أهم مزايا هواتف آيفون 17 برو الجديدة.. الأكثر قوة وتطورًا من آبل

أعلنت آبل أمس هاتفا آيفون 17 برو وآيفون 17 برو ماكس اللذين يأتيان بتصاميم جديدة كليًا مع قفزة كبيرة في الأداء. ويعمل كلا الهاتفين بمعالج A19 Pro، الأكثر كفاءة وقوة حتى الآن من معالجات آبل، ويحتويان على أنظمة تصوير متطورة، ويوفران تجربة لعب استثنائية، مع قفزة نوعية في عمر البطارية.

وعند إعلان هواتف آيفون 17، قال (Greg Joswiak)، نائب الرئيس الأول لقسم التسويق في آبل: “تُعد هواتف آيفون 17 برو أقوى هواتف ابتكرناها على الإطلاق، وتأتي بتصميم جديد خلاب أعيد بناؤه ليُحسّن الأداء إلى أبعد الحدود ويقدم قفزة نوعية في عمر البطارية. ومع ثلاث كاميرات Fusion بدقة تبلغ 48 ميجابكسل، وكاميرا أمامية Center Stage جديدة، ومزايا احترافية لتصوير الفيديو، لا حدود لفرص الإبداع. وبهذا تضع هواتف آيفون 17 برو معيارًا جديدًا في مجال صناعة الهواتف الذكية”.

تصميم جديد من الداخل والخارج

تأتي هواتف آيفون 17 برو بتصميم جديد كُليًا، ويختلف تمامًا عن تصميم هواتف آيفون 16 برو؛ إذ يأتي كلا الهاتفين في هيكل مصنوع من سبيكة ألمنيوم خفيفة الوزن من فئة 7000، المستخدمة عادة في مجال الطيران والفضاء؛ مما يوفر متانة عالية وأفضل توزيع حراري في تاريخ هواتف آيفون.

وأما الجهة الخلفية فقد أُعيد تصميمها من الداخل والخارج، إذ أصبحت تتضمن إطارًا كبيرًا يمتد على طول الجهة العلوية، ويحيط بعدسات الكاميرا الخلفية التي تتركز في الجهة اليُسرى. وأما التغيير الداخلي فيهدف إلى توفير مساحة أكبر للمكونات الداخلية، وأهمها البطارية، فبفضل التصميم الجديد توفرت مساحة لبطارية أكبر وتتمتع بالعمر الطويل. بالإضافة إلى ذلك، ابتكرت آبل غرفة بخار متطورة تعمل على تبديد الحرارة وتعزيز الأداء في الوقت نفسه.

والتزامًا بخطة آبل الطموحة Apple 2030 لتحقيق الحياد الكربوني، صُنع iPhone 17 Pro و iPhone 17 Pro Max من مواد معاد تدويرها بنسبة 30%، تتضمن كوبالت معاد تدويره بنسبة 100% في البطارية، وطلاء ذهب معاد تدويره بنسبة 100% في جميع لوحات الدوائر المطبوعة (Printed Circuit Boards – PCBs) التي تصممها آبل. وكلا الهاتفين مصنوعان باستخدام كهرباء متجددة بنسبة 40%، مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية، كما أن التغليف الورقي مصنوع من الألياف بنسبة 100% ويمكن إعادة تدويره بسهولة.

شاشة عالية السطوع ومقاومة للخدوش

يضم هاتف آيفون 17 برو وآيفون 17 برو ماكس شاشة (LTPO Super Retina XDR OLED) بقياس يبلغ 6.3 و6.9 بوصات على التوالي، وتأتي الشاشة محمية بطبقة زجاجية جديدة من نوع (Ceramic Shield 2) التي تعد الأقوى بين جميع أنواع الزجاج والسيراميك الزجاجي في الهواتف الذكية. وتوفر هذه الطبقة مقاومة للخدوش أفضل بثلاث مرات مقارنةً بالإصدارات السابقة، وتأتي الشاشة مغطاة أيضًا بطبقة مضادة للانعكاس تقلل التوهج بنحو ملحوظ.

تدعم الشاشة تقنيات متقدمة مثل: ProMotion ومعدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا، وخاصية التشغيل الدائم، وتمتاز بسطوع استثنائي يصل إلى 3000 شمعة في المتر المربع، وهو الأعلى في تاريخ آيفون.

