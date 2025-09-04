وداعًا لفوضى المحادثات.. ChatGPT يتيح ميزة “المشروعات” مجانًا

أعلنت شركة OpenAI إتاحة ميزة “المشروعات Projects” لمستخدمي النسخة المجانية من ChatGPT، بعد أن كانت متاحة بنحو حصري في السابق لأصحاب الحسابات المأجورة.

وأوضحت الشركة أن الميزة لا تقتصر على تنظيم المحادثات فحسب، بل إنها تُعد أداة عملية للمستخدمين المحترفين.

وتتيح ميزة “المشروعات Projects” في ChatGPT للمستخدمين تنظيم محادثاتهم وملفاتهم بذكاء ضمن مساحة عمل منفصلة لكل موضوع أو مهمة.

وتُعد “المشروعات” مساحة عمل ذكية تساعد في تجميع المحادثات والملفات والتعليمات المخصصة ضمن مشروع واحد، للحفاظ على السياق وتنظيم أسلوب العمل بدقة.

وداخل المشروع، يمكنك رفع ملفات مثل مستندات PDF أو جداول Excel أو صور أو نصوص، ليستخدمها ChatGPT كمراجع في أثناء المحادثات.

ويمكن أيضًا إضافة تعليمات مخصصة (Custom Instructions) داخل المشروع، لتحديد أسلوب الرد أو طريقة التعامل، وسيسري هذا الإطار فقط ضمن ذلك المشروع دون غيره.

وتحظى “المشروعات” بذاكرة متكاملة؛ إذ يتذكر ChatGPT المحادثات والملفات السابقة، مما يتيح استكمال العمل دون الحاجة إلى إعادة شرح السياق.

ومن الناحية العملية، يمكن استخدام تلك الميزة المفيدة في العديد من المواقف والسيناريوهات، مثل إنشاء مشروع للتحضير لامتحان ما، وتحميل الكتب الدراسية وطلب أسئلة مراجعة، أو إعداد مشروع لإستراتيجية تسويقية مع رفع الملاحظات والمستندات والتوجيهات للذكاء الاصطناعي ليعمل كمستشار تسويقي وفقًا للمدخلات.

يُذكر أن OpenAI اعتادت خلال الآونة الأخيرة توسيع نطاق بعض المزايا المأجورة لتشمل المستخدمين أصحاب الحسابات المجانية، مثل ميزة البحث العميق Deep Research ووضع الصوت ChatGPT Voice.

ويرى محللون أن هذه الإستراتيجية تُعد وسيلة لدفع المستخدمين أصحاب الحسابات المجانية نحو الاشتراك في ChatGPT، خاصةً مع فرض قيود على عدد مرات استخدام نموذج GPT-5 الذي صدر حديثًا.

وتتوفر ميزة “المشروعات Projects” حاليًا عبر الويب وتطبيق ChatGPT في أجهزة أندرويد، وأكدت OpenAI أن تطبيق iOS سوف يحصل على التحديث خلال الأيام المقبلة.