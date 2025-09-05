آبل تعيد بناء سيري.. ميزة البحث بالذكاء الاصطناعي قادمة في 2026

كشفت تقارير صحفية أن شركة آبل تستعد لإطلاق إصدار جديد من مساعدها الصوتي سيري مدعوم بتقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي، وذلك مطلع عام 2026، في خطوة تهدف إلى تعزيز قدرات البحث وتقديم إجابات أكثر دقة وشمولًا.

ووفقًا لما نشرته وكالة بلومبرغ، فإن الميزة الجديدة التي تحمل اسم World Knowledge Answers ستتيح لسيري أداء عمليات بحث متكاملة عبر الويب شبيهة بما يقدمه ChatGPT وأداة البحث بالذكاء الاصطناعي من جوجل و Perplexity وغيرها من الأدوات المماثلة.

وسوف تقتصر الخدمة مبدئيًا على سيري، مع احتمالية توسعها لاحقًا لتشمل البحث في Spotlight ومتصفح سفاري.

وتوصف الميزة الجديدة داخليًا في آبل بأنها “محرك بحث للإجابات”، وستوفر للمستخدمين ملخصات للنتائج مع إمكانية التعامل مع النصوص والصور ومقاطع الفيديو ومواضع الاهتمام الخاصة بالمستخدم. ويأتي ذلك ضمن خطة أوسع من الشركة لإعادة بناء سيري على أساس بنية معمارية جديدة تعتمد على النماذج اللغوية الكبيرة بعد أن أخفق أول إصدار في تحقيق الأداء المطلوب.

وكان كريغ فيدريغي، رئيس هندسة البرمجيات في آبل، قد صرّح في أغسطس الماضي بأن البنية الجديدة تحقق النتائج المرجوة، مشيرًا إلى أن التحديث القادم سيكون “أكبر بكثير مما كان متوقعًا”.

وتتكون المنظومة الجديدة في سيري من ثلاثة مكونات أساسية، وهي محلل للصوت والنصوص، ونظام بحث يتصفح الويب وبيانات الجهاز، وملخّص يقدم الإجابة النهائية للمستخدم.

وتعمل آبل على اختبار نماذج متعددة، منها نماذج خاصة بها وأخرى من شركات مثل أنثروبيك، إضافة إلى اتفاقية رسمية مع جوجل لتجربة نموذج Gemini المصمم بنحو خاص لدعم بعض قدرات التلخيص في سيري.

ومن المقرر أن تصل النسخة الجديدة من سيري مع تحديث iOS 26.4 بحلول مارس 2026، على أن تتضمن أيضًا مزايا التخصيص التي كان يُفترض إطلاقها في iOS 18.

وسيصبح المساعد قادرًا على استخدام بيانات شخصية مثل الرسائل والبريد الإلكتروني لمساعدة المستخدمين في البحث وتنفيذ مهام داخل التطبيقات.

وتخطط آبل أيضًا لإطلاق تصميم بصري جديد لسيري في وقت لاحق من 2026، إلى جانب ميزة صحية مدمجة ستكون الأساس لخدمة اشتراك مأجورة في مجال الصحة الرقمية.