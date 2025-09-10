مواصفات آيفون آير الجديد.. أنحف آيفون على الإطلاق بتصميم ثوري وأداء احترافي

كشفت آبل أمس خلال حدثها السنوي الذي أُقيم في مقر الشركة في كاليفورنيا رسميًا عن طراز جديد كُليًا من هواتف آيفون هو آيفون آير (iPhone Air)، وهو طراز يجمع بين النحافة الفائقة والخفة الاستثنائية، والمتانة العالية، والتقنيات المتقدمة. ويأتي الهاتف الجديد في هيكل مصنوع من التيتانيوم بتصميم ثوري، مع واجهة أمامية محمية بطبقة زجاجية من نوع (Ceramic Shield 2)، وخلفية مغطاة بطبقة زجاجية من النوع ذاته للمرة الأولى في هواتف آيفون، ليصبح الأكثر صلابة ومقاومة للخدوش والتشققات بين جميع أجهزة آيفون.

وعند إعلان هذا الهاتف، قال John Ternus، نائب الرئيس الأول لهندسة الأجهزة في آبل: “آيفون آير الجديد كُليًا كله قوة، وبالوقت نفسه نحيف وخفيف للغاية. وهذه النقلة النوعية في التصميم والهندسة أصبحت ممكنة بفضل ابتكارات آبل وخاصة شرائح Apple silicon. ويعد آيفون آير أحدث أفراد عائلة آيفون وقد وصل ليقدم المزايا المتقدمة التي سيحبها المستخدمون، مثل الأداء الاحترافي، وكاميرا Fusion المتعددة المهام بدقة تبلغ 48 ميجابكسل، وكاميرا Center Stage الأمامية المبتكرة وعمر بطارية يدوم طوال اليوم، وكل ذلك ضمن تصميم ثوري يجعلك تشعر أنك تحمل المستقبل بين أصابعك”.

إليك المزيد من التفاصيل عن مواصفات ومزايا آيفون آير الجديد كُليًا من آبل:

تصميم نحيف وقوي وشاشة بمواصفات متقدمة

يأتي آيفون آير في هيكل نحيف يبلغ سمكه 5.6 ملم فقط ليكون أنحف آيفون حتى الآن، والهيكل مصنوع من مواد معاد تدويرها بنسبة 35%، منها 80% تيتانيوم و 100% كوبالت في البطارية. ويضم الهاتف إطارًا كبيرًا يحيط بعدسة الكاميرا الخلفية ويمتد على طول الجزء العلوي من الواجهة الخلفية، كما يضم زر الإجراءات الجديد للتحكم السريع في الوظائف، ووحدة تحكم خاصة بالكاميرا الخلفية لفتحها بسرعة أو تفعيل مزية الذكاء البصري.

يأتي iPhone Air بتصميم يدعم الشريحة الإلكترونية فقط، مما يوفر مساحة داخل الجهاز ويساعد في دعم عامل الخفة والنحافة، وهذا يوفر أمان أعلى لعدم إمكانية إزالة الشريحة في حال فقدان الجهاز.

وفيما يتعلق بمواصفات الشاشة، يضم الهاتف شاشة Super Retina XDR يبلغ مقاسها 6.5 بوصات، وتدعم تقنية ProMotion ومعدل تحديث متغير يصل إلى 120 هرتزًا. وتمتاز بسطوع يصل إلى 3000 شمعة في المتر المربع، وتباين مُحسن للاستخدام المثالي في البيئات الخارجية والعالية السطوع، وتأتي الشاشة مغطاة بطبقة جديدة مانعة للانعكاس تجعل الرؤية أوضح تحت مختلف ظروف الإضاءة.

نظام كاميرا احترافي

يأتي هاتف آيفون آير مع نظام تصوير يبدو بسيطًا لكنه احترافي ومتقدم، فهو يضم كاميرا خلفية أحادية العدسة بدقة قدرها 48 ميجابكسل، وهي عدسة Fusion تعادل أربع عدسات احترافية، مع دعم خيارات البُعد البؤري التي تتراوح بين 28 ملم و 35 ملم.

وتأتي عدسة الكاميرا الخلفية مع مستشعر رباعي البكسلات وكبير الحجم وبتقنية تحريك المستشعر والتثبيت البصري لصور عالية الدقة والجودة في الإضاءة الخافتة. ويمكن للمستخدم الاقتراب أكثر من موضوع الصورة بفضل مزية التقريب البصري بمعدل يصل إلى 2x، والتي تتميز بمحرك Photonic Engine المحدّث للقطات بتفاصيل وألوان أقرب إلى الواقع.

وأما الكاميرا الأمامية فتدعم خاصية Center Stage وتأتي بدقة قدرها 18 ميجابكسل، وتضم مستشعرًا مربع الشكل يلتقط صورًا واسعة سواء بالوضع الرأسي أو الأفقي، مع دعم تصوير الفيديو بدقة تصل إلى 4K وبزاوية واسعة وثبات فائق.

وتمكّن مزية الالتقاط المزدوج الجديدة المستخدمين من تسجيل مقطع فيديو متزامن بالكاميرتين الأمامية والخلفية، وهذه المزية مثالية عند التحدث مباشرة عبر الكاميرا الأمامية في أثناء التقاط ما يحدث في الكواليس.

