أطلقت جوجل هاتفها الجديد Pixel 10 الذي يجمع بين التصميم الأنيق والأداء القوي المدعوم بالذكاء الاصطناعي. ويقدّم الهاتف تحسينات ملحوظة في الكاميرا والمعالج والبطارية، بالإضافة إلى مجموعة من المزايا الذكية الجديدة مثل Magic Cue التي تعزز تجربة الاستخدام اليومية. كما يأتي مع شاشة مشرقة عالية الدقة والسطوع، وكاميرا خلفية ثلاثية العدسات للمرة الأولى في هذه الفئة.

إليك مراجعة شاملة لهاتف جوجل Pixel 10 الجديد، لتتعرف مواصفاته وأبرز مزاياه:

التصميم والشاشة

يأتي هاتف Pixel 10 بتصميم يشبه الطراز السابق، وتبلغ أبعاده 152.8× 76 × 8.6 ملم، ويزن 204 جرامات، ويضم إطارًا مصنوعًا من الألمنيوم، وتغطي الجهات الأمامية والخلفية طبقات زجاجية عالية الجودة من نوع Gorilla Glass Victus 2.

يدعم الهاتف معيار IP68 لمقاومة الماء والغبار، وفيما يتعلق بمواصفات الشاشة، يضم Pixel 10 شاشة OLED بقياس قدره 6.3 بوصات، وتدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا، وتمتاز بدقة قدرها 1080 × 2424 بكسلًا، وسطوع يصل إلى 3000 شمعة في المتر المربع.

الكاميرا

حصل هاتف Pixel 10 على ترقية كبيرة في نظام التصوير مقارنةً بالإصدار السابق؛ إذ أضافت إليه جوجل عدسة مقربة جديدة تدعم التقريب البصري بمعدل يصل إلى 5x، ليصبح أول هاتف من الفئة الأساسية من هواتف جوجل Pixel يحتوي على كاميرا خلفية ثلاثية العدسات.

تأتي العدسة الرئيسية بدقة قدرها 48 ميجابكسل، وبفتحة عدسة تبلغ f/1.7، وأما العدسة الفائقة الاتساع فتأتي بدقة قدرها 13 ميجابكسل، وبفتحة عدسة تبلغ f/2.2، وتأتي العدسة المقربة بدقة قدرها 10.8 ميجابكسل، وبفتحة عدسة تبلغ f/3.1، وتدعم التقريب البصري بمعدل يصل إلى 5x. كما يدعم Pixel 10 مزية التقريب Super Res Zoom بمعدل يصل إلى 20x.

وأما الكاميرا الأمامية فتبلغ دقتها 10.5 ميجابكسل، وتدعم الكاميرات الخلفية والأمامية تسجيل مقاطع الفيديو بدقة تصل إلى 4K وبمعدل يصل إلى 60 إطارًا في الثانية.

يقدّم هاتف جوجل Pixel 10 تجربة تصوير جيدة بنحو عام، إذ توفر الكاميرا الرئيسية ألوانًا طبيعية وتباينًا ممتازًا عند التصوير في النهار. وأما الكاميرا الأمامية فتمتاز بجودة جيدة وتظهر جميع التفاصيل والألوان بدرجاتها الطبيعية وتبدو الإضاءة متوازنة. وفي التصوير الليلي، تقدّم الكاميرا أداءً مقبولًا مع ألوان واضحة، لكن قد يظهر بعض التشويش.

المعالج والأداء

يعمل هاتف Pixel 10 بمعالج Tensor G5 من جوجل، وهو معالج ثماني النوى، ومُصنع بتقنية تبلغ 3 نانومتر، ويركز في تحسين أداء أدوات الذكاء الاصطناعي أكثر من الأداء العام. وبحسب جوجل فإن هذا المعالج أسرع بنسبة تبلغ 34% في المعالجة، و60% في تسريع أداء الذكاء الاصطناعي، و2.6 مرة أسرع في تشغيل نماذج Gemini Nano مقارنة بالجيل السابق.

