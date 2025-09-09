آبل تكشف عن آيفون 17 بشاشة أكبر ودعم ميزة ProMotion

أعلنت شركة آبل هاتفها الجديد آيفون 17، الإصدار الأساسي في سلسلة آيفون لهذا العام، وهو يأتي بتصميم محدث وشاشة أكبر مع تحسينات في الأداء وعمر البطارية.

شاشة أكبر وأكثر سطوعًا

يأتي هاتف آيفون 17 بشاشة OLED قياسها 6.3 إنشات، مقارنة بـ 6.1 إنشات في آيفون 16، لتصبح مساوية في الحجم لشاشات آيفون 16 برو وآيفون 17 برو. وتدعم الشاشة تقنية ProMotion لأول مرة في إصدارات آيفون الأساسية بمعدل تحديث تكيفي يصل إلى 120 هرتزًا.

وتتميز الشاشة بوجود زجاج Ceramic Shield 2 المقاوم للخدوش بمعدل أفضل بثلاث مرات، مع طلاء جديد من تصميم آبل مرتبط بالزجاج، إضافةً إلى طلاء مضاد للانعكاسات مكون من 7 طبقات يحد التوهج ويحسن الوضوح في الإضاءة القوية.

أداء أسرع مع A19

يعمل الهاتف بمعالج A19 السداسي النواة مع معالج رسومات خماسي النوى، مما يمنح الجهاز سرعة أعلى وكفاءة أفضل في تشغيل التطبيقات والألعاب.

نظام تصوير مُحسّن

تُعد أبرز إضافة في سلسلة هواتف آيفون 17 الكاميرا الأمامية الجديدة التي وصفتها الشركة بأنها “أفضل كاميرا أمامية حتى الآن”. وتعد هذه أول كاميرا أمامية مربعة في آيفون، مع مجال رؤية أوسع ودقة تصل إلى 18 ميجابكسل، مما يتيح التقاط الصور ومقاطع الفيديو بالوضعين العمودي والأفقي دون الحاجة إلى تدوير الجهاز.

وتستفيد الكاميرا من تقنيات الذكاء الاصطناعي لتوسيع مجال الرؤية تلقائيًا في الصور الجماعية، إضافةً إلى ميزة Dual Capture التي تسمح بالتصوير المتزامن بالكاميرتين الأمامية والخلفية، كما تدعم تسجيل فيديو بدقة قدرها 4K HDR مع تثبيت فائق، مما يعزز تجربة التصوير.

وأما الكاميرات الخلفية فقد حصلت على ترقية شاملة مع اعتماد مستشعرات بدقة قدرها 48 ميجابكسل في الكاميرتين؛ إذ الكاميرا الرئيسية مع تقريب بصري مدمج حتى مرتين، يوصف بأنه “مثل وجود كاميرتين في كاميرا واحدة”، كما توفر الكاميرا الواسعة المجال الجديدة دقة أعلى تصل إلى 4 أضعاف مقارنةً بالجيل السابق.

وعلى مستوى الفيديو، يدعم الهاتف التسجيل بدقة قدرها 4K مع معدل إطارات قدره 60 إطارًا في الثانية، وتقنيات Dolby Vision، كما يلتقط صوتاً محيطياً بتقنية Spatial Audio، مع ميزة Audio Mix التي تتيح تعديل الصوت بعد التسجيل لتعزيز وضوح الأصوات البشرية وتقليل الضوضاء المحيطة.

بطارية أطول عمرًا

يقدم آيفون 17 عمر بطارية يمتد على مدار اليوم مع الاستخدام المتوسط، مع زيادة قدرها 8 ساعات إضافية من تشغيل الفيديو مقارنة بآيفون 16، كما يتيح الشحن السريع الحصول على 8 ساعات من تشغيل الفيديو بعد 10 دقائق شحن فقط.

ويتوفر آيفون 17 بخمسة ألوان، وهي الأبيض والأسود والأزرق والأزرق والأخضر. وتبدأ السعة التخزينية من 256 جيجابايت. ومن المقرر أن يُتاح الحجز الأولي يوم الجمعة المقبل بسعر يبدأ من 800 دولارٍ أمريكي، على أن يتوفر في الأسواق يوم 19 سبتمبر.