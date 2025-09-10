 إنجاز جديد.. “كيا” تحصد جائزتين من جوائز “وات كار” للسيارات الكهربائية لعام 2025

تواصل شركة (كيا) KIA، تعزيز مكانتها الرائدة في قطاع السيارات الكهربائية والهجينة، إذ حصدت طرازاتها (EV3) و(سبورتاج) جائزتين مرموقتين من جوائز (وات كار) What Car للسيارات الكهربائية لعام 2025.

وتُسلط هذه الجوائز الضوء على التزام شركة (كيا) بتقديم مركبات عالية الجودة تجمع بين الأداء المتميز والكفاءة والقيمة الاستثنائية، مما يعزز سمعتها كعلامة تجارية موثوقة ومبتكرة في الأسواق العالمية.

كيا (EV3).. أفضل سيارة SUV كهربائية صغيرة:

تُوِّجت سيارة كيا EV3 بجائزة (أفضل سيارة SUV كهربائية صغيرة)، لتؤكد مكانتها كواحدة من أبرز السيارات في فئتها، إذ لم تكتفِ EV3 بهذا الإنجاز، بل أصبحت أسرع سيارة كهربائية مبيعًا في تاريخ العلامة التجارية، كما تصدّرت أيضًا مبيعات سوق التجزئة للسيارات الكهربائية في المملكة المتحدة خلال عام 2025.

وحظيت السيارة بإشادة واسعة من ستيف هنتنغفورد، رئيس تحرير مجلة (What Car)، الذي وصفها بأنها سيارة مريحة للغاية في القيادة، وتوفر تجربة قيادة فاخرة وممتعة، مع الحفاظ على هدوء استثنائي من خلال مستويات منخفضة من ضوضاء الرياح والطريق والمحرك في جميع الأوقات.

كما أشار هنتنغفورد إلى أن موضع الجلوس المرتفع في السيارة يوفر رؤية ممتازة، وهي ميزة أساسية يبحث عنها مشترو سيارات الـ SUV. وشدد على أنه حتى أصغر بطارية متاحة في EV3 تقدم مدى قيادة مثيرًا للإعجاب، مما يمنحها قيمة استثنائية في السوق.

كيا سبورتاج.. أفضل سيارة SUV هجينة عائلية مستعملة:

نالت سيارة كيا سبورتاج جائزة (أفضل سيارة SUV هجينة عائلية مستعملة)، مما يؤكد قيمتها المستدامة وأداءها الموثوق على المدى الطويل. ويأتي هذا التقدير ليضاف إلى سلسلة الجوائز التي حصدها الطراز على مدار السنوات في فئات مختلفة، مما يرسخ مكانتها كخيار مفضل للعائلات الباحثة عن سيارة عملية واقتصادية وموثوقة.

أهمية الجوائز والتقدير المرموق:

تعكس هذه الجوائز المرموقة من مجلة (What Car)، التي تُعدّ منصة مستقلة وموثوقة، القيمة الكبيرة التي تقدمها كيا في سوق السيارات. فوفقًا لبول فيلبوت، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة كيا في المملكة المتحدة، تُضفي سمعة المجلة قيمة كبيرة على هذه الإنجازات، مؤكدًا أن هذا التقدير يعكس ثقة المستهلكين وخبراء الصناعة بسيارات كيا.

وتُعدّ هذه الجوائز إضافة إلى سجل EV3 الحافل، إذ تحمل السيارة حاليًا لقب (سيارة العام في المملكة المتحدة) و(سيارة العام عالميًا) لعام 2025، محتفظة بهما للسنة الثانية على التوالي.

ومن ثم؛ تؤكد جوائز (What Car) لعام 2025، ريادة كيا في قطاع السيارات الكهربائية والهجينة، إذ تُعدّ هذه الإنجازات شهادة على التزام الشركة بالابتكار، وتصميم سيارات تجمع بين الجودة والأداء، مما يلبي توقعات المستهلكين ويمنحهم قيمة استثنائية.

ما مدى أهمية جوائز (What Car) للسيارات الكهربائية لعام 2025؟

تُعدّ جوائز (What Car) للسيارات الكهربائية لعام 2025 من الجوائز المرموقة في صناعة السيارات، وذلك لعدة أسباب:

المصداقية العالية : تُعرف مجلة (What Car) البريطانية بأنها واحدة من أكثر المصادر موثوقية واستقلالية في تقييم السيارات، وتستند قراراتها إلى اختبارات دقيقة ومفصلة يجريها خبراء متخصصون، مما يضفي مصداقية كبيرة على جوائزها.

: تُعرف مجلة (What Car) البريطانية بأنها واحدة من أكثر المصادر موثوقية واستقلالية في تقييم السيارات، وتستند قراراتها إلى اختبارات دقيقة ومفصلة يجريها خبراء متخصصون، مما يضفي مصداقية كبيرة على جوائزها. التركيز في الجانب العملي : تركز جوائز (What Car) في تقييم السيارات بناءً على معايير تهم المستهلك مباشرة، مثل: المدى الفعلي للبطارية، وكفاءة الشحن، وسهولة الاستخدام، وجودة البناء، بالإضافة إلى القيمة مقابل المال، مما يجعل هذه الجوائز مرجعًا مهمًا للمشترين المحتملين.

: تركز جوائز (What Car) في تقييم السيارات بناءً على معايير تهم المستهلك مباشرة، مثل: المدى الفعلي للبطارية، وكفاءة الشحن، وسهولة الاستخدام، وجودة البناء، بالإضافة إلى القيمة مقابل المال، مما يجعل هذه الجوائز مرجعًا مهمًا للمشترين المحتملين. تأثيرها في السوق : يمكن أن يعزز فوز سيارة ما بجائزة من جوائز (What Car) مبيعاتها بنحو كبير ويمنحها ميزة تنافسية في السوق، إذ ترى الشركات المصنعة هذه الجوائز شهادة على جودة منتجاتها وتستخدمها في حملاتها التسويقية.

: يمكن أن يعزز فوز سيارة ما بجائزة من جوائز (What Car) مبيعاتها بنحو كبير ويمنحها ميزة تنافسية في السوق، إذ ترى الشركات المصنعة هذه الجوائز شهادة على جودة منتجاتها وتستخدمها في حملاتها التسويقية. أهمية خاصة للسيارات الكهربائية: مع تزايد الاهتمام بالسيارات الكهربائية، تُعدّ هذه الجوائز مؤشرًا مهمًا على أفضل الخيارات المتاحة في السوق، خاصة مع تنوع الطُّرز والتقنيات، فهي تساعد المستهلكين في اتخاذ قرارات مستنيرة في سوق سريع التطور.