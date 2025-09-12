بعد موافقة رسمية.. آبل تستعد لإطلاق ميزة اكتشاف ضغط الدم في ساعاتها الذكية عالميًا

كشفت شركة آبل عن استعدادها لإطلاق ميزة تنبيهات ارتفاع ضغط الدم في ساعاتها الذكية، وذلك عقب حصولها رسميًا على موافقة هيئة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA).

وسوف تأتي الميزة الجديدة مع تحديث watchOS 26 المرتقب خلال أيام، وهي تعمل عبر مستشعر القلب البصري في ساعة آبل لتحليل استجابة الأوعية الدموية لنبضات القلب.

وباستخدام خوارزميات التعلم الآلي، تراجع الميزة البيانات على مدى 30 يومًا متواصلًا، ثم تنبه المستخدم في حال رصد مؤشرات متكررة تدل على ارتفاع ضغط الدم.

وأوضحت آبل أنها اعتمدت في تطوير هذه التقنية على بيانات تدريبية من دراسات شملت أكثر من 100 ألف مشارك، كما تحققت من أدائها في تجربة سريرية شارك فيها أكثر من ألفي شخص.

وتُشير الشركة إلى أن ارتفاع ضغط الدم يؤثر في أكثر من 1.3 مليار بالغ حول العالم، وتتوقع أن تساعد الميزة الجديدة في إخطار ما يزيد على مليون شخص يعانون ارتفاع ضغط دم غير مُشخّص خلال العام الأول من الإطلاق.

وستكون الميزة الجديدة متاحة في ساعات Apple Watch Ultra 3 و Apple Watch Series 11 الجديدة، إلى جانب توفيرها لساعات Ultra 2 وساعات Apple Watch Series 9 وما يليها مع تحديث watchOS 26. كما ستُطرح في أكثر من 150 دولة.

وتحذر آبل من استخدام الميزة لمن تقل أعمارهم عن 22 عامًا، أو ممن لديهم تشخيص سابق بارتفاع ضغط الدم، أو خلال مدة الحمل، مؤكدةً أنها أداة مساعدة وليست بديلًا عن التشخيص الطبي المباشر.

ومع أهمية هذه الميزة ودورها المحتمل في رفع وعي المستخدمين، تؤكد الجهات الطبية أن الطرق التقليدية لقياس ضغط الدم باستخدام الأجهزة الطبية المُخصصة ما زالت الأدق والأكثر موثوقية في التشخيص.

وقد تنبه الساعة الذكية المستخدمين إلى مؤشرات أولية لارتفاع الضغط، لكنها لا تُغني عن أجهزة قياس ضغط الدم المعتمدة، التي توفر نتائج دقيقة وفورية يعتمد عليها الأطباء في اتخاذ القرارات العلاجية.