مقارنة بين هاتفي Pixel 10 و Galaxy S25

يُعدّ هاتفا Pixel 10 من جوجل و Galaxy S25 من سامسونج من أبرز الهواتف الرائدة الصغيرة الحجم التي أُطلقت في عام 2025. ويشترك الهاتفان في الكثير من المزايا والمواصفات؛ إذ يدعمان مجموعة واسعة من مزايا الذكاء الاصطناعي، ويحتويان على أنظمة تصوير متقدمة، ويأتيان بتصاميم جذابة.

وفي هذا المقال سنقدم مقارنة شاملة بين الهاتفين لتوضيح الفروق وأوجه التشابه بينهما:

التصميم

يأتي Pixel 10 بتصميم بسيط وأنيق، مع إطار مصنوع من الألمنيوم، ويتضمن الشريط الأفقي المخصص للكاميرات، والذي أعادت جوجل تصميمه العام الماضي ليصبح أصغر وبيضوي الشكل، وقد اعتمدت التصميم الجديد في سلسلة Pixel 10.

وأما Galaxy S25 فيأتي بتصميم يشبه الطراز السابق، وهو مُختلف كُليًا عن تصميم هاتف جوجل، ويأتي مع جهة خلفية مغطاة بطبقة زجاجية من نوع Gorilla Glass Victus 2 وإطار مصنوع من الألمنيوم.

يتميز هاتف سامسونج بهيكله النحيف ووزنه الخفيف مقارنة بهاتف جوجل؛ إذ يبلغ سُمكه 7.2 ملم، ويزن 162 جرامًا، وأما Pixel 10 فيبلغ وزنه 204 جرامات، ,يبلغ سُمكه 8.6 ملم.

كلا الهاتفين يدعمان معيار IP68 لمقاومة الماء والغبار. وفيما يتعلق بالألوان، يتوفر هاتف Pixel 10 بأربعة ألوان، هي: الأزرق، والأخضر، والأبيض، والأسود. وأما هاتف سامسونج Galaxy S255، فيتوفر بسبعة ألوان، هي: الأزرق، والأخضر، والأزرق الداكن، والأبيض، والوردي، والأحمر، والأسود.

الشاشة

يضم Pixel 10 شاشة OLED يبلغ مقاسها 6.3 بوصات، وتمتاز بدقة قدرها 1080× 2424 بكسلًا، وتدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا. وقد حسنت جوجل السطوع في الهاتف الجديد مقارنة بالجيل السابق لتوفير تجربة مشاهدة مثالية تحت أشعة الشمس المباشرة، إذ يصل سطوع الشاشة إلى 3000 شمعة في المتر المربع.

وأما Galaxy S25 فيضم شاشة Dynamic LTPO AMOLED 2X بمقاس قدره 6.2 بوصات، وتمتاز بدقة قدرها 2340 × 1080 بكسلًا، وتدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا، وتمتاز بسطوع يصل إلى 2600 شمعة في المتر المربع.

الأداء والمعالج

يعمل هاتف Pixel 10 بمعالج Google Tensor G5 المُطور خصوصًا لتعزيز تجربة استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي ومعالجة الصور والصوت بكفاءة عالية، لكن في الأداء العام، يتفوق عليه معالج كوالكوم الذي يعمل به هاتف سامسونج، وهو إصدار خاص من معالج Snapdragon 8 Elite يُسمى (Snapdragon 8 Elite For Galaxy).

يوفر هذا المعالج أداءً قويًا في أثناء اللعب بالألعاب الكثيفة وتعدد المهام، ويأتي مع وحدة معالجة عصبية (NPU) تعزز أداء مزايا الذكاء الاصطناعي مثل: مزية التحرير التوليدي (Generative Edit)، والترجمة المباشرة، ومزية البحث (Circle To Search) من جوجل.

وكلا الهاتفين يدعمان مزايا ذكاء اصطناعي متقدمة لتسهيل كتابة النصوص والترجمة وتحرير الصور، ويأتيان مع روبوت الدردشة Gemini المدمج.

وفيما يتعلق بذاكرة التخزين، كلا الهاتفين مزودان بذاكرة وصول عشوائي بسعة تبلغ 12 جيجابايت، ويأتي هاتف سامسونج مع ذاكرة تخزين داخلية تصل سعتها إلى 512 جيجابايت، وتصل إلى 256 جيجابايت في هاتف جوجل.

