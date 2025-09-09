ستُعلن آبل بعد عدة ساعات سلسلة هواتف آيفون 17 الجديدة ضمن حدثها السنوي الذي سينطلق اليوم في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت السعودية. وسيشهد الحدث أيضًا إعلان الطرز الجديدة من ساعات آبل الذكية، وإطلاق نظام التشغيل الجديد iOS 26.

يُعدّ آيفون 17 برو ماكس الأبرز والأكبر حجمًا والأكثر تطورًا في السلسلة، وسيأتي مزودًا بمجموعة واسعة من التحديثات والتحسينات بحسب ما جاء في الشائعات والتسريبات، والتي أشارت إلى تغييرات كبيرة قادمة إلى آيفون 17 برو ماكس في التصميم والمتانة ومواصفات الشاشة.

إليك كل ما تريد معرفته عن هاتف آيفون 17 برو ماكس:

التصميم والشاشة

تُشير بعض التسريبات إلى أن آبل ستُجري بعض التغييرات في تصميم هاتف آيفون 17 برو ماكس، إذ ستغير شكل شريط الكاميرا الخلفية ليصبح أكبر ويمتد على طول الجزء العلوي مثل تصميم هواتف جوجل Pixel، وقد يكون لون الإطار مختلف قليلًا عن لون الجهة الخلفية. وتُشير تسريبات أخرى إلى أن آبل ستُعيد ترتيب عدسات الكاميرا الخلفية، مع نقل موقع الفلاش والميكروفون ومستشعر LiDAR إلى الجانب الآخر.

وفيما يتعلق بمواصفات الشاشة، ستأتي شاشة آيفون 17 برو ماكس بمقاس قدره 6.9 بوصات مثل الطراز السابق، وقد نشهد تعديلات مهمة في المواصفات؛ إذ تشير إحدى الشائعات إلى أن الجزيرة الديناميكية (Dynamic Island) قد تصبح أضيق بفضل استخدام مكونات جديدة أصغر حجمًا، إذ من المُتوقع استخدام نوع جديد من العدسات يُسمى (Metalens) لتقنية Face ID.

ووفقًا لأحد المسربين من المُتوقع أن تتميز الشاشة بدعم تقنية جديدة تُسمى Low-Dielectric TEE لتحسين الأداء والكفاءة في استهلاك الطاقة والمتانة. وقد أشار مُسرّب آخر إلى أن الشاشة ستأتي مغطاة بطبقة فائقة الصلابة ومضادة للانعكاس، مما يزيد مقاومتها للخدوش.

الكاميرا

تركز آبل في كل عام في إجراء بعض التحديثات في نظام التصوير في هواتف آيفون لتكون مناسبة لهواة التصوير الفوتوغرافي، وقد يشهد هاتف آيفون 17 برو ماكس الذي ستعلنه الشركة اليوم تحديثات كبيرة في مواصفات الكاميرات، إذ من المُتوقع رفع دقة عدسة التقريب إلى 48 ميجابكسل، مما يجعل جميع العدسات الثلاثة بدقة تبلغ 48 ميجابكسل. كما قد تحصل الكاميرا الأمامية على تحديث لترتفع دقتها إلى 24 ميجابكسل.

تتحدث بعض الشائعات أيضًا عن استخدام عدسة بفتحة متغيرة، كما تُشير إلى أن آبل ستستهدف صُنّاع المحتوى والمصورين المحترفين بتحديثات كبيرة في قدرات تصوير الفيديو في هذا الهاتف.

المعالج والأداء

من المُتوقع أن يعمل الهاتف بمعالج A19 Pro الجديد السداسي النوى، والذي يتمتع بتحسينات في الأداء والكفاءة. ومن المُتوقع أن تُصنّع معالجات A19 باستخدام إصدار مُحسّن من عملية التصنيع من شركة TSMC بتقنية تبلغ 3 نانومتر.

كما يتوقع المحلل Ming-Chi Kuo زيادة سعة ذاكرة الوصول العشوائي إلى 12 جيجابايت، أي بزيادة قدرها 50% مقارنة بهواتف آيفون 16، مما قد يعزز قدرات الذكاء الاصطناعي داخل الجهاز. وفيما يتعلق بذاكرة التخزين الداخلية، ستبدأ سعتها من 256 جيجابايت، وستصل إلى تيرابايت واحد.

سيعمل الهاتف بنظام iOS 26 الذي يأتي مع مجموعة واسعة من التحديثات والمزايا الجديدة، ويمكنك تعرّف أبرز ما سيجلبه iOS 26 إلى هواتف آيفون والفرق بينه وبين نظام iOS 18 في مقال: “مقارنة بين iOS 26 و iOS 18.. ما أبرز الفروق؟ وهل عليك التحديث؟“.

البطارية والشحن

من المتوقع أن تبلغ سعة بطارية هاتف آيفون 17 برو ماكس 5088 ميلي أمبير في الساعة، وأن يدعم الشحن اللاسلكي (MagSafe) بقدرة تبلغ 25 واطًا، والشحن اللاسلكي (Qi2) بقدرة تبلغ 15 واطًا، والشحن العكسي بقدرة تبلغ 4.5 واط؛ مما يتيح استخدام الهاتف لشحن أجهزة أخرى مثل سماعات AirPods.

وفيما يتعلق بعمر البطارية، من المُتوقع تحسُّن عمر البطارية بفضل تحسين كفاءة المعالج الجديد. وقد تقدم آبل بطاريات جديدة يمكن إزالتها بسهولة.

السعر وتاريخ الإطلاق

يتوقع أحد المحللين ارتفاع أسعار سلسلة آيفون 17 كاملة، ومن المُتوقع أن يكون سعر آيفون 17 برو ماكس أعلى من سعر آيفون 16 برو ماكس البالغ 1199 دولارًا.

وفيما يتعلق بتاريخ الإصدار، ستكشف آبل اليوم عن هواتف آيفون 17 الجديدة، مع فتح باب الطلبات الأولية مباشرة بعد الحدث، وتطلق الهواتف رسميًا بعد أسبوع تقريبًا.