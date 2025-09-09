آبل تكشف عن سماعات AirPods Pro 3 بميزة الترجمة الفورية ومستشعر لنبضات القلب

أعلنت شركة آبل الجيل الجديد من سماعاتها اللاسلكية AirPods Pro 3، في أول ترقية للسماعات منذ ثلاث سنوات.

وتأتي السماعات الجديدة بعدد من التحسينات والمزايا غير المسبوقة، ومنها مستشعر لمعدل ضربات القلب مدمج داخل السماعة، وتحسين تقنية الإلغاء النشِط للضوضاء (ANC) مع وعود من آبل بتقديم “أفضل تجربة إلغاء ضوضاء في العالم”، بفضل سدادات الأذن الجديدة التي توفر عزلًا صوتيًا أفضل بمعدل يصل إلى الضعف مقارنة بالجيل السابق.

وتحتوي سماعات AirPods Pro 3 على ميزة الترجمة الفورية المدعومة بقدرات “Apple Intelligence”، التي تعمل على خفض مستوى الصوت وتشغيل الترجمة في أذن المستخدم مباشرة.

وتطرح آبل السماعات بتصميم أصغر وأكثر راحة، وقد توصلت إليه الشركة استنادًا إلى أكثر من 10 آلاف مسح ثلاثي الأبعاد لقنوات الأذن، وهي توفر خمسة أحجام مختلفة من سدادات الأذن لتناسب كافة المستخدمين.

وتقدّم السماعات ميزة مقاومة العرق والماء المُحسّنة بمعيار IP57، وهي الأولى من نوعها في سماعات AirPods. وتمنح السماعات المستخدمين عمر بطارية أطول يصل إلى 8 ساعات من الاستماع بشحنة واحدة.

وطوّرت آبل جودة الصوت بنحو ملحوظ، إذ وفرت نطاقًا صوتيًا أوسع وتجربة استماع مكانية محسّنة، بالإضافة إلى تحسين جودة المكالمات وتوفير استقرار أكبر للاتصال.

وإلى جانب AirPods Pro 3، ستضيف آبل هذا الخريف مع إطلاق iOS 26 تحديثات مهمة لسلسلة سماعات AirPods الأخرى، منها إمكانية استخدام السماعات كجهاز تحكم من بُعد لتطبيق الكاميرا، ودعم الصوت العالي الجودة في AirPods 4 و AirPods Pro 2، بالإضافة إلى تحسين جودة المكالمات، وتفعيل تذكيرات الشحن، وإيقاف الصوت تلقائيًا عند نوم المستخدم.

وأعلنت آبل أن سماعات AirPods Pro 3 سوف تُطرح بسعر قدره 250 دولارًا، مع فتح باب الحجز الأولي بدءًا من اليوم 9 سبتمبر، على أن يبدأ شحنها إلى المستخدمين يوم الجمعة 19 سبتمبر.