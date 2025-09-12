شراكة جديدة بين مايكروسوفت و OpenAI تمهّد الطريق لطرح عام تاريخي

أعلنت شركتا مايكروسوفت و OpenAI توقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة تمهيدًا لمرحلة جديدة من شراكتهما، في خطوة يُنظر إليها على أنها تمهيد لطرح أسهم OpenAI للاكتتاب العام، وذلك بعد أن بلغت قيمتها السوقية حديثًا نحو 500 مليار دولار.

وجاء في بيانٍ مشترك أن الطرفين يعملان على استكمال الشروط التعاقدية النهائية، مع تأكيد التزامهما المشترك بتطوير أدوات ذكاء اصطناعي رائدة تركّز على الأمان وتخدم المستخدمين حول العالم.

يُذكر أن مايكروسوفت استثمرت 13 مليار دولار في OpenAI منذ عام 2019، وهي تشارك في عائدات منصة ChatGPT وواجهاتها البرمجية.

وحتى مع تلك الشراكة الوثيقة، بدأت مايكروسوفت الاعتماد المتزايد على نماذجها الخاصة، مع إبقاء المجال مفتوحًا أمام OpenAI للاعتماد على مزوّدي خدمات سحابية آخرين، مثل أوراكل التي وقعت معها صفقة تاريخية قيمتها 300 مليار دولار.

وفي اجتماع داخلي يوم الخميس، أكّد ساتيا ناديلا، الرئيس التنفيذي لمايكروسوفت، إلى جانب مصطفى سليمان، رئيس قسم الذكاء الاصطناعي، اعتزام الشركة ضخ “استثمارات كبيرة” في تطوير نماذج مستقلة.

وقال سليمان: “إننا يجب أن نملك القدرة على بناء نماذج متقدمة بمستويات عالمية داخل الشركة، لكن ينبغي أن نكون عمليين، ونستعين بنماذج أخرى عند الحاجة”.

ومن جانبها، أوضحت OpenAI في بيان منفصل أن شركتها الأم غير الربحية ستواصل فرض سلطتها على الكيان الربحي، مع حصة تُقدّر بأكثر من 100 مليار دولار.

وتواجه خطط إعادة الهيكلة اعتراضات من مؤسسات خيرية ومنظمات غير ربحية، وتخضع الشركة لتحقيقات في هذا الشأن.

OpenAI كيان معقد

بدأت شركة OpenAI في عام 2015 كمنظمة غير ربحية هدفها الأساسي تطوير الذكاء الاصطناعي بنحو آمن يفيد البشرية، بعيدًا عن الضغوط التجارية والمنافسة.

لكن مع مرور الوقت، احتاجت الشركة إلى تمويل ضخم لبناء نماذج الذكاء الاصطناعي المتطورة، فأنشأت عام 2019 كيانًا جديدًا يُسمى OpenAI LP وهو كيان ربحي محدود العائد (capped-profit).

ويمكن للمستثمرين ضخ مليارات الدولارات في الشركة، ثم الحصول على أرباح لكن بحد أقصى، وبعد الوصول إلى هذا الحد، تتحول بقية الأرباح إلى الكيان الأم غير الربحي.

ويُعد هذا النموذج غير مألوف في عالم الشركات؛ لأنه يجمع بين المبادئ الخيرية والاستثمارات الربحية.

وضخت مايكروسوفت أكثر من 13 مليار دولار في الشركة، وتريد الاستفادة من الاستثمار. وفي الوقت نفسه، ما زالت المنظمة الأم غير الربحية تملك السلطة النهائية على القرارات الكبرى (حتى مع وجود مستثمرين كبار).

وإذا قررت OpenAI أن تتحول إلى شركة عامة بطرح أسهمها في البورصة، فسوف يصبح الأمر معقدًا، لأن هيكلها الحالي غير معتاد؛ شركة أم غير ربحية تتحكم في كيان ربحي ضخم تصل قيمته إلى مئات المليارات. ولذا، فإن هذا المزيج يجعل عملية إعادة الهيكلة والطرح العام صعبة ومثيرة للجدل.