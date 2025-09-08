مقارنة بين هاتفي سامسونج Galaxy S25 FE و Galaxy S25

بعد نحو سبعة أشهر من إطلاق سلسلة Galaxy S25 الرائدة، أضافت سامسونج إلى السلسلة هاتفًا جديدًا من فئة Fan Edition أو ما يُعرف اختصارًا بـ FE. ويأتي الهاتف الجديد Galaxy S25 FE مع العديد من التحسينات مقارنةً بالإصدار السابق. لكن ما الفرق بينه وبين الإصدار الأساسي في السلسلة Galaxy S25؟ وهل ستفقد الكثير من المزايا إذا اخترت إصدار FE؟

في هذا المقال، سنقدم مقارنة بين الهاتفين ونوضح أبرز الفروق بينهما، لتتمكن من اختيار الطراز المناسب لك:

التصميم والشاشة

يحافظ Galaxy S25 FE على التصميم العام نفسه لسلسلة S25، لكنه أقرب في حجمه إلى Galaxy S25 Plus. فهو مزود بشاشة يبلغ مقاسها 6.7 بوصات، أي أكبر بكثير من شاشة Galaxy S25 التي يبلغ مقاسها 6.2 بوصات.

وحتى مع الفرق الكبير في الحجم، فإن معظم المواصفات الأخرى متطابقة؛ إذ تأتي الشاشة في كلا الهاتفين من نوع Dynamic AMOLED 2X مع دعم +HDR10 ومعدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا.

الكاميرا

كلا الهاتفين مزودان بكاميرات خلفية ثلاثية العدسات؛ الرئيسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والعدسة الفائقة الاتساع تأتي بدقة قدرها 12 ميجابكسل. لكن مواصفات العدسات المقربة مختلفة؛ إذ يضم Galaxy S25 عدسة مقربة بدقة قدرها 10 ميجابكسل. وأما Galaxy S25 FE فيضم عدسة مقربة بدقة قدرها 8 ميجابكسل مثل الإصدار السابق. وأما الكاميرا الأمامية، فتبلغ دقتها 12 ميجابكسل في كلا الهاتفين.

المعالج والأداء

لا يعمل Galaxy S25 FE بإصدار خاص من معالج كوالكوم الرائد Snapdragon 8 Elite for Galaxy على عكس بقية الهواتف في سلسلة S25، بل يعمل بمعالج Exynos 2400 من سامسونج.

ومع أن معالج Exynos 2400 يقدم أداءً أقل قوة مقارنةً بمعالج كوالكوم، فإنه يقدم أداءً سلسًا في المهام اليومية، مع قدرة جيدة على معالجة المهام الكثيفة.

من ناحية أخرى، تؤكد سامسونج أن حجم غرفة التبريد البخارية الأكبر بنسبة تبلغ 10%، مقارنةً بالإصدار السابق، تساعد في تبديد حرارة الجهاز عند الاستخدام لمدة طويلة.

البطارية والشحن

يحتوي S25 على بطارية تبلغ سعتها 4000 ميلي أمبير في الساعة، ويدعم الهاتف الشحن السلكي بقدرة تبلغ 25 واطًا والشحن اللاسلكي بقدرة تبلغ 15 واطًا، ويستغرق الشحن السلكي نحو 90 دقيقة لتصل نسبة الشحن إلى 100%.

وأما Galaxy S25 FE، فيحتوي على بطارية أكبر وتبلغ سعتها 4900 ميلي أمبير في الساعة، ويدعم الشحن السلكي بقدرة تبلغ 45 واطًا، وتصل نسبة الشحن إلى 65% خلال نصف ساعة.

السعر

يُباع هاتف سامسونج Galaxy S25 FE الجديد بسعر يبدأ من 650 دولارًا، ويُباع هاتف Galaxy S25 بسعر يبدأ من 800 دولار.

أيهما الأفضل؟

بالنظر إلى أن Galaxy S25 FE يشترك في الكثير من المزايا مع Galaxy S25 الأغلى ثمنًا، ويتفوق عليه بسعة البطارية وسرعة الشحن، فإنه يُعدّ خيارًا مناسبًا لمن يرغب في تجربة سلسلة S25 دون دفع التكلفة المرتفعة للإصدار الأساسي.

المواصفات الكاملة لهاتفي Galaxy S25 و Galaxy S25 FE:

Galaxy S25 Galaxy S25 FE المعالج إصدار خاص من معالج (Snapdragon 8 Elite) الجديد من كوالكوم، الثماني النوى المُصنع بتقنية تبلغ 3 نانومتر. معالج سامسونج Exynos 2400 الذي يحتوي على عشر نويات، والمُصنع بتقنية تبلغ 4 نانومتر. الشاشة من نوع (Dynamic AMOLED 2X)، بقياس قدره 6.2 بوصات. من نوع (Dynamic AMOLED 2X)، بقياس قدره 6.7 بوصات. خيارات مساحة التخزين الداخلية 128 أو 256 أو 512 جيجابايت. 128، أو 256، أو 512 جيجابايت. ذاكرة الوصول العشوائي RAM 12 جيجابايت. 8 جيجابايت. الكاميرا الخلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 10 ميجابكسل، والثالثة بدقة قدرها 12 ميجابكسل. ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 8 ميجابكسل، والثالثة بدقة قدرها 12 ميجابكسل. الكاميرا الأمامية أحادية العدسة بدقة قدرها 12 ميجابكسل. أحادية العدسة بدقة قدرها 12 ميجابكسل. منفذ السماعات 3.5 ملم لا يدعم. لا يدعم. دعم بطاقة microSD لا يدعم. لا يدعم. الاتصال شبكات الجيل الخامس 5G، وشبكات الواي فاي 7، وتقنية البلوتوث 5.4، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC). شبكات الجيل الخامس 5G، شبكات الواي فاي 6e، وتقنية البلوتوث 5.4، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC). الألوان الأزرق، والأخضر، والأزرق الداكن، والأبيض، والوردي، والأحمر، والأسود. الأسود، والأبيض، والأزرق الثلجي، والأزرق الداكن. نظام التشغيل أندرويد 15 المعتمد على واجهة المستخدم One UI 7. أندرويد 16 المعتمد على واجهة المستخدم One UI 8. الوزن 162 جرامًا. 190 جرامًا. السعر يبدأ من 800 دولار . يبدأ من 650 دولارًا.