حدث آبل للكشف عن آيفون 17 ينطلق اليوم.. إليك كيفية المشاهدة والأجهزة المُتوقع إعلانها

لم يتبق سوى ساعات قليلة على انطلاق الحدث السنوي الأكبر لآبل للكشف عن هواتف آيفون 17 وأجهزة جديدة أخرى، كما ستطلق الشركة الإصدار النهائي من نظام التشغيل iOS 26 لجميع المستخدمين. ومن المُتوقع أن تتضمن سلسلة هواتف آيفون 17 أربعة طرز، تشمل: آيفون 17، وآيفون 17 برو، وآيفون 17 برو ماكس، وآيفون 17 آير وهو طراز نحيف وخفيف الوزن.

إليك المزيد من التفاصيل عن حدث آبل اليوم وكيفية مشاهدته:

كيفية مشاهدة حدث آبل اليوم

سيُقام الحدث في Apple Park في مدينة كوبرتينو في كاليفورنيا، وستنطلق الكلمة الرئيسية في تمام الساعة 10 صباحًا بتوقيت المحيط الهادئ أي الساعة الثامنة مساءً بتوقيت السعودية، والساعة التاسعة مساءً بتوقيت دبي. ويمكنك متابعة البث المباشر للحدث عبر الموقع الرسمي لآبل، وقناة آبل الرسمية في موقع يوتيوب.

حملت الدعوة الخاصة بالحدث التي أرسلتها آبل في 26 أغسطس عنوان “awe dropping” مع شعار الشركة يظهر بألوان متعددة يبدو مستوحى من التوهج الملوّن لمساعدها الصوتي سيري. كما أضافت آبل عنصرًا تفاعليًا على موقعها الرسمي، فعند تمرير الإصبع (على الهاتف أو الجهاز اللوحي) أو مؤشر الفأرة أو لوحة التتبع (على الحاسوب) فوق الشعار، تتغيّر الألوان من الأزرق إلى البرتقالي، في إشارة محتملة إلى التصميم الجديد في iOS 26 المعروف باسم Liquid Glass، والذي يضيف تأثيرات بصرية متغيرة عبر التطبيقات والأدوات.

ماذا ستُعلن آبل اليوم غير هواتف آيفون؟

ستُعلن آبل في بداية الحدث سلسلة هواتف آيفون 17، التي قد تتضمن طرازًا جديدًا كليًا يمتاز بالنحافة الفائقة، وقد تطلق الشركة عليه اسم آيفون 17 آير، ثم ستعلن بعض الأجهزة الأخرى، وتشمل:

إصدارات جديدة من ساعات آبل الذكية، وتشمل: Watch Series 11 و Ultra 3 و SE.

السماعات اللاسلكية AirPods Pro 3.

كما ستُعلن موعد الإطلاق الرسمي لنظام iOS 26 الذي يأتي بتصميم Liquid Glass الشفاف، بالإضافة إلى:

تصميم أبسط لتطبيق الكاميرا.

مزية إنشاء استطلاعات في محادثات المجموعات عبر تطبيق الرسائل.

أداة محسّنة لاكتشاف الرسائل المزعجة.

يمكنك تعرّف المزيد عن أهم ما ستعلنه الشركة في حدثها اليوم في مقال: “حدث آبل القادم.. ما الأجهزة التي ستعلنها الشركة غير هواتف آيفون 17؟“.