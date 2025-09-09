آبل تكشف عن Apple Watch SE 3.. ساعة اقتصادية بمزايا متطورة

كشفت شركة آبل عن الجيل الجديد من ساعتها الاقتصادية Apple Watch SE 3، وذلك لأول مرة منذ ثلاث سنوات، إذ يأتي الإصدار الجديد بمزيج من المزايا المتقدمة والسعر المنخفض، ليكون خيارًا موجهًا للمستخدمين الباحثين عن تجربة أساسية لساعات آبل بتكلفة أقل.

وتأتي ساعة Apple Watch SE 3 مزودة بمعالج S10 السريع، وميزة الشاشة الدائمة Always-On التي تعرض المعلومات بشكل دائم، إلى جانب ميزة Sleep Score لقياس جودة النوم، ودعم إيماءات النقر المزدوج Double Tap وحركة المعصم للتفاعل السريع.

وتقدم الساعة ميزة رصد انقطاع التنفس في أثناء النوم (Sleep Apnea Detection)، ومستشعر حرارة المعصم الذي يُستخدم لتقدير توقيت التبويض لدى النساء، بالإضافة إلى دعم مساعد Siri في الجهاز دون الحاجة إلى الاتصال بالإنترنت.

وتشمل المزايا الأخرى دعم الاتصال بشبكات الجيل الخامس 5G في النسخة الأغلى ثمنًا، والشحن السريع بضعف السرعة مقارنةً بالإصدار السابق، وتشغيل الموسيقى والبودكاست مباشرةً عبر مكبر الصوت المدمج، وتوفر الساعة ما يصل إلى 18 ساعة من عمر البطارية.

وتتوفر ساعة Apple Watch SE 3 بمقاسين؛ هما 40 ملم و 44 ملم، مع لونين؛ هما الأبيض والأسود.

وتعمل الساعة بنظام watchOS 26 الذي يضيف ميزة Workout Buddy المعتمدة على تقنيات الذكاء الاصطناعي من آبل Apple Intelligence، لتخصيص تجربة التمارين الرياضية بنحو أكثر ذكاءً.

وتبدأ أسعار الساعة من 250 دولارًا، وتتيح آبل الحجز الأولي اعتبارًا من اليوم، على أن تُطرح رسميًا في الأسواق يوم 19 سبتمبر.