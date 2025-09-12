OpenAI تعقد صفقة تاريخية مع أوراكل بقيمة قدرها 300 مليار دولار

وقّعت شركة OpenAI اتفاقية ضخمة مع شركة أوراكل لشراء قدرات حوسبة سحابية بقيمة قدرها 300 مليار دولار على مدى خمس سنوات تقريبًا، وفقًا لما كشفته صحيفة وول ستريت جورنال. وتُعد هذه الصفقة من أضخم الصفقات في تاريخ قطاع الحوسبة السحابية.

ويأتي ذلك بعد إعلان الشركتين في يوليو الماضي شراكة إستراتيجية لبناء مراكز بيانات طاقتها 4.5 جيجاواط، ضمن مشروع “ستارجيت Stargate” الذي أُطلق بالتعاون مع سوفت بنك والرئيس الحالي للولايات المتحدة دونالد ترامب دون أن تكشف OpenAI حينها عن حجم استثماراتها الفعلية في تلك المراكز.

وتتوقع OpenAI تحقيق إيرادات قدرها 12.7 مليار دولار خلال هذا العام، كما يُرجح أنها في طريقها إلى عقد صفقة أخرى كُبرى قيمتها 10 مليارات دولار مع شركة Broadcom لتصميم شريحة ذكاء اصطناعي خاصة بها.

ومن جانبها، أعلنت الرئيسة التنفيذية لشركة Oracle، سافرا كاتز، في إفصاحها عن نتائج الربع الأول أن ثلاث شركات لم تُذكر أسماؤها أبرمت أربعة عقود تتجاوز قيمتها عدة مليارات من الدولارات، وهو ما أسهم في زيادة إيرادات البنية التحتية السحابية للشركة بنسبة بلغت 77% هذا العام.

وأعلنت أوراكل نتائج مالية فصلية فاقت توقعات المحللين، مما أدى مباشرةً إلى ارتفاع أسهمها، ودفع برئيس مجلس إدارتها ومؤسسها لاري إليسون إلى صدارة قائمة أغنى الأشخاص في العالم.

وتُصنّف الاتفاقية بين OpenAI وأوراكل ضمن أضخم العقود في تاريخ صناعة الحوسبة السحابية، ليس فقط من ناحية القيمة المالية، بل من ناحية حجم البنية التحتية المطلوبة لتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة. ويرى محللون أن هذه الخطوة تعكس حجم الإقبال المتزايد على قدرات المعالجة الفائقة التي تحتاجها الشركات المطورة للذكاء الاصطناعي.

ومن المتوقع أن تعزز الصفقة مكانة أوراكل كلاعب رئيسي في سوق الخدمات السحابية، وهو سوق تتنافس فيه بشراسة مع عمالقة مثل أمازون ومايكروسوفت وجوجل.

ويتيح الاعتماد على قدرات حوسبة فائقة بهذا الحجم لـ OpenAI تسريع تطوير منتجاتها وخدماتها، مثل ChatGPT ومنتجات الذكاء الاصطناعي الأخرى.