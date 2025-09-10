بعد إعلان آيفون 17.. آبل توقف بيع هواتف آيفون 15 وآيفون 16 برو

بالتزامن مع الكشف عن سلسلة آيفون 17 وساعاتها الجديدة، أعلنت آبل إيقاف بيع عدد من أجهزتها السابقة بنحو كامل، في خطوة تهدف إلى تبسيط خط إنتاجها والتركيز على أحدث الإصدارات.

وفي قطاع الهواتف، أوقفت آبل بيع هواتف آيفون 15 وآيفون 15 بلس، إضافةً إلى هواتف آيفون 16 برو وآيفون 16 برو ماكس.

وتُبقي الشركة حاليًا على بيع هواتف آيفون 16 وآيفون 16 بلس بأسعار تبدأ من 700 دولارٍ أمريكي، في حين يبدأ سعر آيفون 17 الجديد من 800 دولارٍ أمريكي.

وكانت إصدارات آيفون 15 قد أَدخلت لأول مرة ميزة “الجزيرة التفاعلية Dynamic Island” إلى هواتف آيفون الأساسية، إلى جانب اعتماد منفذ USB-C بدلاً من Lightning، في حين تميزت إصدارات آيفون 16 برو بمعالج A18 Pro وعدسات مكبرة حتى 5 مرات.

وفي قطاع الساعات الذكية، أنهت الشركة رسميًا بيع كلٍ من Apple Watch SE 2 و Apple Watch Series 10 و Apple Watch Ultra 2، لتحل محلها الإصدارات الجديدة التي تضم Apple Watch SE 3 و Apple Watch Series 11 و Apple Watch Ultra 3. وجاءت هذه الخطوة بعد أعوام من إطلاق النماذج السابقة، التي تميزت بتطورات مهمة مثل شريحة S9، والشاشة التي هي من أكثر الشاشات سطوعاً، والإيماءة المبتكرة “النقر المزدوج”.

وتتركز بذلك إصدارات آبل الحالية على أحدث الإصدارات من هواتف آيفون 17 والساعات الذكية، في إشارة واضحة إلى توجه الشركة نحو تسريع دورة استبدال أجهزتها وتحديث تقنياتها.

ومع إعلان آبل إيقاف بيع هذه الأجهزة عبر متجرها الرسمي، فإن بعض إصدارات آيفون 15 وآيفون 16 برو وساعات آبل المتوقفة قد تظل متوفرة لمدة محدودة لدى الموزعين المعتمدين والمتاجر الكبرى التي ما زالت تملك مخزونًا منها، كما قد تُطرح هذه الأجهزة بأسعار أقل لجذب المشترين قبل نفادها تمامًا من الأسواق.

وسيظل الدعم الفني والبرمجي وإطلاق التحديثات مستمرًا بنحو طبيعي لتلك الإصدارات، ولا علاقة لذلك بتوقف الشركة عن بيعها.