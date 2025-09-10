آبل تمدد الاستخدام المجاني لمزايا الأقمار الصناعية في هواتف آيفون 14 و 15

أعلنت شركة آبل تمديد مدة الاستخدام المجاني لحزمة مزايا الأقمار الصناعية الخاصة بهواتف آيفون 14 وآيفون 15 لمدة قدرها عام إضافي.

وجاء هذا الإعلان بالتزامن مع الكشف عن هواتف آيفون 17 وهاتف آيفون آير والإصدارات الجديدة من ساعاتها الذكية وسماعات AirPods Pro 3.

وبحسب الشركة، فإن التمديد يشمل كافة المستخدمين الذين فعّلوا أجهزتهم في الدول التي تدعم خدمات آبل عبر الأقمار الصناعية قبل منتصف ليلة التاسع من سبتمبر الجاري، مما يعني استمرار الاستفادة من هذه المزايا مجانًا حتى سبتمبر 2026.

وكان من المقرر انتهاء المدة المجانية لمزايا الأقمار الصناعية في هواتف آيفون 15 خلال الشهر الجاري، في حين كان من المفترض أن تتوقف الخدمة المجانية لهواتف آيفون 14 منذ سبتمبر 2024، غير أن آبل مددتها أكثر من مرة لتمنح المستخدمين تجربة أطول.

وتتضمن هذه المزايا خدمات الطوارئ SOS عبر الأقمار الصناعية، والرسائل النصية، وخدمة Find My، والمساعدة على الطرق، إذ يمكن للمستخدمين الاستفادة منها في المناطق التي لا تتوفر فيها تغطية من شبكات الاتصال الخلوية أو اتصال الواي فاي. وتعتمد آبل في تشغيل هذه الخدمات على شراكتها مع شركة Globalstar المتخصصة في هذا النوع من الاتصالات.

ومع أن الخطوة توحي بأن الشركة قد تفرض رسومًا مستقبلًا على هذه المزايا، فإنها لم تكشف حتى الآن عن أي خطط تسعير تاركةً الباب مفتوحًا لاحتمالية استمرارها مجانًا نظرًا إلى أهميتها في إنقاذ الأرواح في العديد من المواقف الحرِجة.