كل ما تحتاج إلى معرفته عن ساعة آبل Watch Ultra 3 الجديدة

أعلنت شركة آبل ساعتها الذكية التي هي من أكثر الساعات تطورًا حتى الآن وهي Watch Ultra 3، المصممة خصوصًا لعشاق الرياضة والمغامرات الخارجية، وتأتي مع مزيج مثالي من مزايا تتبع الصحة واللياقة البدنية، والأمان والاتصال. وتُعد هذه الساعة الذكية بمنزلة رفيق صحي متكامل يرافق المستخدمين في أنشطتهم اليومية وفي أثناء مغامراتهم الخارجية.

إليك كل ما تحتاج إلى معرفته عن مواصفات ومزايا ساعة آبل Watch Ultra 3 الجديدة:

شاشة كبيرة وعالية السطوع

تأتي Apple Watch Ultra 3 بتصميم مشابه للطراز السابق مع إطار مصنوع من التيتانيوم، وقد صُنعت من مواد مُعاد تدويرها بنسبة قدرها 40%. وتتميز الساعة بأنها تمتلك أكبر شاشة على الإطلاق في تاريخ ساعات آبل الذكية، فهي مزودة بشاشة Retina LTPO3 OLED بمقاس قدره 1.98 بوصة، وتوفر سطوعًا أعلى وزوايا رؤية أوسع، مع حافات أنحف بنسبة قدرها 24% مقارنة بالإصدار السابق لتوسيع مساحة الشاشة دون زيادة حجم الإطار. وتمتاز بسطوع يصل إلى 3000 شمعة في المتر المربع.

عمر البطارية

تحتوي الساعة على بطارية تمتاز بعمر طويل يصل إلى 42 ساعة من الاستخدام العادي، و72 ساعة عند تفعيل وضع الطاقة المنخفضة. وبفضل دعم الشحن السريع، يمكن استخدام الساعة لمدة تبلغ 12 ساعة بعد شحنها لمدة قدرها 15 دقيقة فقط. ويمكن شحنها حتى نسبة تبلغ 85% خلال 45 دقيقة.

الاتصال عبر الأقمار الصناعية

تُعد مزية الاتصال بالطوارئ SOS عبر الأقمار الصناعية من أبرز المزايا الجديدة في Watch Ultra 3، وهي مزية تتيح للمستخدمين إرسال رسائل نصية لخدمات الطوارئ والأصدقاء والعائلة، ومشاركة مواقعهم حتى عند عدم توفر شبكة خلوية أو شبكة واي فاي.

مزايا صحية متقدمة

بالإضافة إلى مزايا تتبع المؤشرات الصحية المتوفرة في جميع ساعات آبل الذكية الحديثة، كتتبع معدل نبضات القلب، ودرجة حرارة الجسم، ونسبة الأكسجين في الدم، تقدم ساعة آبل Watch Ultra 3 مجموعة من المزايا المتقدمة والجديدة كُليًا، أبرزها:

مزية تتبع ارتفاع ضغط الدم: تنبه المستخدمين عند ظهور علامات تدل على ارتفاع ضغط الدم المزمن. وتستخدم هذه المزية بيانات مستشعر القلب البصري لتحليل كيفية استجابة الأوعية الدموية لنبضات القلب. وتعمل الخوارزمية الخاصة بالمزية تلقائيًا وتراجع البيانات لمدة قدرها 30 يومًا، ثم تنبه المستخدمين إذا رصدت علامات ثابتة لارتفاع ضغط الدم.

تنبه المستخدمين عند ظهور علامات تدل على ارتفاع ضغط الدم المزمن. وتستخدم هذه المزية بيانات مستشعر القلب البصري لتحليل كيفية استجابة الأوعية الدموية لنبضات القلب. وتعمل الخوارزمية الخاصة بالمزية تلقائيًا وتراجع البيانات لمدة قدرها 30 يومًا، ثم تنبه المستخدمين إذا رصدت علامات ثابتة لارتفاع ضغط الدم. نتيجة النوم: تتبع هذه المزية جودة النوم وتحلل مدة كل مرحلة منه، ومعدل نبضات القلب، ومستوى الأكسجين في الدم، ودرجة حرارة المعصم، وتقدم نصائح لتحسين النوم استنادًا إلى أحدث الإرشادات العلمية.

مزايا تتبع اللياقة البدنية

توفر الساعة مزية المدرب الشخصي الجديدة Workout Buddy، والمعتمدة على Apple Intelligence، والتي تقدم تحفيزًا صوتيًا مخصصًا استنادًا إلى بيانات متعددة مثل: معدل نبضات القلب، والسرعة، والمسافة، وحلقات النشاط.

كما توفر هذه الساعة مزايا خاصة للرياضيين والمغامرين بمختلف أنواعهم:

كالعدائين: توفر لهم مزية التتبع الدقيق باستخدام GPS، وقياسات متقدمة مثل التذبذب العمودي وطول الخطوة.

توفر لهم مزية التتبع الدقيق باستخدام GPS، وقياسات متقدمة مثل التذبذب العمودي وطول الخطوة. وراكبي الدراجات: يمكنهم استخدام الساعة لتتبع السرعة والمسافة وارتفاع المسار ومعدل نبضات القلب.

يمكنهم استخدام الساعة لتتبع السرعة والمسافة وارتفاع المسار ومعدل نبضات القلب. والسباحين: يمكنهم الاستفادة من مزية اكتشاف أسلوب السباحة تلقائيًا، وحساب الجولات، ومؤشر SWOLF (وهو مقياس يُستخدم في السباحة لتقدير كفاءة السباح).

يمكنهم الاستفادة من مزية اكتشاف أسلوب السباحة تلقائيًا، وحساب الجولات، ومؤشر SWOLF (وهو مقياس يُستخدم في السباحة لتقدير كفاءة السباح). وهواة المشي لمسافات طويلة: توفر لهم الساعة خرائط دون اتصال بالإنترنت، وبيانات عن الطرق، ومسار العودة.

توفر لهم الساعة خرائط دون اتصال بالإنترنت، وبيانات عن الطرق، ومسار العودة. والغواصين: يستطيعون الاستفادة من تطبيق +Oceanic الذي طورته آبل بالشراكة مع Huish Outdoors، والذي يحول Apple Watch Ultra 3 إلى جهاز للغوص الترفيهي.

يستطيعون الاستفادة من تطبيق +Oceanic الذي طورته آبل بالشراكة مع Huish Outdoors، والذي يحول Apple Watch Ultra 3 إلى جهاز للغوص الترفيهي. ولاعبي الغولف: توفر لهم الساعة قياسات دقيقة وأدوات مساعدة عبر التطبيقات الخاصة بهذه الرياضة التي توفرها بعض الجهات الخارجية. ومن هذه التطبيقات: Golfshot و Arccos و 18 Birdies.

الأسعار والتوفر

ساعة آبل Watch Ultra 3 متوفرة الآن للطلب الأولي بسعر يبدأ من 3199 درهمًا إماراتيًا، وستتوفر في الأسواق بدءًا من 19 من سبتمبر.