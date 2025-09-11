ابتكارات “شانجان” ترسم ملامح مستقبل السيارات الكهربائية في المنطقة

عززت شركة شانجان للسيارات مكانتها كقوة عالمية رائدة في قطاع التنقل، وذلك من خلال مشاركتها اللافتة في معرض (IAA Mobility 2025) في مدينة ميونخ الألمانية، إذ لم تكتفِ الشركة بعرض أحدث ابتكاراتها، بل كشفت عن رؤيتها الشاملة للمستقبل وإستراتيجيتها الطموحة للتوسع الدولي، مع تركيز خاص على أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا.

ويأتي هذا التوجه ضمن (خطة المحيط الواسع)، التي تهدف إلى تسريع وتيرة إطلاق علاماتها التجارية المتخصصة في الطاقة الجديدة (NEV)، مما يجعلها شريكًا أساسيًا في بناء مستقبل النقل الذكي والمستدام في المنطقة.

ويسلط هذا التقرير الضوء على أبرز إنجازات وخطط شانجان، التي تدمج بين الابتكار العالمي والفهم العميق لاحتياجات الأسواق المحلية:

الابتكارات التقنية التي تحدد ملامح المستقبل:

تجسد مشاركة شانجان في المعرض التزامها بالبحث والتطوير، فقد عرضت أحدث ما توصلت إليه في مجال تقنيات النقل الذكي والمستدام، وشمل:

1- بطارية (Golden Shield):

تُعد هذه البطارية ذات الحالة الصلبة من أبرز الابتكارات، ومن المقرر دخولها مرحلة الإنتاج بحلول عام 2027، وتوفر البطارية مدى سير مذهل يصل إلى 1500 كيلومتر في الشحنة الواحدة، مع مستويات غير مسبوقة من الأمان والأداء العالي في الظروف المناخية القاسية، مما يجعلها حلًا مثاليًا لأسواق المنطقة مثل: السعودية والإمارات، التي تتميز بدرجات حرارة عالية.

2- المنصة الذكية SDA:

تمثل هذه المنصة نقلة نوعية في عالم السيارات الذكية، إذ تجمع بين الاتصال المتكامل، وتقنيات القيادة الذاتية، وخصائص التنقل الذكي المرتكزة على المستخدم. وتهدف شانجان من خلالها إلى توفير تجربة قيادة سلسة وآمنة، تتماشى مع متطلبات العصر الرقمي.

3- أنظمة (BlueCore) الهجينة والكهربائية:

عرضت شركة شانجان خلال المعرض أيضًا أنظمة (BlueCore) الهجينة والكهربائية، وتؤكد شانجان من خلال هذه الأنظمة استثمارها الضخم الذي تجاوز 110 مليارات يوان صيني في مجال البحث والتطوير، مما أثمر امتلاكها أكثر من 400 ابتكار تقني في قطاع السيارات الكهربائية، ويعكس قوتها التكنولوجية ورؤيتها المستقبلية.

4- السيارة النموذجية AVATR Vision Xpectra:

شهد المعرض أيضًا الإطلاق العالمي للسيارة النموذجية (AVATR Vision Xpectra)، التي طُورت وفق فلسفة (الفخامة العاطفية) على يد المصمم العالمي الشهير نادر فقيه زاده.

ويمثل هذا الطراز مفهومًا مبتكرًا يدمج بين جماليات التصميم الجريء وأحدث تقنيات السيارات الكهربائية، ليجسّد رؤية شانجان لإرساء معايير جديدة للتنقل الفاخر والمتطور في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا.

إستراتيجية شانجان للتوسع في الشرق الأوسط وأفريقيا:

تُعدّ منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا محورًا إستراتيجيًا لخطط شانجان المستقبلية، فمنذ دخولها المنطقة في عام 1994، نجحت الشركة في بناء قاعدة جماهيرية واسعة إذ تجاوزت مبيعاتها 400,000 مركبة. واليوم، تتوسع أعمالها بوتيرة متسارعة، وتترك بصمة واضحة من خلال علاماتها الفرعية:

علامة (AVATR): استطاعت هذه العلامة الفاخرة أن تستحوذ على نسبة تبلغ 10% من سوق السيارات الكهربائية الفاخرة في دولة الإمارات، مما يدل على نجاحها في تلبية احتياجات شريحة المستهلكين الباحثين عن الفخامة والأداء.

علامة ديبال (Deepal): تعمل ديبال على ترسيخ حضورها بقوة في أسواق الخليج وشمال أفريقيا، مما يوسع من نطاق انتشار شانجان ويعزز من مكانتها في قطاع السيارات الكهربائية.

وتواصل شانجان تعزيز التزامها العميق تجاه منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا من خلال الاستثمار في شراكات محلية، وعمليات تشغيل متكاملة، وشبكات خدمات ما بعد البيع.

وتهدف هذه الخطوات إلى ضمان تعزيز تجربة العملاء وتلبية احتياجاتهم في ظل الظروف المناخية والطرقات المميزة في المنطقة. وبهذا الحضور القوي، لا تكتفي شانجان بإبراز مكانتها العالمية، بل ترسخ أيضًا عزمها على جعل المنطقة محورًا أساسيًا في إستراتيجيتها لبناء مستقبل التنقل الذكي والمستدام.