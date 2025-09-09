آبل تكشف عن ساعة Apple Watch Series 11 بميزة قياس ضغط الدم

أعلنت شركة آبل رسميًا الجيل الجديد من ساعتها الذكية Apple Watch Series 11، التي تأتي بمجموعة من المزايا الصحية والتقنية البارزة، منها ميزة رصد ارتفاع ضغط الدم، ونظام Sleep Score لمتابعة جودة النوم، إضافة إلى دعم الاتصال بشبكات الجيل الخامس 5G لأول مرة.

وتتميز الساعة بزجاج أمامي مُحسّن يوفر مقاومة للخدوش بمعدل مضاعف مقارنةً بالإصدارات السابقة، إلى جانب تحسين عمر البطارية ليصل إلى 24 ساعة من الاستخدام المتواصل، مقارنةً بـ 18 ساعة فقط في الإصدارات السابقة.

ميزة قياس ضغط الدم

تتيح الساعة رصد مؤشرات ارتفاع ضغط الدم على المدى الطويل، وتنبيه المستخدم في حال وجود إشارات مقلقة. وأوضحت آبل أن الميزة لا ترصد كافة الحالات، لكنها تتوقع أن تساعد في تنبيه أكثر من مليون شخص يعانون ارتفاع ضغط دم غير مُشخّص خلال عامها الأول، وهي ميزة بانتظار موافقات الجهات التنظيمية مثل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA). ولا يُعرف على وجه الدقة آليه عمل تلك الميزة ومدى دقتها.

تحليل النوم

قدمت آبل ميزة جديدة باسم Sleep Score، تمنح المستخدم نظرة شاملة على جودة نومه بالاعتماد على مدة النوم، وانتظام أوقات النوم، وعدد مرات الاستيقاظ، والوقت الذي يقضيه في كل مرحلة من مراحل النوم.

وتتوفر ساعة آبل Apple Watch Series 11 بمقاسين هما 42 ملم و 46 ملم، وبخياري الاتصال؛ الوايفاي فقط أو الوايفاي مع شبكات الجيل الخامس 5G، ومادتي الصنع الألمنيوم أو التيتانيوم.

ويبدأ سعر ساعة آبل Apple Watch Series 11 من 400 دولارً أمريكي، مع فتح باب الحجز الأولي بدايةً من اليوم، على أن تُطرح الساعة رسميًا في الأسواق يوم 19 سبتمبر.