أنثروبيك تجعل مساعد Claude يتذكر المحادثات السابقة تلقائيًا

كشفت شركة أنثروبيك عن تحديث جديد لمساعدها الذكي “كلود Claude” يتيح له تذكّر تفاصيل المحادثات السابقة تلقائيًا دون الحاجة إلى أي طلب من المستخدم.

وأوضحت الشركة عبر بيانٍ رسمي أن هذه الميزة متاحة حاليًا لمشتركي خطط Team و Enterprise فقط، إذ يمكن لـ Claude إدماج تفضيلات المستخدمين وسياق المشاريع التي يعملون عليها وأولوياتهم الأساسية في إجاباته.

وكانت أنثروبيك قد طرحت الشهر الماضي خيارًا مأجورًا يسمح للمستخدمين بطلب تذكّر المحادثات السابقة يدويًا، لكن التحديث الجديد يمنح المساعد القدرة على استدعاء هذه التفاصيل تلقائيًا.

وتمتد خاصية الذاكرة لتشمل المشاريع أيضًا، مما يتيح لفِرَق العمل إنشاء مخططات أو تصاميم مواقع ورسومات وغير ذلك بالاعتماد على الملفات المرفوعة إلى Claude.

ووفقًا للشركة، فإن الميزة تركّز بالأساس على الجوانب العملية مثل “عمليات الفِرَق” و”احتياجات العملاء”. كما شددت Anthropic على أن خاصية التذكّر اختيارية بالكامل، إذ يمكن للمستخدمين عرض الذكريات المخزنة أو تعديلها من خلال الإعدادات. ويستطيع Claude ضبط ذاكرته وفقًا لما يحدده المستخدم من أولويات أو نقاط يود من Claude تجاهلها.

يُذكر أن كلًا من OpenAI وجوجل أطلقتا في وقت سابق ميزة الذاكرة العابرة للمحادثات ضمن روبوتاتهما الذكية. وقد ربط تقرير لصحيفة نيويورك تايمز الشهر الماضي بين هذه الخاصية في ChatGPT وارتفاع حالات المحادثات “التي تفاقم الاضطرابات النفسية” مع الذكاء الاصطناعي، نظرًا إلى تعلق المستخدمين بالروبوت.

وبالتوازي مع هذه الميزة، أعلنت أنثروبيك طرح ميزة “المحادثات المتخفية Incognito Chats” لكافة المستخدمين، وهي محادثات لا تُحفظ في السجل ولا تُستخدم كمرجع في محادثات لاحقة، في خطوة مشابهة لما قدمته جوجل في أغسطس مع خاصية “المحادثات الخاصة Private Chats” في Gemini.

وكانت أنثروبيك قد أعلنت قبل أيام إطلاق ميزة جديدة في مساعدها الذكي Claude AI تتيح إنشاء الملفات وتحريرها مباشرةً من داخل المحادثة، ومنها مستندات Word وجداول Excel وعروض PowerPoint التقديمية وملفات PDF. وكانت المنصة تقتصر في السابق على دعم محدود للملفات.

وأصبحت تلك الميزة الجديدة متاحة حاليًا في وضع المعاينة لمشتركي باقات Max و Team و Enterprise، على أن تصل إلى مستخدمي Pro خلال الأسابيع المقبلة، في حين سيضطر المستخدمون أصحاب الحسابات المجانية إلى الانتظار مدة أطول قبل تجربتها.