تيك توك وشورتس وريلز.. جوجل تمهّد لانتشار الفيديو العمودي بالذكاء الاصطناعي

أعلنت جوجل تحديثًا جديدًا لنموذج إنشاء الفيديو بالذكاء الاصطناعي Veo 3، يشمل دعم الدقة البالغ قدرها 1080 بكسلًا، وإتاحة توليد الفيديو بالصيغة العمودية بنسبة أبعاد قدرها 9:16، وهي أنسب أبعاد لعرض المحتوى عبر الهواتف الذكية وتطبيقات التواصل الاجتماعي.

وتمهد تلك التحديثات لتوسيع انتشار المحتوى المُولّد بالذكاء الاصطناعي عبر منصات الفيديو العمودية مثل تيك توك وإنستاجرام ريلز Reels ويوتيوب شورتس Shorts.

ووفقًا لمدونة جوجل الرسمية للمطورين، فقد بات بإمكان مستخدمي نموذج Veo 3 ونسخته الأسرع والأقل تكلفة Veo 3 Fast توليد مقاطع فيديو عمودية، كما أُضيف خيار رفع جودة مقاطع الفيديو الأفقية إلى 1080 بكسلًا بدلًا من الحد السابق البالغ 720 بكسلًا.

وأكدت الشركة أن النموذجين أصبحا أكثر استقرارًا وجاهزية للاستخدام على نطاق واسع ضمن واجهات برمجة التطبيقات Gemini API، مع خفض أسعار توليد مقاطع الفيديو بنحو ملحوظ؛ إذ تراجعت تكلفة إنشاء الثانية عبر Veo 3 إلى 40 سنتًا بدلًا من 75 سنتًا، في حين انخفضت تكلفة Veo 3 Fast إلى 15 سنتًا بدلًا من 40 سنتًا.

ويأتي هذا التحديث في وقت تتسابق فيه شركات الذكاء الاصطناعي الكبرى لتقديم أدوات توليد فيديو أكثر دقة وسرعة، مثل Runway و Pika، وهو ما يضع Veo 3 في موقع تنافسي أقوى بفضل مزيج من الجودة العالية وتكلفة الاستخدام المنخفضة.

وفيما يخص صناع المحتوى والمؤثرين، فقد يفتح دعم الدقة البالغ قدرها 1080 بكسلًا وإنشاء الفيديو العمودي الباب أمام إنتاج مقاطع أكثر احترافية بتكاليف منخفضة، مما يتيح لهم إنشاء محتوى متجدد دون الحاجة إلى استديوهات أو معدات تصوير متقدمة.

ويثير التوسع في أدوات إنشاء الفيديو بالذكاء الاصطناعي مخاوف من زيادة انتشار المحتوى المنخفض الجودة أو المكرر في المنصات، وهو ما قد يفرض على التطبيقات آليات جديدة للتمييز بين المحتوى الأصلي والمُولَّد.