كل ما تود معرفته عن AirPods Pro 3.. أحدث ابتكارات آبل في عالم السماعات اللاسلكية

كشفت آبل آخرًا عن أحدث جيل من سماعاتها اللاسلكية المتقدمة AirPods Pro 3، التي ترتقي بتجربة الاستماع إلى مستوى جديد كُليًا. وتتميز هذه السماعات بتصميم جديد يوفر ثباتًا مُحسنًا داخل الأذن في أثناء ممارسة الرياضة، كما تمتاز بجودة صوت استثنائية، مع دعم مزية إلغاء الضوضاء النشطة الأفضل في العالم.

وللمرة الأولى، يمكن للمستخدمين استخدام سماعات آبل اللاسلكية لقياس معدل نبضات القلب، وذلك بفضل إضافة مستشعر لقياس معدل نبضات القلب في أثناء ممارسة التمارين.

من ناحية أخرى، تمتاز هذه السماعات بعمر طويل للبطارية، ويمكن استخدامها لتتبع أكثر من 50 نوعًا من التمارين عبر تطبيق اللياقة في هواتف آيفون. كما تدعم مزية الترجمة المباشرة، مما يسهل التواصل بين المستخدمين من مختلف اللغات.

إليك المزيد من التفاصيل عن مواصفات ومزايا سماعات AirPods Pro 3 الأحدث من آبل:



تصميم جديد لمزيد من الملاءمة داخل الأذن

أجرت آبل العديد من التجارب والأبحاث لتطوير تصميم AirPods Pro 3، لتصبح أكثر سماعات AirPods ثباتًا وملاءمةً على الإطلاق. وقد أعادت تصميم البنية الداخلية لتصبح أصغر حجمًا، مع محاذاة مركز الرأس لمزيد من الثبات.

وتأتي السماعات الجديدة برؤوس إسفنجية بخمسة مقاسات، لتلائم مختلف أحجام الأذن. كما تتميز بمتانة عالية وتدعم معيار IP57 لمقاومة العرق والماء، لتتحمل التعرض للعرق عند ممارسة التمارين المكثفة، مع القدرة على تحمل الظروف الجوية المختلفة.

مزايا جديدة لتتبع الصحة واللياقة البدنية

إليك أبرز المزايا المتقدمة التي تتمتع بها سماعات آبل AirPods Pro 3 الجديدة:

مزية إلغاء الضوضاء النشطة الأفضل في العالم

تأتي AirPods Pro 3 بنظام صوتي متعدد المنافذ يتحكم بدقة في تدفق الصوت إلى الأذن؛ مما يوفر تجربة استماع مكاني استثنائية. ومع الجيل الجديد من تقنية موازنة الصوت التكيفية، توفر السماعات وضوحًا عاليًا للترددات العالية.

ويوفر وضع الشفافية المخصص تجربة مميزة تسمح للمستخدم بالاستماع إلى أصوات الأشخاص المحيطين به دون فقدان وضوح الصوت الخارج من السماعات.

وتُعد AirPods Pro 3 الأفضل عالميًا في إلغاء الضوضاء النشطة بفضل الميكروفونات المنخفضة الضجيج، وتقنيات معالجة الصوت الحسابية المتقدمة، ورؤوس السماعات المُصنعة من الإسفنج المطاطي لعزل الضوضاء السلبية.

ويمكن لخاصية إلغاء الضوضاء التي تدعمها السماعات الجديدة إلغاء كمية ضوضاء تصل إلى ضعف الكمية التي يمكن لسماعات AirPods Pro 2 إلغاءها، وأربعة أضعاف الكمية التي يمكن لسماعات AirPods Pro إلغاءها.

من ناحية أخرى، تدعم السماعات الجديدة مزية إدراك المحادثة التي تستطيع اكتشاف محادثاتك مع الشخص القريب منك لتخفض تلقائيًا صوت ما تستمع إليه، ثم تعيده كما كان عندما تنتهي المحادثة.

تتبع معدل نبضات القلب والتمارين الرياضية

تأتي AirPods Pro 3 مع مستشعر جديد مدمج لقياس معدل نبضات القلب، وهو مستشعر ضوئي يصدر أشعة تحت الحمراء غير مرئية بمعدل يبلغ 256 مرة في الثانية لقياس تدفق الدم. ومع دمج مستشعرات قياس التسارع في AirPods Pro، والجيروسكوب، ونظام GPS، ونموذج الذكاء الاصطناعي الجديد في آيفون، يمكن للمستخدمين تتبع ما يصل إلى 50 نوعًا مختلفًا من التمارين، وتتبع معدل نبض القلب والسعرات الحرارية المحروقة عبر تطبيق اللياقة (Fitness).



مزية الترجمة المباشرة

تدعم السماعات الجديدة من آبل مزية الترجمة المباشرة التي تعتمد على Apple Intelligence لتمكين المستخدمين من التواصل بسهولة مع أشخاص يتحدثون لغات مختلفة عبر AirPods، مع خيار استخدام شاشة آيفون لعرض الترجمة المباشرة.

وتدعم هذه المزية حاليًا لغات محددة، هي: الإنجليزية، والفرنسية، والألمانية، والبرتغالية، والإسبانية، وستدعم الإيطالية، واليابانية، والكورية، والصينية المبسطة بحلول نهاية العام.

عمر البطارية

يصل عمر بطارية سماعات آبل AirPods Pro 3 الجديدة إلى 8 ساعات مع تفعيل مزية إلغاء الضوضاء بزيادة تبلغ 33% مقارنة بالجيل السابق.

السعر والتوفر

سماعات AirPods Pro 3 متاحة الآن للطلب الأولي بسعر يبدأ من 949 درهمًا إماراتيًا، وستتوفر في الأسواق ابتداءً من الجمعة 19 سبتمبر.

