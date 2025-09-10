تقرير: “تيك توك” تساهم بـ 3.9 مليارات ريال في الاقتصاد السعودي وتوفر 25 ألف وظيفة 

في الوقت الذي تمضي فيه المملكة العربية السعودية بخطوات متسارعة نحو تحقيق أهداف رؤية 2030 الرامية إلى بناء اقتصاد متنوع قائم على الابتكار والتقنية، تبرز منصات التواصل الاجتماعي كعناصر فاعلة في دعم هذا التحول، وتأتي منصة (تيك توك) في طليعة هذه المنصات، إذ أصبحت محركًا حيويًا للاقتصاد الإبداعي والرقمي في السعودية، ورافدًا مهمًا لدعم ريادة الأعمال وتعزيز الهوية الثقافية الوطنية.

ويُظهر تقرير (تأثير تيك توك) The TikTok Effect، الذي أصدرته المنصة بالتعاون مع شركة (ريدسير) للاستشارات، المساهمات الكبيرة للمنصة في الناتج المحلي الإجمالي، وتوفير فرص العمل، ودعم اقتصاد المحتوى المزدهر في المملكة.

مساهمة بمليارات الريالات وفرص عمل جديدة:

أظهر التقرير أن أكثر من 170 ألف شركة صغيرة ومتوسطة نشيطة عبر المنصة، استفادت من أدوات (تيك توك) لتوسيع نطاق أعمالها وخفض تكاليف التسويق. وفي عام 2024 وحده، حققت هذه الشركات عوائد تجاوزت 3.9 مليارات ريال سعودي في الناتج المحلي الإجمالي، ووفرت أكثر من 25 ألف فرصة عمل على مستوى المملكة.

ويتوافق دور (تيك توك) في التحول الاقتصادي السعودي بنحو مباشر مع هدف رؤية 2030، وهو زيادة مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 35%. وتعمل المنصة على تمكين هذه الشركات من خلال:

زيادة الإيرادات: ساعدت أدوات (تيك توك) الإعلانية وخدماتها المجانية في رفع إيرادات الشركات الصغيرة والمتوسطة بما يعادل 3 مليارات ريال سعودي.

تعزيز الوعي بالعلامة التجارية: أكدت نسبة تبلغ 61% من الشركات الصغيرة والمتوسطة السعودية العاملة عبر المنصة أنها لاحظت تحسنًا كبيرًا في ظهور علامتها التجارية. كما أن ما يقرب من نصف هذه الشركات أطلقت عروضًا جديدة استجابةً مباشرةً لملاحظات الجمهور، مما يؤكد قدرة المنصة على توفير حلقة وصل فعالة بين الشركات والعملاء.

تحسين الكفاءة: أفادت نسبة تبلغ 42% من الشركات الصغيرة والمتوسطة بأن المنصة وفرت عليهم وقتًا كبيرًا في جهود التسويق.

ويجعل هذا الدور المتكامل من تيك توك ليس فقط أداة تسويقية، بل شريكًا إستراتيجيًا في نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة وتحقيق طموحات الاقتصاد الرقمي في المملكة.

اقتصاد صناع المحتوى.. تحويل الشغف إلى مهنة:

تُسهم المنصة في نمو اقتصاد صناعة المحتوى في السعودية، إذ أصبح أكثر من مليون صانع محتوى فاعلين عبر (تيك توك)، وقد استطاع أكثر من نصف هؤلاء الوصول إلى جمهورهم المستهدف، مما مكنهم من تحويل شغفهم إلى فرص حقيقية للنمو والاستقلال المالي.

ويُعزز هذا الزخم الذي يقوده صناع المحتوى من ثقافة ريادة الأعمال ويُوسّع آفاق المسارات الوظيفية الجديدة، خاصة بين الشباب والنساء، فق د د أكد التقرير أن 55% من الشركات الصغيرة والمتوسطة توافق بشدة على أن تيك توك يحفز الشباب على إطلاق مشاريعهم الخاصة، في حين أشارت نسبة تبلغ 23% من رائدات الأعمال السعوديات إلى أن المنصة كانت مصدر إلهام لهن لبدء أعمالهن الخاصة.

التأثير في سلوك المستهلك السعودي:

تُعيد منصة (تيك توك) تشكيل طريقة تفاعل المستهلكين في السعودية مع العلامات التجارية، واستهلاكهم للمحتوى، واتخاذهم لقرارات الشراء. ويتجلى تأثيرها الاقتصادي المباشر في الأرقام، ففي عام 2024، بلغ تأثير المنصة في إنفاق المستهلكين نحو 110 مليارات ريال سعودي سنويًا، وحققت فائضًا استهلاكيًا بقيمة 19 مليار ريال سعودي.

ويعكس هذا التأثير الديناميكي الدور المتنامي للمنصة في تشكيل سلوكيات السوق، إذ يتقاطع المحتوى الجذاب مع المجتمع التفاعلي لتعزيز الطلب، وبناء الولاء للعلامات التجارية، وتحفيز الابتكار المستمر.

تعزيز الهوية الوطنية والانتشار العالمي:

يتجاوز تأثير منصة (تيك توك) الجانب الاقتصادي ليشمل أبعادًا ثقافية واجتماعية عميقة، إذ تُسهم المنصة في تعزيز الشعور بالهوية الوطنية والتبادل الثقافي، وتمنح المملكة حضورًا عالميًا متزايدًا. فقد أظهر التقرير أن 62% من المواطنين السعوديين يشيدون بدور تيك توك في تطوير مهاراتهم، ويرى 88% من المواطنين أن المنصة تعزز الشعور الوطني.

كما يحظى المحتوى الثقافي بإقبال متزايد، إذ ذكر 39% من المواطنين السعوديين أن تيك توك ساعدتهم في الحديث عن تراثهم الثقافي، كما ساهمت المنصة في الترويج للسياحة الداخلية، فقد أشار 42% من المواطنين إلى أنهم تعرفوا على وجهات سفر محلية جديدة من خلالها.

بالإضافة إلى ذلك؛ تعزز المنصة مكانة المملكة على الساحة الدولية، فقد صرح 30% من المستخدمين العالميين الذين شملهم الاستطلاع أنهم فكروا بزيارة المملكة بعد تفاعلهم مع المحتوى السعودي. كما يعتقد ربعهم أن تيك توك قد خلق انطباعًا إيجابيًا حول صورة المملكة العربية السعودية في مجالات رئيسية مثل السياحة والرياضة والثقافة.

ومن ثم؛ لا تكتفي تيك توك بكونها منصة رقمية، بل تتحول إلى جسر ثقافي واقتصادي يربط المملكة بالعالم، مما يساهم بفاعلية في تحقيق أهدافها التنموية.