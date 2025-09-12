آبل تؤجل إطلاق آيفون آير في الصين بسبب الشريحة الإلكترونية eSIM

كشفت وسائل إعلام أن شركة آبل أجّلت طرح هاتفها الجديد آيفون آير في الصين، نتيجة مشكلات تنظيمية متعلقة باعتماد الجهاز على الشريحة الإلكترونية eSIM فقط دون منفذ للشريحة التقليدية.

وكان من المقرر أن تبدأ طلبات الحجز الأولية للهاتف يوم الجمعة على أن يُطرح رسميًا يوم 19 من سبتمبر، لكن آبل عدّلت موقعها الرسمي في الصين ليظهر الآن تنويهًا بأن “معلومات الإصدار سوف تُحدّث لاحقًا”. وفي المقابل، فتحت آبل باب الحجز الأولي لباقي إصدارات هواتف آيفون 17 في الموعد المُحدد.

ويأتي آيفون آير بتصميم فائق النحافة بسمك قدره 5.6 ملم، وهو أول جهاز من آبل يُطرح في الصين دون دعم الشريحة التقليدية، لكن ذلك يُعد عائقًا في السوق الصينية، حيث يشترط تفعيل خدمة eSIM حضور المستخدم شخصيًا إلى منافذ البيع للتحقق من الهوية، ولم يكن دعم هذه التقنية منتشرًا في هواتف آيفون داخل البلاد.

وفي البداية، كانت آبل تخطط للتعاون حصريًا مع شركة China Unicom لدعم الخدمة، لكن الشركة أعلنت لاحقًا أن شركات الاتصالات الصينية الثلاثة، China Unicom و China Mobile و China Telecom، سوف تدعم الشريحة الإلكترونية eSIM في الهاتف، مع تأكيد أن موعد الإطلاق الفعلي ما زال خاضعًا للموافقات التنظيمية.

وأعلنت شركة China Mobile رسميًا أنها “فعّلت خدمات eSIM للهواتف المحمولة”، لكنها أوضحت أن تفاصيل موعد الإطلاق الرسمي “سوف تُعلن لاحقًا”.

وأما على الصعيد الدولي، فتسير خطط آبل كالمعتاد، إذ فتحت باب الحجز الأولي اليوم الجمعة في أكثر من 60 دولة حول العالم، منها السعودية والإمارات.

ومن الجدير بالذكر أن آبل سوف تطلق هواتف آيفون 17 وآيفون آير في دول الخليج العربي بدعم حصري للشرائح الإلكترونية eSIM دون وجود أي منفذ للشريحة التقليدية لأول مرة، لكن الشرائح الإلكترونية eSIM تدعمها شركات الاتصالات في المنطقة على نطاق واسع، وإن كانت قد تكلف العملاء رسومًا إضافية.