الكاميرا

يُعد Pixel 10 أول هاتف من الفئة الأساسية من هواتف Pixel يحتوي على كاميرا خلفية ثلاثية العدسات، فقد أضافت جوجل إليه عدسة مقربة جديدة بدقة قدرها 10.8 ميجابكسل، تدعم التقريب البصري بمعدل يصل إلى 5x، وأما العدسة الرئيسية فتأتي بدقة قدرها 48 ميجابكسل، والعدسة الفائقة الاتساع تبلغ دقتها 13 ميجابكسل.

يتميز هاتف جوجل بقدرته على معالجة الصور باحرتافية باستخدام الذكاء الاصطناعي، ويمكن للكاميرا التقاط صور عالية الوضوح والدقة حتى في ظروف الإضاءة المنخفضة.

وأما هاتف Galaxy S25 فيحتوي على كاميرات متطورة يمكنها التقاط صور احترافية وعالية الجودة، ويدعم مزايا ذكاء اصطناعي لتحسين جودة الصور وتحريرها، ويوفر تجربة تصوير متقدمة ومناسبة لمحبي التصوير الفوتوغرافي.

ويضم الهاتف كاميرا خلفية ثلاثية العدسات؛ الرئيسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والعدسة المقربة تأتي بدقة قدرها 10 ميجابكسل، وأما العدسة الفائقة الاتساع، فتأتي بدقة قدرها 12 ميجابكسل.

وفيما يتعلق بتصوير مقاطع الفيديو، يدعم هاتف سامسونج Galaxy S25 تسجيل مقاطع الفيديو بدقة قدرها 8K بمعدل يصل إلى 30 إطارًا في الثانية، وأما هاتف جوجل Pixel 10 فيدعم تسجيل مقاطع الفيديو بدقة قدرها 4K بمعدل يصل إلى 60 إطارًا في الثانية.

البطارية والشحن

يحتوي Pixel 10 على بطارية كبيرة تبلغ سعتها 4970 ميلي أمبير في الساعة ويدعم الشحن السلكي بقدرة تبلغ 30 واطًا، وتصل نسبة الشحن إلى 55% في 30 دقيقة، وأما هاتف Galaxy S25 فيحتوي على بطارية تبلغ سعتها 4000 ميلّي أمبير في الساعة، ويدعم الشحن السلكي بقدرة تبلغ 25 واطًا، وتصل نسبة الشحن إلى 50% خلال 30 دقيقة.

السعر

يُباع هاتف Pixel 10 بسعر يبدأ من 799 دولارًا، ويُباع هاتف Galaxy S25 بسعر يبدأ من 800 دولار.

المواصفات الكاملة لهاتفي Pixel 10 و Galaxy S25:

Pixel 10 Galaxy S25 المعالج معالج (Google Tensor G5) المصنّع بتقنية قدرها 3 نانومتر. إصدار خاص من معالج (Snapdragon 8 Elite) الجديد من كوالكوم، الثماني النوى المُصنع بتقنية تبلغ 3 نانومتر. الشاشة من نوع (OLED) بقياس قدره 6.3 بوصات. من نوع (Dynamic AMOLED 2X)، بقياس قدره 6.2 بوصات. خيارات مساحة التخزين الداخلية 128، أو 256 جيجابايت. 128 أو 256 أو 512 جيجابايت. ذاكرة الوصول العشوائي RAM 12 جيجابايت. 12 جيجابايت. الكاميرا الخلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 48 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 10.8 ميجابكسل، والثالثة بدقة قدرها 13 ميجابكسل. ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 10 ميجابكسل، والثالثة بدقة قدرها 12 ميجابكسل. الكاميرا الأمامية أحادية العدسة بدقة قدرها 10.5 ميجابكسل. أحادية العدسة بدقة قدرها 12 ميجابكسل. منفذ السماعات 3.5 ملم لا يدعم. لا يدعم. دعم بطاقة microSD لا يدعم. لا يدعم. الاتصال شبكات الجيل الخامس 5G، وشبكات الواي فاي 6e، وتقنية NFC، وتقنية البلوتوث 6.0. شبكات الجيل الخامس 5G، وشبكات الواي فاي 7، وتقنية البلوتوث 5.4، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC). الألوان الأزرق، والأبيض والأخضر، والأسود. الأزرق، والأخضر، والأزرق الداكن، والأبيض، والوردي، والأحمر، والأسود. نظام التشغيل أندرويد 16. أندرويد 15 المعتمد على واجهة المستخدم One UI 7. الوزن 204 جرامات. 162 جرامًا. السعر يبدأ من 799 دولارًا . يبدأ من 800 دولار.