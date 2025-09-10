ما هي شريحة N1 الجديدة المُدمجة في هواتف آيفون 17 وآيفون آير؟

أعلنت شركة آبل أن سلسلة هواتفها الجديدة آيفون 17، التي تضم إصدرًا أساسيًا وآيفون آير إضافةً إلى آيفون 17 برو وآيفون 17 برو ماكس، سوف تحتوي على شريحة مخصّصة جديدة من تصميمها تحمل اسم N1، فما هي تلك الشريحة على وجه التحديد؟

تُعد N1 شريحة اتصال لاسلكي تدعم الواي فاي 7 والبلوتوث 6 بالإضافة إلى بروتوكول Thread المُخصص لأنظمة المنزل الذكي. وبفضل تصميمها الداخلي المُدمج في العتاد والبرمجيات، تقول آبل إن الشريحة الجديدة تقدم كفاءة أعلى وموثوقية مُحسّنة، مما ينعكس مباشرةً على مزايا مثل ميزة نقل الملفات لاسلكيًا AirDrop وميزة نقطة الاتصال الشخصية Personal Hotspot.

ومع إضافة تلك الشريحة الجديدة، تتخلى الشركة عن اعتمادها على موردين خارجيين مثل Broadcom لتصنيع شرائح الاتصال في أجهزتها.

ولا يُعد دعم الواي فاي 7 في هواتف آيفون 17 أمرًا جديدًا بعد أن توفر في هواتف آيفون 16، لكن الانتقال إلى تقنية البلوتوث 6 يُعد ترقية مهمة مقارنةً بالجيل السابق (البلوتوث 5.3).

وبفضل تقنية البلوتوث 6، يمكن تحسين الاتصال بنحو كبير عبر تقليل التداخل في الأماكن المزدحمة، وخفض زمن الاستجابة، وتحسين دورات التشغيل والإيقاف لتوفير عمر بطارية أطول، بالإضافة إلى دعم أفضل للصوت المتعدد القنوات، مثل الصوت المكاني، وتحسين التوافق مع السماعات اللاسلكية.

ومن المتوقع أن يلمس المستخدمون تحسينات عملية في ميزة AirDrop، خاصةً في البيئات المزدحمة كالمدارس والفعاليات العامة، إذ يقل التداخل اللاسلكي بفضل البلوتوث 6، كما ستوفر ميزة Personal Hotspot اتصالًا أكثر استقرارًا للأجهزة المتصلة، حتى عند مشاركة الشبكة مع عدة مستخدمين في وقت واحد.

وتمكّن شريحة N1 هواتف آيفون 17 من دعم بروتوكول Thread، مما يتيح لمالكي تلك الهواتف التحكم المباشر في الأجهزة المنزلية الذكية المتوافقة مع هذه التقنية، مثل المصابيح الذكية وأجهزة التكييف والتدفئة وأنظمة الأمان، مما يجعل الهاتف مركزًا للتحكم في بيئة المنزل الذكي دون الحاجة إلى وحدات وسيطة.