الكشف عن ساعة Apple Watch Ultra 3.. أكثر ساعات آبل تطوّرًا حتى الآن

أعلنت آبل ساعتها الجديدة Apple Watch Ultra 3 التي تأتي بدعم الاتصال عبر الأقمار الصناعية، وشبكات الجيل الخامس 5G، وأكبر شاشة في تاريخ ساعاتها الذكية، وذلك بالتوازي مع الكشف عن ساعة Apple Watch Series 11 والساعة الاقتصادية Apple Watch SE 3.

شاشة أكبر بمعدل تحديث أسرع

اعتمدت آبل في ساعتها الجديدة على شاشات OLED ذات حافات أنحف بنحو 24% دون تغيير حجم هيكل الساعة نفسها، مما أتاح أكبر مساحة عرض في ساعات الشركة حتى الآن.

وباتت الشاشة في وضع العرض الدائم Always-On تُحدّث كل ثانية بدلًا من كل دقيقة، لتعرض عقرب الثواني بنحو مستمر، وتدعم الساعة أكثر من 20 واجهة مختلفة.

عمر بطارية أطول

حسّنت آبل عمر البطارية في Apple Watch Ultra 3 ليصل إلى 42 ساعة من الاستخدام العادي و 72 ساعة في وضع الطاقة المنخفضة. وفي التدريبات الرياضية مع GPS، يدوم الوضع الموفر للطاقة حتى 20 ساعة مع مراقبة كاملة لنبض القلب، وعند شحنها لمدة قدرها 15 دقيقة، فإنها توفر حتى 12 ساعة من الاستخدام.

الاتصال عبر الأقمار الصناعية

وتُعد أبرز ميزة في ساعة آبل الجديدة دعم الاتصال بالأقمار الصناعية، مما يسمح للمستخدمين بإرسال رسائل نصية، ومشاركة الموقع، والتواصل مع خدمات الطوارئ في حال فقدان الشبكة. وتعمل الساعة تلقائيًا على الاتصال بخدمات الطوارئ عند رصد سقوط قوي أو حادث سيارة إذا كان المستخدم فاقدًا للوعي وخارج التغطية.

وتدعم الساعة أيضًا خدمة Find My لتحديد الموقع عبر الأقمار الصناعية كل 15 دقيقة، وتُقدَّم كافة مزايا الأقمار الصناعية في الساعة مجانًا لمدة قدرها عامان.

اتصال 5G أسرع ومزايا رياضية محسنة

تدعم Apple Watch Ultra 3 اتصالًا أسرع بشبكات الجيل الخامس 5G لتحميل الصوتيات والتطبيقات، مع خوارزمية جديدة لتقوية الشبكة عند ضعف الإشارة.

وحصل تطبيق التمارين على تصميم جديد يتيح تخصيص الجلسات الرياضية، وإنشاء التمارين من تطبيق اللياقة في آيفون، ونقلها مباشرةً إلى الساعة.

مزايا صحية متقدمة

قدّمت آبل ميزة جديدة لاكتشاف ارتفاع ضغط الدم المزمن عبر مراقبة استجابة الأوعية الدموية لنبضات القلب على مدى 30 يومًا، وتؤكد الشركة أن الميزة قد تساعد في اكتشاف أكثر من مليون حالة غير مشخصة خلال عامها الأول.

وأضافت ميزة تقييم جودة النوم التي تمنح المستخدمين نقاطًا اعتمادًا على مدة النوم، وانتظام مواعيده، وعدد مرات الاستيقاظ، لتشجيع المستخدمين على اتباع نظام نوم صحي.

السعر والتوفر

تتوفر Apple Watch Ultra 3 للحجز الأولي اليوم في العديد من الدول حول العالم، على أن تبدأ عمليات الشحن يوم الجمعة 19 سبتمبر. وتبدأ أسعار الساعة من 800 دولارٍ أمريكي.