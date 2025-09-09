العربية خارج القائمة.. جوجل تدعم لغات جديدة في وضع الذكاء الاصطناعي AI Mode

أعلنت شركة جوجل توسيع نطاق وضع الذكاء الاصطناعي AI Mode في محركها للبحث، ليصبح متاحًا بخمس لغات جديدة، وهي الهندية والإندونيسية واليابانية والكورية والبرتغالية البرازيلية.

ويأتي هذا التوسع بعد أن أطلقت الشركة هذا الوضع الجديد أولًا في الولايات المتحدة في مايو الماضي، قبل أن يصل لاحقًا إلى المملكة المتحدة والهند، ثم إلى أكثر من 180 دولة حول العالم، منها الدول العربية، لكن باللغة الإنجليزية فقط.

وتُعد هذه أول مرة تضيف فيها جوجل دعم لغات جديدة في وضع الذكاء الاصطناعي AI Mode.

وفي يوليو الماضي، عززت جوجل وضع الذكاء الاصطناعي بمزايا جديدة مثل دمج نموذج Gemini 2.5 Pro الحديث ودعم ميزة البحث العميق Deep Search، مما جعل التجربة أكثر قوة ومرونة في البحث وفهم السياقات المعقدة.

ويُعد وضع AI Mode تجربة بحث مدعومة بالذكاء الاصطناعي داخل محرك بحث جوجل تتجاوز مجرد عرض الروابط، إذ يقدم الذكاء الاصطناعي إجابات شاملة مباشرة دون عرض نتائج البحث في صورة روابط تنقل المستخدمين إلى المصادر الأصلية.

ويعتمد الوضع على نماذج الذكاء الاصطناعي Gemini التي تطورها جوجل، ويُطبق تقنية تُعرف بـ “توسيع الاستعلام query fan-out”، إذ يُفكك السؤال الأصلي إلى عدة تساؤلات فرعية، تُرسل لعدة مصادر بيانات في آن واحد، ثم تُدمج إجاباتها في رد واحد مترابط وواضح.

ويوفر وضع AI Mode واجهة تفاعلية تشبه المحادثات، ويسمح بطرح أسئلة متابعة لتوسيع الموضوع واستكشاف عمقه، مما يجعل تجربة البحث أشبه باستخدام روبوتات الذكاء الاصطناعي التي باتت منتشرة على نطاق واسع.

وقالت هيما بوداراجو، نائبة الرئيس لإدارة منتجات البحث في جوجل، عبر مدونة جوجل الرسمية: “إن بناء تجربة بحث عالمية حقيقية يتجاوز مجرد الترجمة، فهو يتطلب فهمًا دقيقًا للمعلومات المحلية. ومع قدراتنا المتقدمة في الاستدلال والتعامل مع النصوص والوسائط عبر النسخة المخصصة من نموذج Gemini 2.5، أصبحنا قادرين على جعل البحث الذكي أكثر فائدة وملاءمة بكل لغة جديدة ندعمها”.

وبالإضافة إلى وضع AI Mode، تقدم جوجل أيضًا ميزة الملخصات الذكية AI Overviews التي تعرض ملخصًا لما يبحث عنه المستخدم أعلى نتائج البحث التقليدية.

ويُقابل توسع جوجل في نشر أدوات البحث بالذكاء الاصطناعي بترحيب حذر من أصحاب المواقع الذين يعانون انخفاض متزايد في زيارات المواقع، وهو ما أكدته جوجل في تصريحات أخيرة.

العربية ما زالت غير مدعومة

ما زالت اللغة العربية خارج قائمة اللغات المدعومة في ظل التوسع في دعم اللغات في وضع الذكاء الاصطناعي، مما يثير تساؤلات بين المستخدمين في المنطقة العربية حول موعد إتاحة الميزة بلغتهم الأم، خاصةً أنها تُعد من أكثر اللغات انتشارًا عبر الإنترنت.

وقد يرجع تأخر إدراج العربية إلى تعقيدات لغوية وتقنية تتطلب من جوجل تطوير نماذج أكثر دقة في فهم السياقات المحلية والمصطلحات المتنوعة.

وفي ظل غياب العربية، يعتمد المستخدمون في المنطقة حاليًا على النسخة الإنجليزية للاستفادة من مزايا البحث المدعوم بالذكاء الاصطناعي، لكن ذلك يحدّ انتشار الميزة على نطاق واسع في الدول العربية، إذ يشكل المحتوى المحلي باللغة العربية أكبر نسبة من استخدامات البحث اليومي.