ميزة جديدة في Gemini.. جوجل تضيف دعم الملفات الصوتية

أعلنت جوجل ثلاثة تحديثات رئيسية لمنتجاتها المدعومة بقدرات نماذج Gemini، منها دعم الملفات الصوتية في تطبيق Gemini، بالإضافة إلى إتاحة لغات جديدة في وضع الذكاء الاصطناعي في محرك البحث AI Mode، وتحديثات كبيرة في منصة الملاحظات NotebookLM.

وأكد جوش وودوارد، نائب رئيس جوجل لشؤون Gemini، في منشور عبر منصة إكس أن دعم الملفات الصوتية كان الخيار الأكثر طلبًا من المستخدمين.

وسوف يتمكن مستخدمو النسخة المجانية من التطبيق من رفع مقاطع صوتية تصل مدتها إلى 10 دقائق مع 5 طلبات يوميًا، في حين يحصل مشتركو خطط AI Pro أو AI Ultra المأجورة على إمكانية رفع ملفات تصل مدتها إلى 3 ساعات، مع دعم حتى 10 ملفات متنوعة ضمن صيغ متعددة، منها الملفات المضغوطة.

ومن خلال ميزة دعم الملفات الصوتية أصبح بإمكان المستخدمين رفع تسجيلات الاجتماعات أو المحاضرات أو المقابلات وتحويلها إلى نصوص أو تلخيصها وسرد أهم النقاط فيها، مما يعزز الإنتاجية ويقلل الاعتماد على التدوين اليدوي للملاحظات.

وتتيح الميزة الجديدة مرونة أكبر بفضل دعمها أنواعًا متعددة من الملفات الصوتية، مما يجعلها أداة عملية للطلاب والباحثين والصحفيين على حد سواء، كما أن دمج القدرات التحليلية لنماذج Gemini مع الملفات الصوتية يفتح الباب أمام استخراج الأفكار والأنماط الرئيسية من المواد المُسجلة، الأمر الذي يمنح المستخدمين تجربة أكثر تخصيصًا وفائدة.

وأما منصة NotebookLM، فقد حصلت على تحديث مهم يمكّن المستخدمين من إنشاء تقارير بأساليب متنوعة مثل المذكرات الدراسية والمقالات وبطاقات المراجعة والاختبارات القصيرة، وذلك بأكثر من 80 لغة.

وتستند هذه التقارير إلى الملفات والمستندات والوسائط التي يرفعها المستخدم، مع إمكانية تخصيص الصيغة والأسلوب والبنية. وأكدت الشركة أن الميزة ستصبح متاحة كاملةً بحلول نهاية الأسبوع الجاري.

وفي جانب البحث، أعلنت جوجل توسيع نطاق وضع الذكاء الاصطناعي AI Mode في محرك البحث ليشمل خمس لغات جديدة، وهي الهندية والإندونيسية واليابانية والكورية والبرتغالية البرازيلية.

وتأتي هذه التحديثات ضمن موجة إطلاق سريعة لمزايا الذكاء الاصطناعي من جوجل، فقد أعلنت الشركة الشهر الماضي تمكين Gemini من استدعاء تفضيلات المستخدم وتفاصيل المحادثات السابقة بنحو تلقائي، كما أُتيح لأصحاب الحسابات المجانية الوصول إلى أداة Vids لإنشاء مقاطع الفيديو، وحصل تطبيق الصور Google Photos على ترقية بإدماج أحدث جيل من نموذج توليد الفيديو Veo 3، وأصبح بإمكان المستخدمين أصحاب الحسابات المجانية إنتاج مقاطع فيديو متحركة مدتها 4 ثوانٍ انطلاقًا من صورهم الثابتة.