يأتي الهاتف مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة قدرها 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية تصل سعتها إلى 256 جيجابايت، ويعمل بنظام أندرويد 16، وسيحصل على تحديثات رئيسية للنظام وتحديثات أمنية لمدة قدرها سبع سنوات.

يقدم Pixel 10 أداءً قويًا في المهام اليومية والتطبيقات الثقيلة، ويدعم مجموعة من مزايا الذكاء الاصطناعي التي تعزز تجربة الاستخدام، وتشمل جميع المزايا التي أضافتها جوجل العام الماضي إلى سلسلة Pixel 9، بالإضافة إلى مجموعة من المزايا الجديدة، أبرزها: Magic Cue التي تسمح للذكاء الاصطناعي بتتبع معلوماتك عبر التطبيقات المختلفة وتحليلها، ليقدّم لك المعلومات ذات الصلة بغضّ النظر عن التطبيق الذي تستخدمه. يشبه ذلك إلى حدٍ ما ما تقدمه مزية (Now Brief) من سامسونج، لكن بدلًا من مجرد عرض معلومات سياقية، فإن Magic Cue تتيح لك اتخاذ إجراءات مباشرة.

على سبيل المثال: يمكن لمزية Magic Cue أن تُظهر لك بيانات الرحلة في أثناء مكالمتك مع شركة الطيران، أو تقترح إرسال الصور التي طلبها صديقك عبر الدردشة. وتجمع هذه المعلومات من تطبيقات مختلفة مثل: التقويم، والصور، وتطبيقات الدردشة وغيرها.

يدعم الهاتف أيضًا مزية (Conversational Editing)، لتحرير الصور بالوصف النصي أو الصوتي، وتطبيق Pixel Journal الجديد لتدوين اليوميات.

البطارية والشحن

يحتوي Pixel 10 على بطارية كبيرة تبلغ سعتها 4970 ميلي أمبير في الساعة، ويدعم الشحن السلكي بقدرة تبلغ 30 واطًا، وتصل نسبة الشحن إلى 55% في 30 دقيقة. كما يدعم الشحن اللاسلكي بقدرة تبلغ 15 واطًا، ومزية شبيهة بـ MagSafe تُسمى PixelSnap، وتعتمد على معيار Qi2 للشحن، مما يتيح استخدام إكسسوارات الشحن المغناطيسية.

يمكن لهذا الهاتف الاستمرار بالعمل لمدة تصل إلى تسع ساعات ونصف من الاستخدام المكثف، وتصل إلى عشر ساعات من تصفح الإنترنت، وخمس ساعات من اللعب بألعاب الفيديو، و12 ساعة من مشاهدة مقاطع الفيديو.

السعر

يُباع هاتف Pixel 10 بسعر يبدأ من 799 دولارًا، ويتوفر بأربعة ألوان، هي: الأزرق (Indigo)، والأبيض (Frost)، والأخضر (Lemongrass)، والأسود (Obsidian).

المواصفات الكاملة لهاتف جوجل Pixel 10 الجديد:

Pixel 10 المعالج معالج (Google Tensor G5) المصنّع بتقنية قدرها 3 نانومتر. الشاشة من نوع (OLED) بقياس قدره 6.3 بوصات. خيارات مساحة التخزين الداخلية 128، أو 256 جيجابايت. ذاكرة الوصول العشوائي RAM 12 جيجابايت. الكاميرا الخلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 48 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 10.8 ميجابكسل، والثالثة بدقة قدرها 13 ميجابكسل. الكاميرا الأمامية أحادية العدسة بدقة قدرها 10.5 ميجابكسل. منفذ السماعات 3.5 ملم لا يدعم. دعم بطاقة microSD لا يدعم. الاتصال شبكات الجيل الخامس 5G، وشبكات الواي فاي 6e، وتقنية NFC، وتقنية البلوتوث 6.0. الألوان الأزرق، والأبيض والأخضر، والأسود. نظام التشغيل أندرويد 16. الوزن 204 جرامات. السعر يبدأ من 799 دولارًا.