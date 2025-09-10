أسعار هواتف آيفون 17 الجديدة في السعودية والإمارات

كشفت آبل رسميًا عن إصداراتها الجديدة من الأجهزة، إذ أزاحت الستار عن سلسلة هواتف آيفون 17 بمختلف إصداراتها، إلى جانب ساعاتها الذكية الجديدة وسماعة AirPods Pro 3.

وجاءت الأجهزة بمجموعة من التحسينات في التصميم والأداء، ومن المقرر طرحها في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وغيرها من الأسواق حول العالم، لتواصل الشركة تعزيز حضورها في الفئة الراقية للأجهزة الذكية المحمولة.

ومن المقرر أن تبدأ آبل بطرح الأجهزة الجديدة في الأسواق العالمية، ومنها الدول العربية، خلال شهر سبتمبر الجاري، مع فتح باب الحجز الأولي عبر متاجر آبل الرسمية وعبر وكلاء البيع المعتمدين.

وفيما يلي استعراض للأسعار التي أعلنتها الشركة لمنتجاتها الجديدة وفقًا لما ورد عبر موقعها الرسمي.

سعة 256 جيجابايت: 5700 ريال سعودي/ 5100 درهم إماراتي

سعة 512 جيجابايت = 6700 ريال سعودي/ 5950 درهمًا إماراتيًا

سعة تيرابايت = 7700 ريال سعودي/ 6800 درهم إماراتي

سعة 2 تيرابايت = 9700 ريال سعودي/ 8500 درهم إماراتي

سعة 256 جيجابايت: 5200 ريال سعودي/ 4700 درهم إماراتي

سعة 512 جيجابايت = 6200 ريال سعودي/ 5550 درهمًا إماراتيًا

سعة تيرابايت = 7200 ريال سعودي/ 6400 درهم إماراتي

سعة 256 جيجابايت: 4700 ريال سعودي/ 4300 درهم إماراتي

سعة 512 جيجابايت = 5700 ريال سعودي/ 5150 درهمًا إماراتيًا

سعة تيرابايت = 6700 ريال سعودي/ 6000 درهم إماراتي

سعة 256 جيجابايت: 3800 ريال سعودي/ 3400 درهم إماراتي

سعة 512 جيجابايت = 4800 ريال سعودي/ 4250 درهمًا إماراتيًا

أسعار ساعات آبل الجديدة

يبدأ من 1050 ريالًا سعوديًا/ 950 درهمًا إماراتيًا