حدث إعلان آيفون 17.. الكثير من الأجهزة والقليل من الذكاء الاصطناعي

شهد حدث آبل الأخير تقديم هواتف آيفون 17 الجديدة وهاتف آيفون آير إضافةً إلى ساعات الشركة الجديدة وغيرها، لكن الملاحظ هذه المرة كان الغياب النسبي لعبارة الذكاء الاصطناعي (AI) عن صدارة العرض التقديمي للحدث الذي استمر ساعة و 15 دقيقة فقط، مقارنةً بالزخم الكبير الذي حظي به خلال الكشف عن هواتف آيفون 16 العام الماضي.

تركيز على الأداء والعتاد

تحدث الرئيس التنفيذي تيم كوك عن “أكبر قفزة في تاريخ آيفون” مع هواتف آيفون 17 الجديدة، مشيرًا إلى التطور في معالجات آبل الخاصة والكاميرات وسرعة الأداء وعمر البطارية، وهي أشياء تحرص آبل على إبرازها بنحو مُعتاد في كل حدثٍ لها.

ولم تكن المزايا الذكية المُوجهة للمستخدمين، مثل الترجمة الفورية والقدرات البصرية في الرسائل وفيس تايم، جديدة، إذ سبق إعلانها في مؤتمر المطورين WWDC 2025 قبل أشهر، كما أن منافسين مثل جوجل وسامسونج قدموا مزايا مماثلة منذ أكثر من عام.

حضور خافت للذكاء الاصطناعي

في الوقت الذي ركّزت فيه جوجل وسامسونج على إبراز أدوات الذكاء الاصطناعي مباشرةً أمام المستخدمين في الفعاليات التي أقاموها حديثًا، اختارت آبل أن تسلط الضوء على دوره “الخفي” في تحسين الأداء.

وأوضحت الشركة أن المحرك العصبي المُحدّث ونماذج اللغة الكبيرة التي تعمل في الأجهزة تسهم في تشغيل الألعاب بمعدل إطارات أعلى، كما أشارت إلى إدماج مسرّعات عصبية داخل كل نواة من نوى معالج الرسومات GPU، لتوفير ما وصفته بـ”قدرات حوسبة تضاهي أجهزة ماك بوك برو في هواتف آيفون”.

الساعة والسماعة.. إدماج محدود للذكاء الاصطناعي

قدّمت آبل سماعات AirPods Pro 3 الجديدة، وركزت الشركة على مزايا مثل الترجمة الفورية ومستشعر معدل ضربات القلب، مشيرة إلى أن خوارزميات التعلم الآلي المُدربة على أكثر من 50 مليون ساعة بيانات من 250 ألف مشارك، تدعم تتبع النشاط وحساب السعرات.

وأما في ساعاتها الجديدة، فقدمت الشركة خاصية تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحليل استجابات ضغط الدم مع نبضات القلب على مدى 30 يومًا. وصرحت سُنبول دسّاي، نائبة رئيس آبل لشؤون الصحة، أن الشركة تأمل اكتشاف مليون حالة من حالات ارتفاع ضغط الدم غير المشخصة خلال العام الأول، لكنها بانتظار موافقة هيئة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA).

سباق عالمي مكلف.. وتحديات داخلية في آبل

لقد أصبح السباق نحو الصدارة في الذكاء الاصطناعي أكثر حدة وتكلفة، وتتوقع شركات مثل OpenAI إنفاقًا ضخمًا يصل إلى 115 مليار دولار حتى عام 2029، في حين جمعت أنثروبيك حديثًا تمويلًا قيمته 13 مليار دولار. وأما ميتا، فقد أنفقت مليارات الدولارات لجذب كبار الباحثين بعد استثمار يزيد على 14 مليار دولار في شركة Scale AI المُتخصصة في الذكاء الاصطناعي.

وعلى الرغم من محاولاتها، ما زالت آبل تتعرض لانتقادات بشأن تأخرها في سباق الذكاء الاصطناعي. فقد شهدت الشركة حديثًا ما لا يقل عن 10 استقالات من فريق أبحاث الذكاء الاصطناعي، منهم رئيس قسم الروبوتات جيان تشانغ الذي انتقل إلى ميتا، إضافةً إلى ثلاثة باحثين من فريق النماذج الأساسية؛ اثنان منهم انضمّا إلى OpenAI، وواحد إلى أنثروبيك.

وتشير تقارير صحفية أخيرة إلى أن آبل لا تثق في الوقت الحالي بقدرتها على تطوير قدرات ذكاء اصطناعي منافسة، وتدرس الاستعانة بأنظمة ذكاء اصطناعي خارجية من جوجل أو OpenAI أو Perplexity.

ملخص مؤتمر آبل لإعلان هواتف آيفون 17 – التاسع من سبتمبر 2025