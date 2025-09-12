جوجل تطلق تبويبًا جديدًا في Gmail لتتبع المشتريات

أطلقت شركة جوجل تحديثًا جديدًا لخدمة البريد الإلكتروني Gmail عبر الهواتف الذكية والويب، يتيح للمستخدمين تتبع رسائل الشحن والتسليم الخاصة بمشترياتهم بطريقة أكثر تنظيمًا.

ويضيف التحديث تبويبًا جديدًا باسم “المشتريات Purchases”، يجمع كافة رسائل التسليم في مكان واحد، بحيث يمكن الوصول إليها من القائمة الجانبية في التطبيق. ومع ذلك، سيواصل Gmail عرض طرود الشحن المتوقع وصولها في اليوم نفسه ضمن بطاقات خاصة في صندوق الوارد الأساسي، مع خيارات مباشرة مثل “عرض العنصر” أو “تتبع الطرد” دون الحاجة إلى البحث عن البريد الأصلي.

ويوفر تبويب “المشتريات” ميزة عملية للمستخدمين الذين يعتمدون على Gmail كمنصتهم الرئيسية لتتبع الطلبات من مختلف المتاجر الإلكترونية.

ومن المقرر أن يبدأ ظهور التبويب الجديد في الحسابات الشخصية بدايةً من اليوم، وفقًا لما ذكرته جوجل عبر موقعها الرسمي.

وبالإضافة إلى ذلك، حدثت جوجل تبويب “العروض الترويجية Promotions” في Gmail، إذ أصبح بالإمكان ترتيب الرسائل وفق معيار “الأكثر صلة”، استنادًا إلى تفاعل المستخدم مع المتاجر والشركات سابقًا.

وسيلتقى المستخدمون كذلك تنبيهات بشأن العروض التي تقترب من نفاد صلاحيتها. وأوضحت الشركة أن هذه التغييرات ستبدأ بالظهور تدريجيًا خلال الأسابيع المقبلة.

وتهدف جوجل من خلال هذا التحديث إلى تقليل الفوضى في صندوق الوارد الأساسي، وتمكين المستخدمين من الوصول السريع إلى أهم الرسائل المرتبطة بالمشتريات والشحنات، مما يعزز تجربة الاستخدام، ويجعل Gmail أكثر ذكاءً في إدارة البريد اليومي.