معالج A19 Pro.. الأكثر قوة وكفاءة في آيفون على الإطلاق

يُعد معالج A19 Pro الأحدث والأقوى في تاريخ آيفون على الإطلاق. وبفضل غرفة البخار المصممة من آبل، يمنح هذا المعالج هاتفي آيفون 17 برو وآيفون 17 برو ماكس أداءً استثنائيًا يفوق الجيل السابق بنسبة تصل إلى 40%، مما يجعل هذه الهواتف مثالية للألعاب، وتحرير مقاطع الفيديو، وتشغيل النماذج اللغوية الضخمة مباشرة على الجهاز.

يأتي هذا المعالج مع وحدة معالجة مركزية سداسية النوى هي الأسرع في أي هاتف ذكي، وتأتي وحدة معالجة الرسومات السداسية النوى مع مسرّعات عصبية مدمجة، وذاكرة وصول عشوائي كبيرة، وسعة تخزين أكبر من تلك المتوفرة في شريحة A18 Pro. وتعمل هذه الوحدة بتناغم مع المحرك العصبي الجديد المكوّن من 16 نواة لتقديم تجربة ذكاء اصطناعي قوية، وأداء غير مسبوق للألعاب من فئة AAA، كما تدعم تكنولوجيا تتبع الأشعة المسرّعة بالأجهزة وتوفر معدل إطارات أعلى.

بالإضافة إلى ذلك، تأتي سلسلة iPhone 17 مزودة بشريحة الاتصال اللاسلكي الجديدة N1 من تصميم آبل، التي تدعم أحدث تقنيات الاتصال اللاسلكي، مثل: شبكات الواي فاي 7، وتقنية البلوتوث 6، وشبكات Thread. ولا تقتصر مزاياها على السرعة، بل تعزز أيضًا أداء نقطة الاتصال الشخصية (Hotspot)، ومزية الإرسال السريع.

وبفضل التصميم الجديد الذي سمح بإضافة بطارية أكبر، وكفاءة معالج A19 Pro ونظام إدارة الطاقة المتطور في iOS 26، يتمتع آيفون 17 برو ماكس بأفضل عمر بطارية في تاريخ آيفون.

نظام تصوير ثوري لإمكانات إبداعية تفوق الحدود

يتميز كل من آيفون 17 برو وآيفون 17 برو ماكس بأفضل نظام تصوير من آبل على الإطلاق، وهو نظام مكون من كاميرا خلفية ثلاثية العدسات (Fusion)، وكاميرا أمامية أحادية العدسة (Center Stage).

تأتي عدسات الكاميرا الخلفية بدقة قدرها 48 ميجابكسل لكل عدسة، وتلتقط صورًا واضحة وعالية الجودة والدقة. وتتميز العدسة المقربة بتصميم رباعي من الجيل الجديد مع مستشعر أكبر بنسبة 56% من الجيل السابق لتحسين الوضوح في الإضاءة الساطعة ولالتقاط المزيد من التفاصيل في الإضاءة الخافتة. وتوفر تكبيرًا بصريًا بمعدل يصل إلى 4x، مع بعد بؤري يبلغ 100 ملم لالتقاط صور بورتريه احترافية، كما تدعم التكبير البصري بمعدل يصل إلى 8x مع بعد بؤري يبلغ 200 ملم، وهو الأطول في هواتف آيفون على الإطلاق، وهذا يتيح الاقتراب أكثر إلى ما تصوره ويوفر خيارات إبداعية أوسع.

وبفضل محرك Photonic Engine المُحدّث، تستخدم عملية نقل الصور التعلم الآلي للحفاظ على التفاصيل الطبيعية، وتقليل المشتتات في الصور، وتوفير دقة ألوان محسنة بنحو كبير.

يضم هاتفا آيفون 17 برو وآيفون 17 برو ما كس أيضًا كاميرا أمامية Center Stage جديدة كليًا تدفع تجربة التقاط الصور الشخصية وتسجيل مقاطع الفيديو إلى حدود جديدة؛ إذ تأتي هذه الكاميرا بدقة قدرها 18 ميجابكسل، وتتميز بكونها أول كاميرا أمامية تتضمن مستشعرًا مربع الشكل في هواتف آيفون؛ مما يوفر مجال رؤية أوسع ووضوح أعلى في الصور، ويسمح بالتقاط أدق التفاصيل.

