلية، والصناعية، بطريقة واعية وبدقة عالية.