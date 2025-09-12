آبل تتيح رسميًا الحجز الأولي لهواتف آيفون 17 وآيفون آير

أعلنت شركة آبل بدء استقبال طلبات الحجز الأولية لهواتفها الجديدة، وهي آيفون آير الفائق النحافة، وهواتف آيفون 17، وآيفون 17 برو وآيفون 17 برو ماكس، وذلك عبر متجرها الإلكتروني ووكلائها المعتمدين في أكثر من 60 دولة حول العالم، منها المملكة العربية السعودية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

ومن المقرر أن يبدأ تسليم الهواتف للعملاء يوم الجمعة الموافق 19 من سبتمبر، وهو موعد الإطلاق الرسمي لسلسلة آيفون 17.

ويُعد هاتف آيفون 17 الهاتف الأرخص ثمنًا في السلسلة بسعر يبدأ من 800 دولارٍ أمريكي (3800 ريال سعودي/ 3400 درهم إماراتي)، في حين يبدأ سعر آيفون آير الجديد الفائق النحافة من 1000 دولارٍ أمريكي (4700 ريال سعودي/ 4300 درهم إماراتي).

وأما هاتف آيفون 17 برو، فيتوفر بسعر يبدأ من 1100 دولارٍ أمريكي (5200 ريال سعودي/ 4700 درهم إماراتي)، في حين يبدأ سعر آيفون 17 برو ماكس من 1200 دولارٍ أمريكي (5700 ريال سعودي/ 5100 درهم إماراتي)، مع إمكانية الوصول إلى سعة تخزينية قصوى قدرها 2 تيرابايت بسعر يبلغ 2,000 دولار أمريكي (9700 ريال سعودي/ 8500 درهم إماراتي).

وتأتي كافة إصدارات آيفون 17 مزودة بمعالج A19 أو A19 Pro الأكثر كفاءة، إلى جانب شريحة الاتصال N1، وشاشة OLED بتقنية ProMotion، وكاميرا أمامية دقتها 18 ميجابكسل، وطبقة حماية Ceramic Shield 2 المحسّنة لمقاومة الخدوش.

ويتميز هاتف آيفون آير بكونه أنحف هاتف في تاريخ آبل بسمك لا يتجاوز 5.6 ملم، مع إطار من التيتانيوم العالي المتانة، لكنه يضم بطارية أقل قدرة من باقي الإصدارات وكاميرا خلفية واحدة.

وأما هواتف آيفون 17 برو، فهي تأتي بتصميم جديد بإطار من الألمنيوم لتعزيز المتانة وتبديد الحرارة، إلى جانب نظام تبريد بتقنية حجرة البخار، مما يحسن كفاءة معالج A19 Pro.

وتضم إصدارات برو ثلاث كاميرات خلفية بدقة قدرها 48 ميجابكسل لكل كاميرا، منها عدسة مكبرة جديدة تدعم تقريبًا بصريًا يصل إلى 8 مرات. وتصل مدة تشغيل البطارية في إصدار برو ماكس إلى 39 ساعة من تشغيل الفيديو، وهو أعلى عمر بطارية تقدمه آبل حتى الآن.

أسعار هواتف آيفون 17 الجديدة في السعودية والإمارات