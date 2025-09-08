فرصة لطلاب الجامعات في السعودية.. جوجل تقدّم اشتراكًا مجانيًا في “Gemini Pro” لمدة عام

في خطوة جديدة تعكس التزامها بدعم التعليم وتمكين الطلاب في المملكة العربية السعودية من الاستفادة من أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، أعلنت شركة جوجل، مبادرة جديدة تمنح طلاب الجامعات اشتراكًا مجانيًا لمدة عام كامل في نسخة (Gemini Pro) المدفوعة.

ويأتي هذا العرض في وقت يشهد فيه الاهتمام بتقنيات الذكاء الاصطناعي نموًا متزايدًا، مما يعكس حرص جوجل على تمكين الجيل الجديد من استغلال هذه الأدوات لتحسين تجربتهم الأكاديمية والاستفادة من التحولات التكنولوجية المتسارعة.

وتهدف هذه المبادرة إلى توفير أحدث المزايا المدعومة بالذكاء الاصطناعي للطلاب، بما يعزز من قدرتهم على التعلم، والبحث، وإنتاج المحتوى بطرق أكثر فعالية وكفاءة.

تفاصيل العرض:

يهدف هذا العرض إلى تمكين الطلاب من تحقيق الاستفادة القصوى من إمكانيات الذكاء الاصطناعي التوليدي في روبوت (Gemini)، واستكشاف آفاق جديدة في طرق التعلم والبحث.

ويمكن لجميع الطلاب الجامعيين في المملكة العربية السعودية، ممن تزيد أعمارهم على 18 عامًا، الحصول على هذا العرض الحصري، الذي تبلغ قيمته نحو 680 ريالًا سعوديًا سنويًا. ويستمر التسجيل في هذا العرض لمدة شهرين حتى تاريخ 3 من نوفمبر من هذا العام.

خبر الموسم!

نسخة Pro من Google Gemini متاحة الآن مجانًا لمدة سنة لطلاب الجامعات في مصر والمملكة العربية السعودية.https://t.co/bPC6cn6f3v pic.twitter.com/INJPZid8Of — GoogleArabia (@GoogleArabia) September 7, 2025

مزايا نسخة (Gemini Pro) للطلاب:

تشمل نسخة (Gemini Pro) مجموعة واسعة من الأدوات والمزايا المصممة حصوصًا لتُثري التجربة الأكاديمية للطلاب وتساهم في رحلتهم التعليمية، ويشمل ذلك:

تطبيق Gemini المدعوم بنموذج Gemini 2.5 Pro: يتميز نموذج (Gemini 2.5 Pro) بقدرته الفائقة على فهم الأسئلة المعقدة، مما يجعله أداة مثالية للبحث الأكاديمي والتحضير للاختبارات.

يتميز نموذج (Gemini 2.5 Pro) بقدرته الفائقة على فهم الأسئلة المعقدة، مما يجعله أداة مثالية للبحث الأكاديمي والتحضير للاختبارات. نموذج Veo 3 لتوليد مقاطع الفيديو: يتيح نموذج (Veo) المدمج في (Gemini) للطلاب إمكانية إنشاء مقاطع فيديو قصيرة تصل مدتها إلى 8 ثوانٍ، مما يجعله أداة إبداعية قوية لإنتاج محتوى مرئي لمشاريعهم وعروضهم التقديمية، أو تلخيص مفاهيم معقدة بطريقة مرئية وجذابة.

يتيح نموذج (Veo) المدمج في (Gemini) للطلاب إمكانية إنشاء مقاطع فيديو قصيرة تصل مدتها إلى 8 ثوانٍ، مما يجعله أداة إبداعية قوية لإنتاج محتوى مرئي لمشاريعهم وعروضهم التقديمية، أو تلخيص مفاهيم معقدة بطريقة مرئية وجذابة. إدماج (Gemini) في تطبيقات جوجل : أدمجت جوجل (Gemini) مباشرة في أبرز تطبيقاتها التي يعتمد عليها الطلاب يوميًا، مثل: جيميل، ومستندات جوجل، وجداول البيانات، والعروض التقديمية، مما يسمح للطلاب بأداء مهامهم بذكاء وسرعة، سواء كان ذلك في كتابة رسائل البريد الإلكتروني، أو صياغة الأوراق البحثية، أو إعداد العروض التقديمية.

أدمجت جوجل (Gemini) مباشرة في أبرز تطبيقاتها التي يعتمد عليها الطلاب يوميًا، مثل: جيميل، ومستندات جوجل، وجداول البيانات، والعروض التقديمية، مما يسمح للطلاب بأداء مهامهم بذكاء وسرعة، سواء كان ذلك في كتابة رسائل البريد الإلكتروني، أو صياغة الأوراق البحثية، أو إعداد العروض التقديمية. أداة ( NotebookLM): تُعدّ أداة (NotebookLM) بمنزلة المساعد الشخصي للطالب في مجال البحث، إذ تساعده الأداة في تنظيم الملاحظات، وإعداد الأبحاث، وتقديم تلخيصات صوتية وتفاعلية، مما يحوّل عملية البحث من مهمة روتينية إلى تجربة أكثر تفاعلية وإنتاجية.

