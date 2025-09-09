آبل تكشف عن آيفون 17 برو وآيفون 17 برو ماكس بتصميم جديد

أعلنت شركة آبل أحدث هواتفها الرائدة آيفون 17 برو iPhone 17 Pro وآيفون 17 برو ماكس iPhone 17 Pro Max، اللذين يقدمان تصميمًا جديدًا، ونظام كاميرات مطوّرًا، وأداءً محسّنًا بفضل معالج A19 Pro الجديد.

يأتي الهاتفان بتصميم جديد من الألمنيوم، مع وضع زجاج Ceramic Shield على الجهتين لأول مرة. وتؤكد آبل أن زجاج Ceramic Shield 2 في الجهة الأمامية يوفر مقاومة للخدوش أفضل بثلاث مرات، في حين أصبحت الجهة الخلفية أكثر مقاومة للتشقق بمعدل قدره 4 أضعاف مقارنةً بالزجاج الخلفي السابق.

شاشات أكثر سطوعًا

يحمل آيفون 17 برو شاشة قياسها 6.3 إنشات، في حين يأتي آيفون 17 برو ماكس بشاشة قياسها 6.9 إنشات، وتدعم الشاشات معدل سطوع خارجي يصل إلى 3,000 شمعة مع تحسين التباين بمقدار الضعف.

نظام كاميرات احترافي

يتضمن التصميم الخلفي ثلاث كاميرات؛ كاميرا أساسية وكاميرا مكبرة حتى 8 مرات وأخرى واسعة المجال، بدقة قدرها 48 ميجابكسل لكل كاميرا.

وتأتي الكاميرا الأمامية بدقة قدرها 18 ميجابكسل مع دعم ميزة Center Stage التي تضبط موقع الأشخاص داخل الصورة تلقائيًا.

أداء عالٍ

يعمل الهاتفان بمعالج A19 Pro السداسي النوى، الذي يوفر أداءً أسرع بنسبة تصل إلى 40% مقارنة بهواتف آيفون 16 برو، كما زُودا ببطارية أكبر ونظام تبريد بغرفة البخار لتحسين إدارة الحرارة. ويضم الهاتف شريحة N1 المصممة من آبل لدعم الواي فاي 7 والبلوتوث 6.

وتؤكد آبل أن هاتف آيفون 17 برو ماكس يقدم أطول عمر بطارية في تاريخ آيفون، مع إمكانية تشغيل الفيديو حتى 39 ساعة بشحنة واحدة.

السعر والتوافر

تتوفر هواتف آيفون 17 برو بثلاثة ألوان، وهي الأزرق والبرتقالي والفضي، وتبدأ سعتها التخزينية من 256 جيجابايت، مع خيار جديد يصل إلى 2 تيرابايت لأول مرة.

ويبدأ سعر آيفون 17 برو من 1100 دولارٍ أمريكي، في حين يبدأ سعر آيفون 17 برو ماكس من 1200 دولارٍ أمريكي، ويُفتح باب الحجز الأولي يوم الجمعة 12 سبتمبر، على أن يبدأ التوفر الرسمي يوم الجمعة 19 سبتمبر.