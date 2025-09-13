أبرز الفروق بين ساعتي آبل Watch Series 11 و Watch Series 10

أعلنت آبل الإصدار الجديد من ساعتها الذكية Watch Series 11 التي تتضمن مجموعة من المزايا الجديدة، وتأتي مع تحسينات في المتانة مقارنة بالإصدار السابق Watch Series 10، لكنها تأتي بالتصميم العام ذاته.

فإذا كنت تمتلك ساعة Series 10 وتفكر في الترقية، عليك معرفة الفروق بين الطرازين، ولمساعدتك في اتخاذ القرار النهائي، سنوضح في هذا المقال أبرز الفروق بين ساعتي آبل Series 11 و Series 10:

ساعة Watch Series 11 تدعم شبكات الجيل الخامس (5G)

تتميز ساعة آبل Watch Series 11 الجديدة بدعم شبكات الجيل الخامس 5G. وهذا يعني أداء أسرع بنحو عام مقارنة بالطراز السابق. بالإضافة إلى دعم الرد على المكالمات والرسائل وخدمات الطوارئ دون الحاجة إلى هاتف آيفون، وتحميل البودكاست والتطبيقات بنحو أسرع. كما تأتي Watch Series 11 مع هوائي خلوي معاد تصميمه لتقوية الإشارة في المناطق الضعيفة التغطية.

تضم Series 11 شاشة أكثر مقاومة للخدوش

حصلت Series 11 على تحسين ملحوظ في قوة الشاشة مقارنة بالجيل السابق. وتقول آبل إن شاشة الإصدار الذي يأتي مع إطار مصنوع من الألمنيوم يتمتع بمقاومة للخدوش بمقدار يعادل ضعفي ما كانت عليه في Series 10، وذلك بفضل زجاج Ion-X.

وتوضح آبل أن زجاج Ion-X هو زجاج خاص طورته الشركة، ويُعد من أكثر أنواع الزجاج متانة. وأما الطراز الذي يأتي مع إطار مصنوع من التيتانيوم، فيضم شاشة من الكريستال الياقوتي الذي يتمتع بمقاومة عالية للخدوش والتشققات.

تدعم Series 11 مزية Sleep Score لتقييم جودة النوم

من المزايا الجديدة في Series 11 والتي ستتوفر أيضًا في Watch SE 3، هي مزية Sleep Score التي تحلل مراحل النوم وتمنح المستخدم بعد كل ليلة تقييمًا شاملًا ودرجة محددة داخل تطبيق النوم المدمج في الساعة، لتوضيح جودة النوم. ويقدّم التطبيق تحليلًا واضحًا للعناصر الأساسية المرتبطة بجودة النوم، ليساعد المستخدم في تحسين نمط نومه.

كلتا الساعتين تدعمان مزية تنبيهات ارتفاع ضغط الدم

تُعد Series 11 أول ساعة من آبل تقدم تنبيهات لارتفاع ضغط الدم. وقد صُممت هذه المزية لتنبيه المستخدمين عند رصد علامات ارتفاع ضغط الدم المزمن، مع توصية بتسجيل قراءات ضغط الدم لمدة سبعة أيام بعد التنبيه ومشاركتها مع الطبيب.

وبعد أن حصلت آبل على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) على هذه المزية، ستصبح المزية متاحة في أكثر من 150 دولة ومنطقة بحلول نهاية سبتمبر. ومن الجدير بالذكر أن هذه المزية لن تكون حصرية لساعة Series 11، إذ ستتوفر أيضًا في Series 9 والإصدارات الحديثة، بالإضافة إلى Apple Watch Ultra 2 عبر نظام watchOS 26.

تتميز ساعة Series 11 بعمر بطارية يصل إلى 24 ساعة

يُعدّ عمر البطارية نقطة ضعف في ساعات آبل، خصوصًا عند مقارنتها ببعض الساعات الذكية من شركات أخرى مثل Garmin أو Whoop التي توفر أيامًا أو حتى أسابيع من التشغيل بشحنة واحدة. ومع ذلك، حصلت Series 11 على ترقية كبيرة في هذا الجانب، مقارنة بالإصدار السابق.

إذ تتمتع Series 10 بعمر بطارية يصل إلى 18 ساعة، وأما Series 11 فتتمتع بعمر بطارية يصل إلى 24 ساعة. كما تدعم الشحن السريع، ويمكن شحنها لمدة تبلغ 15 دقيقة فقط لاستخدامها لمدة تصل إلى ثماني ساعات.

هل يستحق الإصدار الجديد الترقية؟

تقدّم ساعة Watch Series 11 تحسينات متعددة لكنها لا تمثل قفزة نوعية مقارنة بساعة Series 10. فإذا كنت تمتلك Series 10، لن تكون هناك حاجة إلى الترقية.

لكن إذا كنت تستخدم طرازًا قديمًا من ساعات آبل الذكية، ستستفيد من عمر البطارية الطويل ومزايا جديدة ومتقدمة، وتصميم يتميز بمتانة عالية عند الترقية إلى Watch Series 11.