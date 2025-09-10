هاتف آيفون 17 الجديد.. إليك المواصفات الكاملة والسعر وتاريخ الإطلاق

أعلنت شركة آبل أمس سلسلة هواتف آيفون 17 الرائدة التي تتضمن ثلاثة طرز، هي: آيفون 17، وآيفون 17 برو، وآيفون 17 برو ماكس، كما أعلنت آيفون آير الجديد كُليًا والأنحف في تاريخ هواتف آيفون.

يأتي الإصدار الأساسي في السلسلة (آيفون 17) بشاشة أكثر إشراقًا، وكاميرات أكثر تقدمًا مقارنةً بالإصدار السابق، وأداء أقوى بفضل معالج A19 الجديد.

وفيما يلي، سنذكر المواصفات الكاملة وأبرز مزايا هاتف آيفون 17 الجديد من آبل:

شاشة عالية السطوع

يأتي آيفون 17 بتصميم مطابق لتصميم الطراز السابق، ويضم شاشة (LTPO Super Retina XDR OLED) يبلغ مقاسها 6.3 بوصات تدعم تقنية ProMotion، ومعدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا؛ مما يوفر تجربة أكثر سلاسة وكفاءة في استهلاك الطاقة.

ويصل سطوع الشاشة إلى 3000 شمعة في المتر المربع، وهو تطور كبير مقارنة بسطوع شاشة الطراز السابق (آيفون 16) الذي يصل إلى 2000 شمعة في المتر المربع.

تأتي الشاشة محمية بطبقة زجاجية من نوع Ceramic Shield 2 الجديد الذي يوفر مقاومة أفضل للخدوش بثلاثة أضعاف مع تقليل للوهج والانعكاسات؛ لتصبح الرؤية واضحة في مختلف ظروف الإضاءة.

تجربة تصوير متطورة

يقدّم الهاتف نقلة نوعية في عالم التصوير بفضل كاميراته المتطورة التي تأتي بالمواصفات التالية:

الكاميرا الخلفية

هي كاميرا ثنائية العدسات؛ الأساسية عدسة Fusion بدقة قدرها 48 ميجابكسل توفر تفاصيل دقيقة، ومع مزية التقريب البصري المدمجة والتي تدعم التقريب بمعدل يصل إلى 2x، تُعدّ العدسة الرئيسية بمنزلة عدستين في عدسة واحدة.

وأما العدسة الثانية، فهي عدسة Fusion جديدة فائقة الاتساع تبلغ دقتها 48 ميجابكسل، ويمكنها التقاط الصور بوضوح أكبر بمعدل يبلغ 4x مقارنة مع الجيل السابق، مما يوفر تفاصيل أدق عند التقاط الصور بزاوية واسعة أو عند التصوير من قرب (ماكرو).

ويمكن للكاميرا الخلفية تسجيل مقاطع فيديو احترافية بدقة تصل إلى 4K بمعدل يبلغ 60 إطارًا في الثانية مع دعم مزايا مبتكرة مثل: النمط السينمائي ونمط الحركة.

الكاميرا الأمامية

هي كاميرا Center Stage جديدة كليًا، تأتي بدقة قدرها 18 ميجابكسل، وتُعد أول كاميرا أمامية في هواتف آيفون تتضمن مستشعرًا مربع الشكل؛ مما يوفر مجال رؤية أوسع ووضوح أعلى، ويسمح بالتقاط أدق التفاصيل.

وبفضل الكاميرا الجديدة، لن يحتاج المستخدمون إلى تدوير هاتف آيفون لالتقاط الصور الشخصية في الوضع الأفقي، فأصبح بإمكانهم التقاط الصور ومقاطع الفيديو في الوضعين الرأسي والأفقي عند حمل آيفون رأسيًا.

يمكن للكاميرا الأمامية تصوير مقاطع الفيديو بدقة تصل إلى 4K، كما تمكّن مزية الالتقاط المزدوج المستخدمين من تسجيل الفيديو باستخدام الكاميراتين الأمامية والخلفية في الوقت نفسه. ويوفر نمط “في الوسط” ثباتًا للصورة ويضمن بقاء المستخدم داخل الإطار في أثناء مكالمات فيس تايم أو المكالمات المرئية عبر التطبيقات التابعة للجهات الخارجية.

معالج A19 الجديد وبطارية تدوم طويلًا

يعمل هاتف آيفون 17 بمعالج A19 الجديد من آبل، وهو معالج سداسي النوى ومُصنع بتقنية تبلغ 3 نانومتر، ويقدم أداء أسرع بمعدل يبلغ 1.5x مقارنة بمعالج A15 Bionic الذي يعمل به هاتف آيفون 13، كما يأتي مع وحدة لمعالجة الرسومات أسرع بمرتين لتوفير تجربة لعب غامرة، ومحرك عصبي مطوّر لتشغيل مزايا Apple Intelligence بكفاءة على الجهاز.

بالإضافة إلى ذلك، يتمتع المعالج الجديد بالكفاءة العالية في استهلاك الطاقة؛ مما يعزز عمر البطارية؛ إذ يمكن أن يستمر آيفون 17 حتى 30 ساعة من تشغيل الفيديو، ويدعم الشحن السريع؛ مما يسمح بشحنه إلى نسبة تبلغ 50% في 20 دقيقة باستخدام شاحن بقدرة تبلغ 40 واطًا أو أكثر.

نظام iOS 26 ومزايا Apple Intelligence

يعمل الهاتف بنظام iOS 26 الجديد، ويدعم نظام الذكاء الاصطناعي Apple Intelligence، ومن أبرز المزايا والتحسينات التي يتضمنها الهاتف:

تصميم (الزجاج السائل) Liquid Glass الجديد.

مزية الترجمة الفورية للنصوص والمكالمات.

مزية الذكاء البصري المُحدثة للسماح بالتفاعل مباشرة مع ما يظهر على الشاشة.

تحسينات في CarPay و Apple Music والخرائط، بالإضافة إلى تطبيق الألعاب Apple Games الجديد.

السعر والألوان والتوفر

يتوفر آيفون 17 بخمسة ألوان، هي: الأسود، والأبيض، والأزرق، والأخضر، والبنفسجي. وسيكون متاحًا للطلب الأولي في 12 سبتمبر بسعر يبدأ من 3399 درهمًا إماراتيًا، وسيُطرح رسميًا في الأسواق في 19 سبتمبر.

المواصفات الكاملة لهاتف آيفون 17 الجديد من آبل:

آيفون 17 المعالج معالج Apple A19 السداسي النوى والمُصنع بتقنية تبلغ 3 نانومتر. الشاشة من نوع (LTPO Super Retina XDR OLED) بقياس قدره 6.3 بوصات. خيارات مساحة التخزين الداخلية 256، أو 512 جيجابايت. ذاكرة الوصول العشوائي RAM 8 جيجابايت. الكاميرا الخلفية ثنائية العدسات وكل عدسة بدقة قدرها 48 ميجابكسل. الكاميرا الأمامية أحادية العدسة بدقة قدرها 18 ميجابكسل. منفذ السماعات 3.5 ملم لا يدعم. دعم بطاقة microSD لا يدعم. الاتصال شبكات الجيل الخامس 5G، شبكات الواي فاي 7، وتقنية البلوتوث 6.0، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC). الألوان الأسود، والأبيض، والأزرق، والأخضر، والبنفسجي. نظام التشغيل iOS 26. الوزن 177 جرامًا. السعر يبدأ من 3399 درهمًا إماراتيًا.