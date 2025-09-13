من آيفون إكس إلى آيفون آير.. رحلة آبل لتحقيق حلم الشاشة الكاملة

أكدت شركة آبل أن هاتفها الجديد “آيفون آير iPhone Air” يُعد خطوة إضافية نحو تحقيق رؤية “الهاتف الزجاجي الكامل” التي تحدث عنها مؤسس الشركة الراحل ستيف جوبز منذ سنوات. وجاء ذلك في مقابلة لآلان داي، رئيس قسم تصميم البرمجيات في آبل، مع صحيفة وول ستريت جورنال.

وتطمح آبل إلى تصميم هاتف آيفون بشاشة كاملة ليبدو كقطعة زجاجية متكاملة واحدة، دون انقطاع أو فواصل مرئية مثل الحافات العريضة أو النتوء العلوي للشاشة.

وأوضح داي أن فكرة الهاتف الزجاجي بالكامل شكّلت دومًا حلمًا لجوبز والمصمم السابق جوني إيف، وقد قطعت آبل شوطًا طويلًا لتحقيقها؛ فقد تخلت الشركة مع إطلاق آيفون إكس عام 2017 عن الحافات العريضة لصالح النتوء العلوي “النوتش”، ثم قدّمت في هواتف آيفون 14 برو عام 2022 تصميم “الجزيرة الديناميكية Dynamic Island” الأصغر، وصولًا إلى هاتف آيفون آير الذي أصبح أنحف آيفون في تاريخ الشركة متجاوزًا آيفون 6.

وتشير تقارير صحفية إلى أن آبل قد تقترب من تحقيق هذا الحلم كليًا بحلول عام 2027، تزامنًا مع الذكرى العشرين لإطلاق أول آيفون. ووفقًا لما ذكرته وكالة بلومبرغ، فإن آبل تعمل على جهاز يحمل اسم “Glasswing”، وهو يتميز بحافات زجاجية منحنية، وحافات فائقة النحافة، وشاشة كاملة دون أي قَطع، ليبدو زجاج الشاشة ممتدًا إلى كافة الجوانب.

ولا تعني فكرة التصميم أن كل شيء عبارة عن زجاج حقيقي قطعة واحدة كما يفهم بعض المتابعين، بل إن الشكل والإحساس يكونان متجانسين بشكل يوهم المستخدم بأنه “قطعة زجاجية” واحدة.

ومن أهم العقبات التي تواجه آبل حتى الآن إخفاء الكاميرا الأمامية تحت الشاشة مع الحفاظ على أداءٍ عالٍ لها في التقاط الصور وتسجيل الفيديو، وقد نجحت بعض الشركات بالفعل في طرح هواتف بهذا التصميم مع نتائج متباينة في أداء الكاميرا الأمامية.

وفتحت آبل باب الحجز الأولي لهواتف آيفون 17 وآيفون آير يوم الجمعة المقبل، على أن يتوفر رسميًا في الأسواق بدءًا من 19 من سبتمبر الجاري.