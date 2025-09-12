سعره 2000 دولار.. ماذا يقدم أغلى آيفون من آبل في 2025؟

كشفت شركة آبل رسميًا سلسلة هواتف آيفون 17، التي تضم أربعة إصدارات جديدة، منها الإصدار الأعلى سعرًا في تاريخ الشركة، إذ يصل سعر هاتف آيفون 17 برو ماكس الجديد بسعة التخزين البالغ قدرها 2 تيرابايت إلى 2000 دولار.

وتُعد هذه أول مرة تطرح فيها آبل هاتفًا بسعة تخزين قدرها 2 تيرابايت، وهو ما يفسر ارتفاع السعر بنحو غير مسبوق.

وتُعد سعة التخزين البالغة 2 تيرابايت نقلة نوعية لمستخدمي آيفون، إذ توفر مجالًا واسعًا لحفظ عدد ضخم من الصور ومقاطع الفيديو العالية الجودة بدقة قدرها 4K و 8K، وتسجيل محتوى احترافي دون الحاجة إلى الاعتماد على حلول التخزين السحابي أو أقراص التخزين الخارجية بنحو دائم، كما أنها مثالية لصناع المحتوى الرقمي الذين يحتاجون إلى مساحة كافية للتطبيقات، والملفات الكبيرة، ومشروعات المونتاج.

وتُساوي السعة البالغ قدرها 2 تيرابايت تقريبًا 2000 جيجابايت، وهي مساحة ضخمة جدًا لهاتف محمول. وعمليًا يمكن تخزين أيٍ مما يلي عليها:

نحو 633,333 صورة بصيغة HEIF بمتوسط قدره 3 ميجابايت للصورة.

نحو 475,000 صورة بصيغة JPEG بمتوسط قدره 4 ميجابايت.

نحو 25,333 صورة بصيغة ProRAW بمتوسط قدره 75 ميجابايت.

نحو 380,000 ملف صوتي MP3 بمتوسط قدره 5 ميجابايت لكل ملف.

نحو 11,176 دقيقة من الفيديو بدقة قدرها 4K بمعدل قدره 30fps، أي ما يعادل تقريبًا 186 ساعة من الفيديو.

نحو 316 دقيقة من تسجيل الفيديو الاحترافي بدقة قدرها 4K ProRes، أي ما يعادل تقريبًا 5 ساعات و 16 دقيقة فقط (لأنه يستهلك مساحة ضخمة).

نحو 1,266 دقيقة من تسجيل الفيديو بدقة قدرها 1080p ProRes، أي ما يعادل تقريبًا 21 ساعة و 6 دقائق.

وأبقت الشركة على أسعار بقية الإصدارات دون تغيير مقارنةً بهواتف آيفون 16، بل وقدمت قيمة إضافية للمستهلكين؛ فالهاتف الأساسي آيفون 17 يبدأ سعره من 800 دولار كسابقه آيفون 16، لكنه يأتي مع سعة تخزين أساسية مضاعفة قدرها 256 جيجابايت بدلًا من 128 جيجابايت.

وبالإضافة إلى السعة التخزينية الكُبرى، يضم الهاتف معالج A19 Pro الجديد، وشاشة OLED قياسها 6.9 إنشات بمعدل تحديث متغير يصل إلى 120 هرتزًا، وكاميرا خلفية ثلاثية دقتها 48 ميجابكسل مع تقريب بصري حتى 8 مرات، مع كاميرا أمامية محسّنة بدقة 18 ميجابكسل وميزة Center Stage، التي تعمل على إبقاء الأشخاص تلقائيًا في منتصف الإطار.

ويقدّم الهاتف أطول عمر بطارية في تاريخ هواتف آيفون حتى الآن، إذ يصل عمر البطارية إلى قرابة 40 ساعة من مشاهدة الفيديو.

ويبدأ الحجز الأولي لهواتف آيفون 17 يوم الجمعة الموافق 12 من سبتمبر 2025، على أن تتوفر الهواتف رسميًا في المتاجر وتصل إلى العملاء بدايةً من 19 من سبتمبر.