بالإضافة إلى ذلك، أصبح من الممكن التقاط الصور الشخصية وتصوير مقاطع الفيديو بالوضع الرأسي أو الأفقي عند حمل آيفون رأسيًا. وأما عند التقاط الصور الجماعية باستخدام الكاميرا الأمامية، يستخدم نمط “في الوسط” الذكاء الاصطناعي لتوسيع مجال الرؤية تلقائيًا، مع قدرته على تدوير الصورة من الوضع الرأسي إلى الوضع الأفقي ليظهر الجميع في إطار الصورة.

من ناحية أخرى، يمكن للكاميرا الأمامية في هواتف آيفون 17 برو تسجيل مقاطع فيديو فائقة الثبات والوضوح وبدقة تصل إلى 4K، كما تتيح مزية الالتقاط المزدوج للمستخدمين إمكانية تسجيل فيديو متزامن بالكاميراتين الأمامية والخلفية، وهي مثالية عند التحدث مباشرة عبر الكاميرا الأمامية في أثناء التقاط ما يحدث في الكواليس باستخدام الكاميرا الخلفية.

كما يوفر نمط “في الوسط” ثباتًا للصورة ويضمن بقاء المستخدم داخل الإطار في أثناء إجراء المكالمات المرئية عبر تطبيق فيس تايم أو التطبيقات التابعة للجهات الخارجية.

قدرات غير مسبوقة في تصوير مقاطع الفيديو

تواصل هواتف آيفون ريادتها في عالم تصوير مقاطع الفيديو متفوقة بذلك على معظم الهواتف الذكية، ومع طرازي آيفون 17 برو وآيفون 17 برو ماكس، يحصل المبدعون على إمكانات جديدة غير مسبوقة في مجال تسجيل مقاطع الفيديو، إذ تدعم هذه الهواتف التسجيل بتنسيق Dolby Vision HDR، وبدقة تبلغ 4K بمعدل يبلغ 120 إطارًا في الثانية، كما تُعد هواتف آيفون 17 برو أولى الهواتف الذكية التي تدعم تنسيقات ProRes RAW و Log 2 وتقنية genlock التي تتيح مزامنة مقاطع الفيديو بدقة عالية بين عدة كاميرات وأجهزة إدخال. وهذه المزايا تمنح صناع المحتوى أدوات احترافية تختصر ساعات طويلة من العمل اليدوي في تحرير مقاطع الفيديو.

نظام iOS 26 ومزايا الذكاء الاصطناعي المتقدمة Apple Intelligence

يمنح نظام iOS 26 هواتف آيفون 17 برو تجربة استخدام أكثر تطورًا بفضل تصميمه المبتكر ودمج قدرات Apple Intelligence الذكية، إذ يُضيف تصميم Liquid Glass لمسة تفاعلية أكثر حيوية ومتعة عند استخدام التطبيقات.

وأما Apple Intelligence فيضيف مزايا متقدمة، مثل الترجمة الفورية للنصوص والرسائل الصوتية، كما توفر التحديثات الجديدة لمزية الذكاء البصري إمكانية أخذ لقطة شاشة والبحث مباشرة عمّا يظهر على شاشة الهاتف أو التفاعل معه بسهولة.

بالإضافة إلى ذلك، يقدم iOS 26 تطبيق Apple Games الجديد كليًا، وتحسينات واسعة في عدة تطبيقات، منها: CarPlay و Apple Music والخرائط والمحفظة، والكاميرا، والرسائل.

الأسعار والتوفر

يأتي آيفون 17 برو مع سعة تخزين داخلية تبدأ من 256 جيجابايت، وتصل إلى تيرابايت واحد، وأما طراز برو ماكس فيأتي مع سعة تخزين تبدأ من 256 جيجابايت، وتصل إلى 2 تيرابايت للمرة الأولى في تاريخ هواتف آيفون.

كلا الهاتفين سيتوفران للطلب الأولي في 12 سبتمبر بسعر يبدأ من 4699 درهمًا إماراتيًا لطراز آيفون 17 برو، ويبدأ من 5099 درهمًا إماراتيًا لطراز آيفون 17 برو ماكس. وكلا الهاتفين يتوفران بثلاثة ألوان، هي: البرتقالي، والنيلي، والفضي.