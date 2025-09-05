ذكريات نابضة بالحياة.. صور جوجل توظف نموذج Veo 3 لتحريك الصور الثابتة

كشفت شركة جوجل عن ترقية كبرى في خدمة الصور التابعة لها Google Photos، تتيح للمستخدمين تحويل صورهم الثابتة إلى مقاطع فيديو قصيرة متحركة بجودة عالية، وذلك اعتمادًا على نموذج الذكاء الاصطناعي المتقدم Veo 3.

وكان التطبيق قد حصل في يوليو الماضي على ميزة تحويل الصور إلى فيديو باستخدام النموذج السابق Veo 2، لكن جوجل أوضحت أن الإصدار الجديد يوفر نتائج أكثر دقة وموثوقية، مع تحسينات ملحوظة في الجودة.

ولا تمنح الترقية المستخدمين كافة إمكانات Veo 3 الكاملة، لكنها تتيح خيارات جاهزة مثل خيار “الحركة الخفيفة”، مما يضمن إخراج مقاطع مُحسّنة دون الحاجة إلى كتابة أوامر معقدة.

ويعتمد نموذج Veo 3 على أحدث تقنيات جوجل في توليد الفيديو بالذكاء الاصطناعي، وهو النموذج نفسه الذي أثار اهتمامًا واسعًا منذ إطلاقه في مايو الماضي بفضل قدرته على إنتاج مقاطع أكثر سلاسة وواقعية مقارنةً بالإصدارات السابقة.

يُذكر أن الوصول المباشر إلى Veo 3 عبر منصة Gemini ما زال متاحًا فقط لمشتركي باقات AI Pro و Ultra المأجورة، في حين يتيح تطبيق Google Photos هذه التقنية مجانًا لكافة المستخدمين في الولايات المتحدة، وإن كان بعدد محدود من المقاطع يوميًا، ولا تتيحها لكافة المستخدمين أصحاب الحسابات المجانية.

وأما مشتركو الباقات المأجورة فسوف يحصلون على عدد أكبر، دون أن تكشف جوجل عن سقف محدد لذلك.

ويُعد هذا التحديث نقلة نوعية لمستخدمي خدمة صور جوجل، إذ لم يعد التطبيق مجرد أداة لحفظ الصور وتنظيمها، بل أصبح منصة إبداعية متكاملة تساعد على إعادة إحياء الذكريات وتقديمها بطريقة أكثر تفاعلية وواقعية.

وسيجد المستخدمون الأداة الجديدة داخل تبويب Create في التطبيق، إلى جانب أدوات أخرى مثل Remix التي تسمح بتحويل الصور إلى أنماط فنية متنوعة كالرسم الياباني أو الكوميك أو الرسومات الثلاثية الأبعاد.

ويضم التبويب أيضًا مزايا أخرى معروفة مثل Collage لإنشاء لوحات مجمّعة من صور متعددة مع إمكانية تعديلها مباشرةً، وميزة Highlight Videos لإعداد مقاطع تلقائيًا من الصور ومقاطع الفيديو عبر البحث بكلمات مفتاحية مثل “الأم” أو “عيد الميلاد”، مع إضافة الصوتيات واقتراح لقطات ملائمة.

وتوفر جوجل أيضًا ميزة Cinematic Photos لتحويل الصور الثابتة إلى لقطات ثلاثية الأبعاد نابضة بالحياة، وهي ميزة بدأت جوجل بعرضها تلقائيًا في قسم “الذكريات”، وتتيح الآن للمستخدم إنتاجها يدويًا، وميزة Animations لإنشاء صور متحركة بصيغة GIF عبر دمج عدة لقطات ثابتة في صورة واحدة.