من الحاسوب لآيفون.. أدوبي تطلق تطبيق تحرير الفيديو Premiere مجانًا

أطلقت شركة أدوبي تطبيقها الجديد Premiere المخصص لهواتف آيفون، ليتيح لمستخدمي الهواتف الذكية الوصول إلى باقة أدوات المونتاج الاحترافية التي كانت حكرًا على أجهزة الحاسوب المكتبية، وذلك مجانًا دون إعلانات.

ويُعد برنامج Premiere من أبرز أدوات تحرير الفيديو منذ سنوات طويلة، لكن انتشار منصات الفيديو القصير أوجب الحاجة إلى حلول أكثر مرونة، وهو ما تسعى أدوبي إلى تلبيته عبر هذا التطبيق.

وتحافظ التجربة الجديدة على العناصر الأساسية التي اعتاد عليها المستخدمون في نسخة الحاسوب، مثل واجهة الخط الزمني المتعددة المسارات وأدوات الألوان والمونتاج الدقيقة، مع دعم قصّ المقاطع، وإضافة الطبقات، وإدراج الترجمة التلقائية، وضبط الفيديو بدقة تصل إلى 4K HDR بطريقة ملائمة لشاشات الهواتف.

ويوفّر التطبيق أدوات معالجة الصوت، ومنها أداة Enhance Speech المدعومة بالذكاء الاصطناعي، التي تعمل على إزالة الضوضاء الخلفية حتى في الأماكن المزدحمة، مما يسهل تسجيل التعليقات الصوتية المرافقة للفيديو.

وحسّنت أدوبي خصائص التصدير في التطبيق بما يلبي احتياجات صنّاع المحتوى، إذ يمكن نشر المقاطع مباشرةً عبر تيك توك ويوتيوب شورتس وإنستاجرام بضغطة واحدة، مع إعادة تحجيم الفيديو تلقائيًا لكل منصة، كما يمكن بدء المشروعات عبر الهاتف، واستكمالها لاحقًا ببرنامج Premiere Pro عبر الحاسوب.

ويستفيد المستخدمون من مكتبة أدوبي الغنية التي تضم ملصقات وصورًا وخطوطًا ومقاطع صوتية، فضلًا عن إمكانية توليد عناصر جديدة باستخدام حزمة Adobe Firefly للذكاء الاصطناعي التوليدي عبر الأوامر النصية.

وسيكون تطبيق Premiere متاحًا مجانًا عبر متجر آبل للتطبيقات بدايةً من اليوم، في حين سيحتاج المستخدمون إلى “أرصدة” عند الاستعانة بأدوات الذكاء الاصطناعي. وأوضحت أدوبي أن نسخة التطبيق المُخصصة لنظام أندرويد ما زالت قيد التطوير.

يُذكر أن أدوبي كانت قد طرحت في وقت سابق من هذا العام تطبيق Photoshop للهواتف الذكية، وقد حظي بترحيب واسع بفضل تصميمه العملي والبسيط. وإذا ما التزم Premiere بالنهج ذاته، فإنه سيكون أداة فعّالة للمحترفين والهواة على حد سواء.