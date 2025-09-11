آبل تكشف عن ميزة أمنيّة رائدة في آيفون 17 لمواجهة برمجيات التجسس

أعلنت آبل ميزة أمنيّة جديدة تحمل اسم “فرض سلامة الذاكرة (Memory Integrity Enforcement (MIE” في هواتف آيفون 17 وآيفون آير الجديدة، ووصفتها بأنها “أكبر ترقية لسلامة الذاكرة في تاريخ أنظمة تشغيل المستهلكين”.

وتستهدف الميزة الجديدة بنحو مباشر صناعة برمجيات التجسّس مثل برمجيات بيجاسوس التي تعتمد على ثغرات الذاكرة لاختراق الأجهزة. وبحسب آبل، فإن ميزة MIE توفر حماية شاملة ومستمرة تغطي النواة وأكثر من 70 عملية في النظام.

وتأتي الميزة مدعومة من خلال معالجي A19 وA19 Pro المُستخدمَين في هواتف آيفون 17 وآيفون آير، كما أضافت الشركة تحسينات خاصة بالأجهزة القديمة التي لا تدعم الميزة الجديدة للذاكرة.

ووفرت آبل أدوات الميزة الجديدة ضمن بيئة التطوير Xcode لتكون متاحة لكافة المطورين، في خطوة تهدف إلى تعزيز أمان التطبيقات في نظام iOS.

وإلى جانب ذلك، أعلنت آبل اعتماد تقنية جديدة للتخفيف من هجمات Spectre V1 الخطِرة، مؤكدةً أنها تعمل دون أي تأثير يُذكر في أداء المعالج، وهو ما يعالج الانتقادات السابقة حول تأثير تقنيات الأمان في الأداء. ووفقًا للشركة، فإن هذه الحماية ستجعل تطوير برامج التجسس أكثر صعوبة وكلفة.

وتُعد هجمات Spectre V1 نوعًا من الهجمات التي تستغل ثغرات في المعالجات الحديثة، وتمكّن هذه الهجمات المخترقين من الوصول إلى معلومات حساسة مُخزّنة في الذاكرة، مثل كلمات المرور أو مفاتيح التشفير.

وتؤكد آبل أن نتائجها الداخلية أظهرت أن الميزة الجديدة قادرة على تعطيل العديد من تقنيات الاختراق الفعّالة المُستخدمة على مدار العقود الماضية.

وتكتسب هذه الميزة أهمية لدى العديد من الصحفيين والنشطاء والسياسيين، إذ يُعدّون هدفًا مباشرًا لبرمجيات التجسس مثل بيجاسوس. ومع اعتماد تقنية آبل افتراضيًا في الأجهزة الجديدة، سيكون مستخدمو آيفون مُحصنين بطبقة حماية إضافية من محاولات المراقبة الرقمية، مما يعزز ثقة الأفراد باستخدام هواتفهم بنحو آمن سواء للتواصل الشخصي أو المهني.

ولا تقتصر الفوائد على المستخدمين الأفراد، بل تمتد أيضًا إلى المؤسسات المالية والحكومية والشركات التي تعتمد على هواتف آيفون في أعمالها اليومية؛ فالحماية الافتراضية من الثغرات تقلل احتمالية تعرض أنظمة هذه الجهات للاختراق أو سرقة البيانات الحساسة.