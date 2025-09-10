متجاوزًا إيلون ماسك.. لاري إليسون يتصدر قائمة أثرياء العالم

تصدّر مؤسس شركة أوراكل، لاري إليسون، قائمة أثرياء العالم لأول مرة، مُنهيًا هيمنة استمرت نحو عام لرئيس تسلا وسبيس إكس، إيلون ماسك.

وبحسب مؤشر بلومبرغ للمليارديرات، فقد قفزت ثروة إليسون بمقدار 101 مليار دولار لتصل إلى 393 مليار دولار عصر يوم الأربعاء، وذلك بعد أن أعلنت شركته أوراكل نتائج فصلية فاقت التوقعات، وأكدت استمرار نمو أعمالها، مدفوعةً بعقود كبرى مع شركات مثل OpenAI وإنفيديا.

ويبلغ إليسون من العمر 81 عامًا، وهو الشريك المؤسس لأوراكل، ويشغل حاليًا منصب رئيس مجلس الإدارة ومديرها التقني. وتُشكّل أسهم الشركة معظم ثروته، إذ ارتفعت أسهم أوراكل بنسبة قدرها 45% منذ بداية العام حتى يوم الثلاثاء، قبل أن تقفز 41% إضافية يوم الأربعاء عقب إعلان زيادة كبيرة في عقودها، وتوقعات قوية لأعمال الحوسبة السحابية، مسجلةً أكبر صعود يومي في تاريخ الشركة.

وبهذا التقدم، تجاوز إليسون ثروة ماسك البالغة 385 مليار دولار، مسجلاً أكبر زيادة يومية في الثروة على الإطلاق في تاريخ مؤشر بلومبرغ.

وفي المقابل، تراجعت أسهم شركة تسلا بنسبة قدرها 13% منذ بداية العام، لكن ماسك في طريقه للحصول على حوافز مالية ضخمة من الشركة، قد تجعله أول تريليونير في العالم إذا تمكن من تحقيق مجموعة من الأهداف الطموحة للشركة.

يُذكر أن ماسك حصل على لقب أغنى رجل في العالم لأول مرة عام 2021، قبل أن يخسره لصالح جيف بيزوس مؤسس أمازون، وبرنار أرنو، رئيس مجموعة LVMH الفاخرة، ثم استعاد الصدارة العام الماضي واحتفظ بها لأكثر من 300 يوم.