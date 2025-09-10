آيفون 17 في دول الخليج.. آبل تلغي الشريحة التقليدية وتعتمد شرائح eSIM فقط

كشفت آبل عن خطوة جديدة في إستراتيجية التخلي عن الشرائح التقليدية، إذ أعلنت أن هواتفها الجديدة التي تضم آيفون 17 وآيفون 17 برو وآيفون 17 برو ماكس سوف تُطرح في دول الخليج العربي بدعم حصري لتقنية الشريحة الإلكترونية eSIM، دون منفذ للشريحة التقليدية من نوع nano-SIM.

ومن المُقرر أن تعتمد آبل هذه التغييرات الجديدة في السعودية والإمارات وقطر والبحرين والكويت وعُمان بالتزامن مع إطلاق هواتف آيفون 17 خلال شهر سبتمبر الجاري، لتصبح بذلك أولى الأسواق في المنطقة التي تُطبّق سياسة آبل الجديدة.

وتوضح الشركة أن هذا التوجه يتيح الاستفادة من بطارية أكبر بعد إزالة منفذ الشريحة، إضافةً إلى تعزيز مستوى الأمان؛ إذ لا يمكن نزع الشريحة الإلكترونية من الهاتف في حال فقدانه أو سرقته. كما تدعم الأجهزة إدارة ما لا يقل عن 8 شرائح eSIM في جهاز واحد، مما يسهل الانتقال بين شركات الاتصالات محليًا وعالميًا.

لكن في المقابل، قد يواجه بعض العملاء بعض التحديات العملية، في حال توفر الشرائح الإلكترونية لدى بعض الشركات برسوم إضافية أو بخيارات محدودة، كما أن كثيرًا من المستخدمين يعتمدون على تبديل الشرائح التقليدية في أثناء السفر، وهو ما قد يجعل التكيف مع التقنية الجديدة تدريجيًا أمرًا ضروريًا.

يُذكر أن آبل بدأت بالتخلي عن منفذ الشريحة التقليدية منذ سلسلة آيفون 14 في الولايات المتحدة عام 2022، ووسّعت الآن هذه الخطوة لتشمل عددًا أكبر من الدول.

وبالإضافة إلى دول الخليج، سوف تُباع هواتف آيفون 17 أيضًا بدعم eSIM حصريًا دون دعم الشريحة التقليدية في كندا واليابان والمكسيك والولايات المتحدة.

وستظل هواتف آيفون 17 المباعة في باقي الأسواق مزودة بمنفذ شريحة تقليدية بجانب دعم الشرائح الإلكترونية eSIM، وفي الصين سوف تدعم أجهزة آبل شرائح nano-SIM التقليدية فقط.

وأما هاتف آيفون آير iPhone Air الجديد الفائق النحافة، فقد قررت آبل طرحه في كافة الأسواق داعمًا لتقنية الشرائح الإلكترونية eSIM فقط، والتخلي تمامًا عن منفذ الشريحة التقليدية.