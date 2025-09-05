هواوي تطلق الإصدار الثاني من هاتفها الثلاثي الطي

أعلنت شركة هواوي هاتفها الجديد Mate XTs Ultimate Design، ليكون الجيل الثاني من هواتفها القابلة للطي ثلاثيًا، خلفًا لهاتف Mate XT الذي طُرح العام الماضي كأول هاتف في العالم بآلية طي ثلاثية موجه للمستهلكين.

ويحافظ الهاتف الجديد على أبعاد الجيل السابق ووزنه، ويأتي بشاشة قياسها 6.4 إنشات بدقة قدرها +FHD عند الطي، وتتحول إلى 7.9 إنشات بدقة قدرها 2K عند الفتح النصفي، وصولًا إلى وضع 10.2 إنشات بدقة قدرها 3K عند الفتح الكامل ليعمل كجهاز لوحي.

وتعتمد الشاشة على تقنية COE pixel التي تقلل استهلاك الطاقة بنسبة قدرها 13%، كما يدعم الهاتف قلم M-Pen 3 الذي يتيح الكتابة والتحكم من خلال زر جانبي.

ومن أبرز التحسينات في التصميم اعتماد مفصل متطور، مما يمنح الهاتف نحافة فائقة وقوة أكبر، إذ ارتفعت صلابة المفصل الخارجي بنسبة قدرها 23% والداخلي بنسبة قدرها 16%، كما زادت مقاومة الشاشة للصدمات بنسبة قدرها 30% بفضل التصميم المرن والبنية المكونة من 8 طبقات عازلة، مع استخدام فولاذ خاص يُستخدم في الطيران، مما يوفر صلابة ودقة طي عالية.

ويعمل الجهاز بمعالج Kirin 9020 المطوَّر داخليًا في هواوي، مع تحسين الأداء العام بنسبة قدرها 36% مقارنةً بمعالج Kirin 9000 المُستخدم في الجيل السابق.

وفي جانب التصوير، يحتفظ الهاتف بنظام XMAGE Imaging مع كاميرا رئيسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل بفتحة متغيرة من f/1.4 حتى f/4.0، وكاميرا مكبرة بيريسكوبية بدقة قدرها 12 ميجابكسل بتكبير بصري حتى 5.5 مرات، وكاميرا داخلية بدقة قدرها 8 ميجابكسل. وأما الكاميرا الواسعة فقد رُقيّت من 12 ميجابكسل إلى 40 ميجابكسل مع دعم تصوير الماكرو للتصوير من قرب حتى 2.5 سم، بالإضافة إلى مستشعر بدقة قدرها 1.5 ميجابكسل، وهو مُخصص لتعزيز دقة الألوان.

ويستمد Mate XTs طاقته من بطارية سعتها 5600 ميلي أمبير بتقنية السيليكون الكربوني، مع دعم شحن سريع سلكي حتى 66 واطًا، وشحن لاسلكي حتى 50 واطًا، إلى جانب الشحن العكسي اللاسلكي حتى 7.5 واط.

ويتوفر هاتف Mate XTs Ultimate Design بأربعة ألوان، وهي الأبيض، والأرجواني، والأسود، والأحمر، وذلك بسعر يبدأ من 2500 دولارٍ أمريكي، وقد أصبح الهاتف متاحًا للحجز والشراء في الصين، ومن المقرر طرحه في عدد من الأسواق حول العالم مثل أول إصدار.