تُعدّ أداة (NotebookLM) بمنزلة المساعد الشخصي للطالب في مجال البحث، إذ تساعده الأداة في تنظيم الملاحظات، وإعداد الأبحاث، وتقديم تلخيصات صوتية وتفاعلية، مما يحوّل عملية البحث من مهمة روتينية إلى تجربة أكثر تفاعلية وإنتاجية. سعة تخزينية تبلغ 2 تيرابايت: يأتي مع الاشتراك في نسخة (Gemini Pro) سعة تخزينية كبيرة تصل إلى 2 تيرابايت، وهو ما يوفر مساحة كافية لتخزين مختلف الملفات، بما يشمل: الصور، ومقاطع الفيديو، والمحاضرات، والأوراق البحثية، والمشاريع الأكاديمية.

وضع التعلّم الموجّه (Guided Learning) في (Gemini):

لم يَعد الذكاء الاصطناعي مجرد أداة للحصول على إجابات سريعة، بل أصبح بوابة للوصول إلى المعلومات على نطاق غير مسبوق، مما يمكّن كل فرد من التعلم بالطريقة التي تناسبه. كما لا يقتصر الأمر على مجرد تقديم إجابة جاهزة، بل يهدف إلى تعميق الفهم وبناء مهارات التفكير النقدي خطوة بخطوة.

ولهذا السبب، طورت جوجل وضع التعلم الموجّه (Guided Learning) في (Gemini)، ليعمل كرفيق دراسة ذكي. فبدلًا من إعطائك الإجابة مباشرة، يطرح عليك أسئلة موجهة ويقدم لك الدعم خطوة بخطوة حتى تصل إلى الحل بنفسك، مما يعزز من قدرتك على استيعاب المفاهيم بشكل أعمق.

وعند الاشتراك في نسخة Gemini Pro، يستطيع الطلاب أداء مجموعة واسعة من المهام الأكاديمية المعقدة، مثل:

حل المسائل الرياضية: يتيح (Gemini) حل المعادلات والمسائل الرياضية المعقدة عبر خطوات تفصيلية.

يتيح (Gemini) حل المعادلات والمسائل الرياضية المعقدة عبر خطوات تفصيلية. بناء الحجج: يساعد (Gemini) في تنظيم الأفكار وهيكلة النقاشات لإنشاء مقالات وأبحاث قوية.

يساعد (Gemini) في تنظيم الأفكار وهيكلة النقاشات لإنشاء مقالات وأبحاث قوية. التحضير للاختبارات: يوفر (Gemini) أدوات فعالة للمراجعة والتحضير، مما يضمن جاهزية الطالب للاختبار.

كما يتيح (Gemini) للطلاب اختبار فهمهم للمفاهيم عبر استجابات متعددة الوسائط، بما يشمل: الصور، ومقاطع الفيديو، والاختبارات التفاعلية. ولتسهيل هذه العملية، جعلت جوجل من السهل على المعلمين مشاركة هذه الأدوات مباشرة مع طلابهم، مما يصنع بيئة تعليمية أكثر تفاعلية وغنى.

أهمية مبادرة جوجل في سياق التعليم السعودي:

تأتي هذه المبادرة في وقت تشهد فيه المملكة اهتمامًا متزايدًا بالتقنيات الحديثة. فوفقًا لمؤشرات جوجل، ارتفعت عمليات البحث عن مواضيع تتعلق بالذكاء الاصطناعي والدراسة الجامعية في السعودية بنسبة بلغت 80% خلال الشهرين الماضيين مقارنة بالعام الماضي.

ويؤكد هذا الاهتمام المتزايد حاجة المجتمع الأكاديمي إلى أدوات مبتكرة تساعدهم في الاستفادة من التكنولوجيا في تحسين عملية التعلم.

وحرصًا على ضمان الاستفادة القصوى من هذه المبادرة، تتعاون جوجل مع المركز الدولي لأبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي (ICAIRE)، التابع لليونسكو في الرياض، مما يضمن أن تكون هذه الأدوات متاحة ومفيدة لجميع طلاب الجامعات.

الخلاصة:

تعكس مبادرة جوجل لتقديم اشتراكات مجانية في (Gemini Pro) لطلاب الجامعات السعودية التزام الشركة بدعم التعليم والابتكار في المنطقة. فبفضل المزايا المتقدمة التي تقدمها نسخة (Pro)، سيتمكن الطلاب من تعزيز مهاراتهم الأكاديمية والبحثية، والتحضير لمستقبل يعتمد بنحو متزايد على الذكاء الاصطناعي.