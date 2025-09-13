أهم مزايا Watch SE 3.. ساعة آبل الاقتصادية الجديدة

تأتي ساعة آبل Watch SE 3 الجديدة مع مجموعة محسّنة من المزايا مقارنة بالجيل السابق Watch SE 2 الذي أطلقته الشركة قبل ثلاث سنوات.

وتُعدّ Watch SE 3 ساعة آبل الاقتصادية الأكثر تطورًا في الوقت الحالي، فهي تأتي مع العديد من المزايا المتقدمة، وتُباع بسعر منخفض مقارنةً بساعات آبل الذكية الأخرى، وتُعد خيارًا مناسبًا للمستخدمين الذين يرغبون في تجربة استخدام ساعات آبل للمرة الأولى دون دفع مبلغ مرتفع.

إليك أهم مزايا ساعة آبل الاقتصادية الجديدة Watch SE 3:

شاشة تدعم خاصية التشغيل الدائم

تأتي ساعة آبل Watch SE 3 الجديدة بتصميم مشابه للطراز السابق، وتتوفر بمقاسين، هما: 40 ملم و 44 ملم، وتأتي مع إطار مصنوع من الألمنيوم.

وتضم شاشة تدعم خاصية التشغيل الدائم؛ مما يتيح الاطلاع على الوقت والإشعارات دون رفع المعصم. وتأتي الشاشة مغطاة بطبقة زجاجية من نوع Ion-X، وهو زجاج أقوى بأربع مرات من الزجاج الذي يغطي شاشة الجيل السابق.

مزايا صحية متطورة

تمنح Apple Watch SE 3 المستخدمين فهمًا أعمق لجودة النوم عبر مزية Sleep Score الجديدة، التي تعرض مدة النوم ومراحله وتوفر درجة إجمالية لجودة النوم. بالإضافة إلى ذلك، تتضمن الساعة:

مستشعر قياس حرارة المعصم لتحليل الحال الصحية للمستخدم باستخدام خوارزميات خاصة.

مزية تقدير وقت الإباضة لمساعدة المستخدمات في تحسين متابعة الدورة الشهرية.

إشعارات انقطاع النفس في أثناء النوم التي تنبه المستخدم في حال وجود مؤشرات مستمرة تدل على الإصابة بهذه المشكلة.

وتدعم Watch SE 3 أيضًا: مزية تتبع معدل نبضات القلب، وتتبّع الدورة الشهرية، ومزايا الأمان مثل: اكتشاف السقوط، واكتشاف الاصطدام، ومكالمات SOS للاتصال بالطوارئ.

مزية المدرب الشخصي (Workout Buddy)

تدعم ساعة آبل Watch SE 3 الجديدة مزية المدرب الشخصي (Workout Buddy) الجديدة المدعومة بنظام Apple Intelligence، والتي توفّر تشجيعًا صوتيًا مخصصًا في أثناء التمرين وفق بيانات المستخدم مثل: معدل نبضات القلب والسرعة والمسافة.

كما يمكن للمستخدم إنشاء تمارين مخصصة عبر مزية (التمارين المخصصة) في تطبيق اللياقة في آيفون، والوصول إليها بسهولة من الساعة، بالإضافة إلى تشغيل الموسيقا أو البودكاست تلقائيًا عند البدء بالتمرين.

شريحة S10 المتطورة

تعمل Watch SE 3 الجديدة بشريحة S10 المتطورة التي توفر قدرات متقدمة للساعة، أبرزها:

التواصل مع سيري عبر الساعة: يمكن للمستخدم طلب تنفيذ مهام معينة، والوصول إلى بيانات الصحة مباشرة عبر الأوامر الصوتية.

يمكن للمستخدم طلب تنفيذ مهام معينة، والوصول إلى بيانات الصحة مباشرة عبر الأوامر الصوتية. الإيماءات: الضغط مرتين بالإبهام والسبابة لتنفيذ إجراءات سريعة مثل: الرد على المكالمات أو إيقاف المنبه.

الضغط مرتين بالإبهام والسبابة لتنفيذ إجراءات سريعة مثل: الرد على المكالمات أو إيقاف المنبه. نمط عزل الصوت: تحسين جودة الصوت في المكالمات حتى في الأماكن المزدحمة.

تحسين جودة الصوت في المكالمات حتى في الأماكن المزدحمة. تشغيل الوسائط عبر مكبر الصوت: إمكانية تشغيل الموسيقا أو البودكاست عبر مكبر الصوت المدمج في الساعة.

وبفضل المودم الجديد الذي أضافته آبل إلى الساعة، تدعم Watch SE 3 شبكات الجيل الخامس (5G)؛ مما يوفر سرعات تنزيل أعلى وكفاءة أفضل في استهلاك الطاقة.

نظام watchOS 26 الجديد

تعمل ساعة آبل Watch SE 3 الجديدة بنظام watchOS 26 الجديد الذي يجلب التحسينات والمزايا الجديدة التالية:

تصميم (الزجاج السائل) Liquid Glass مع تأثيرات ديناميكية.

واجهات جديدة للساعة مثل Flow و Exactograph، وتحديث أكثر من 20 واجهة موجودة سابقًا.

مزية الترجمة الفورية للرسائل باستخدام Apple Intelligence.

تطبيق الملاحظات.

مزية تصفية المكالمات لإدارة المكالمات الواردة من أرقام مجهولة بكفاءة.

عمر طويل للبطارية وشحن سريع

تتميز Watch SE 3 بعمر بطارية يدوم حتى 18 ساعة، وتدعم الشحن السريع؛ إذ يمكن شحنها بسرعة مضاعفة مقارنة بالجيل السابق، والحصول على ثماني ساعات من الاستخدام مقابل 15 دقيقة شحن فقط، والوصول إلى نسبة شحن تبلغ 80% خلال مدة قدرها 45 دقيقة.

السعر والتوفر

ساعة آبل Watch SE 3 متاحة الآن للحجز الأولي بسعر يبدأ من 999 درهمًا إماراتيًا، وستتوفر رسميًا في الأسواق يوم الجمعة 19 سبتمبر.