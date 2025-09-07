أبرز الفروق بين هاتفي سامسونج Galaxy S25 FE و Galaxy S24 FE

أطلقت سامسونج آخرًا أحدث هواتفها من فئة Fan Edition، وهو هاتف Galaxy S25 FE، الذي يأتي مع تحسينات متعددة مقارنةً بالطراز السابق Galaxy S24 FE؛ إذ يدعم الشحن بسرعة أعلى، ويضم كاميرا أمامية بدقة أكبر.

فإذا كنت تملك S24 FE وتفكر في الترقية، ستساعدك المقارنة التالية بين هاتفي Galaxy S25 FE و Galaxy S24 FE في تعرف أبرز الفروق وأوجه التشابه بينهما، واتخاذ القرار النهائي.

يحتوي Galaxy S25 FE على كاميرا أمامية بدقة قدرها 12 ميجابكسل

يأتي Galaxy S25 FE مع كاميرا خلفية ثلاثية العدسات تتطابق مع الكاميرا الخلفية في الطراز السابق بالمواصفات؛ إذ تتضمن عدسة رئيسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، وعدسة فائقة الاتساع بدقة قدرها 12 ميجابكسل، وعدسة مقربة بدقة قدرها 8 ميجابكسل.

وأما الكاميرا الأمامية فقد حصلت على ترقية ملحوظة، فقد حسّنت سامسونج دقتها في الهاتف الجديد لتصبح 12 ميجابكسل بدلًا من 10 ميجابكسل في S24 FE.

هاتف Galaxy S25 FE يدعم الشحن السريع بقدرة تبلغ 45 واطًا

يدعم هاتف S24 FE الشحن السلكي بقدرة تبلغ 25 واطًا، ويستغرق شحنه إلى نسبة 50% نحو 30 دقيقة. وأما Galaxy S25 FE فيمتاز بأنه يدعم الشحن السريع بقدرة تبلغ 45 واطًا مثل Galaxy S25 Ultra. وتوضح سامسونج أنه عند استخدام شاحن بقدرة تبلغ 45 واطًا، يمكن شحن الهاتف حتى 65% خلال 30 دقيقة.

يعمل S25 FE بمعالج Exynos 2400

تأتي سلسلة Galaxy S25 مزودة بإصدار مخصص من معالج كوالكوم Snapdragon 8 Elite، لكن هاتفي S25 FE و S24 FE يعملان بمعالجات من سامسونج.

إذ يعمل Galaxy S25 FE بمعالج Exynos 2400، وهو المعالج نفسه الذي يعمل به الإصدار العالمي من هاتفي Galaxy S24 و S24 Plus. ويقدم Exynos 2400 أداءً سريعًا في الاستخدام اليومي، وحتى في تشغيل الألعاب الثقيلة. وأما Galaxy S24 FE فيعمل بمعالج Exynos 2400e، وهو إصدار أقل قوة بقليل من Exynos 2400.

يحتوي S25 FE على غرفة تبريد كبيرة

تؤكد سامسونج أن هاتف Galaxy S25 FE يأتي مع غرفة تبريد بالبخار أكبر بنسبة تزيد على 10% مقارنة بهاتف S24 FE.

بالإضافة إلى ذلك، تحتوي هذه الغرفة على مادة حرارية سائلة جديدة، تقول سامسونج إنها تساعد الهاتف في البقاء أكثر برودة لمدة أطول في أثناء أداء المهام الثقيلة.

كلاهما يدعمان Galaxy AI

المزية الأبرز في هواتف Fan Edition من سامسونج أنها تدعم نظام الذكاء الاصطناعي Galaxy AI مثل الهواتف الرائدة لكنها تُباع بأسعار أقل. ويوفر نظام Galaxy AI مجموعة كبيرة من مزايا الذكاء الاصطناعي لتحسين تجربة استخدام الهاتف، مثل:

تعديل الصور بسرعة واحترافية عالية.

الترجمة الفورية.

مزايا ذكاء اصطناعي من جوجل مثل: Gemini Live و Circle to Search.

السعر

يُباع هاتف سامسونج Galaxy S25 FE الجديد بسعر يبدأ من 650 دولارًا، ويُباع هاتف Galaxy S24 FE بسعر يبدأ من 650 دولارًا.

هل يستحق الإصدار الجديد الترقية؟

يأتي هاتف سامسونج Galaxy S25 FE الجديد مع ترقيات طفيفة في سرعة الشحن، وقوة الأداء ودقة الكاميرا الأمامية، فإذا تمتلك Galaxy S24 FE، فقد تجد أن هذه الترقيات الطفيفة لا تستحق الترقية.

وأما إذا كنت تمتلك أحد هواتف سامسونج القديمة، فقد تجد أن Galaxy S25 FE يستحق الشراء لما سيوفرة من تجربة استخدام سلسة ومتقدمة.

المواصفات الكاملة لهاتفي Galaxy S25 FE و Galaxy S24 FE:

Galaxy S25 FE Galaxy S24 FE المعالج معالج سامسونج Exynos 2400 الذي يحتوي على عشر نويات، والمُصنع بتقنية تبلغ 4 نانومتر. معالج سامسونج Exynos 2400e الذي يحتوي على عشر نويات، والمُصنع بتقنية تبلغ 4 نانومتر. الشاشة من نوع (Dynamic AMOLED 2X)، بقياس قدره 6.7 بوصات. من نوع (Dynamic AMOLED 2X)، بقياس قدره 6.7 بوصات. خيارات مساحة التخزين الداخلية 128، أو 256، أو 512 جيجابايت. 128، أو 256، أو 512 جيجابايت. ذاكرة الوصول العشوائي RAM 8 جيجابايت. 8 جيجابايت. الكاميرا الخلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 8 ميجابكسل، والثالثة بدقة قدرها 12 ميجابكسل. ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 8 ميجابكسل، والثالثة بدقة قدرها 12 ميجابكسل. الكاميرا الأمامية أحادية العدسة بدقة قدرها 12 ميجابكسل. أحادية العدسة بدقة قدرها 10 ميجابكسل. منفذ السماعات 3.5 ملم لا يدعم. لا يدعم. دعم بطاقة microSD لا يدعم. لا يدعم. الاتصال شبكات الجيل الخامس 5G، شبكات الواي فاي 6e، وتقنية البلوتوث 5.4، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC). شبكات الجيل الخامس 5G، شبكات الواي فاي 6e، وتقنية البلوتوث 5.3، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC). الألوان الأسود، والأبيض، والأزرق الثلجي، والأزرق الداكن. الأسود، والرمادي، والأزرق، والأصفر، والأخضر. نظام التشغيل أندرويد 16. أندرويد 14. الوزن 190 جرامًا. 213 جرامًا. السعر يبدأ من 650 دولارًا . يبدأ من 650 دولارًا.