معالج A19 Pro الجديد والفائق القوة

يعمل آيفون آير بمعالج A19 Pro الجديد من آبل مع وحدة معالجة مركزية سداسية النوى تقدم أسرع أداء على الإطلاق في هاتف ذكي. وأما وحدة معالجة الرسومات فهي خماسية النوى وتمتاز بقدرات أعلى بثلاثة أضعاف مقارنةً بالإصدار السابق لتشغيل الألعاب من فئة AAA (ألعاب ثقيلة) ونماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي بسلاسة.

ويأتي آيفون آير أيضًا مع شريحة N1 الجديدة من آبل للشبكات اللاسلكية، والتي تدعم شبكة Wi-Fi 7، وتقنية البلوتوث 6، وشبكة Thread. وتعزز شريحة N1 الأداء العام للجهاز مع تحسين أداء نقطة الاتصال الشخصية ومزية الإرسال السريع.

ويتضمن الهاتف مودم C1X، وهو أحدث مودم خلوي مصمم من آبل. ويمتاز بأنه أسرع بمعدل 2x من C1، ويقدم التكنولوجيا الخلوية ذاتها ولكن بسرعات أعلى من المودم الموجود في iPhone 16 Pro، ويستهلك 30% أقل من الطاقة؛ مما يجعله المودم الأكثر كفاءة من حيث استهلاك الطاقة في آيفون.

بطارية كبيرة تدوم طوال اليوم

بفضل التصميم الداخلي الجديد والمعالج الجديد توفرت مساحة كبيرة للبطارية، ومع كفاءة المعالج في استهلاك الطاقة، يتمتع آيفون آير بعمر بطارية طويل يدوم طوال اليوم. كما يتعرّف (نمط الطاقة التكيفي) الجديد في نظام iOS 26 على عادات استهلاك البطارية لدى المستخدم، ويتوقع بناءً عليها أوقات انخفاض مستوى البطارية، فيوفر الطاقة بذكاء للمساعدة في تجنب نفاد شحن البطارية خلال اليوم.

نظام iOS 26 مع Apple Intelligence

يعزز نظام iOS 26 تجربة استخدام هاتف آيفون آير بفضل التصميم الجديد وقدرات Apple Intelligence الجديدة، والتحسينات مفيدة في التطبيقات التي يعتمد عليها المستخدمون يوميًا؛ إذ يضيف تصميم Liquid Glass الجديد مزيدًا من الحيوية والمتعة إلى التطبيقات.

وأما نظام الذكاء الاصطناعي Apple Intelligence فيوفر مزايا ذكية ومتقدمة مثل: ترجمة الرسائل النصية والصوتية لحظيًا عبر مزية الترجمة المباشرة، ليُسهل للمستخدمين التواصل بلغات عديدة في تطبيق الرسائل والهاتف وفيس تايم.

وتتيح تحديثات زية الذكاء البصري للمستخدمين أخذ لقطة شاشة والبحث بسهولة عن أي شيء معروض على شاشة آيفون أو التفاعل معه. كما يقدم iOS 26 مزايا جديدة في تطبيقات متعددة، مثل: CarPay و Apple Music والخرائط والمحفظة، بالإضافة إلى تطبيق الألعاب Apple Games الجديد كليًا، والذي يوفر منصة موحدة لكل الألعاب.

الألوان والأسعار والتوفر

يتوفر آيفون آير الجديد من آبل بأربعة ألوان، هي: الأسود الفلكي (Space Black)، والأبيض (Cloud White)، والذهبي (Light Gold)، والأزرق السماوي (Sky Blue). وسيكون متاحًا للطلب الأولي ابتداء من 12 سبتمبر بسعر يبدأ من 4299 درهمًا إماراتيًا، وسيتوفر في 19 سبتمبر في أكثر من 63 دولة، وفي 26 سبتمبر في مناطق إضافية.

المواصفات الكاملة لهاتف آيفون آير الجديد من آبل:

آيفون آير المعالج معالج Apple A19 Pro السداسي النوى والمُصنع بتقنية تبلغ 3 نانومتر. الشاشة من نوع (LTPO Super Retina XDR OLED) بقياس قدره 6.5 بوصات. خيارات مساحة التخزين الداخلية 256، أو 512 جيجابايت، أو تيرابايت واحد. ذاكرة الوصول العشوائي RAM 12 جيجابايت. الكاميرا الخلفية أحادية العدسات بدقة قدرها 48 ميجابكسل. الكاميرا الأمامية أحادية العدسة بدقة قدرها 18 ميجابكسل. منفذ السماعات 3.5 ملم لا يدعم. دعم بطاقة microSD لا يدعم. الاتصال شبكات الجيل الخامس 5G، شبكات الواي فاي 7، وتقنية البلوتوث 6.0، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC). الألوان الأسود الفلكي، والأبيض، والذهبي، والأزرق السماوي. نظام التشغيل iOS 26. الوزن 165 جرامًا. السعر يبدأ من 4299 درهمًا إماراتيًا.